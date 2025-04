S8 Ząbkowice - Bardo - decyzja ZRID jeszcze w 2025 roku

ZRID, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, to przepustka do wejścia maszyn na plac budowy. GDDKiA liczy, że decyzja zostanie wydana jeszcze w IV kwartale tego roku. To pozwoli wykonawcy ruszyć z robotami w terenie zgodnie z harmonogramem.

Decyzja obejmie także zatwierdzenie granic nieruchomości przeznaczonych pod budowę. Ich właściciele zostaną o tym poinformowani przez urząd wojewódzki - najpierw o wszczęciu postępowania, a potem o samym ZRID. Od tego momentu zacznie się procedura odszkodowawcza. Więcej szczegółów na temat praw właścicieli można znaleźć na stronie GDDKiA.

Jak będzie wyglądać nowy odcinek S8 Ząbkowice - Bardo?

Na liczącym około 14 km fragmencie powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku oraz pasami awaryjnymi. Trasa zostanie poprowadzona nowym śladem przez gminy Ząbkowice Śląskie i Bardo, omijając w dużej mierze obecną DK8. Z dotychczasową drogą krajową nowa trasa będzie się przecinać tylko w kilku miejscach.

W ramach inwestycji powstaną dwa węzły - Ząbkowice Śląskie Wschód (skrzyżowanie z DW385) i Bardo (połączenie z DK8). To nie koniec - projekt przewiduje też budowę:

9 mostów, z czego 7 będzie również pełniło funkcję przejść dla zwierząt,

8 wiaduktów nad drogą ekspresową,

2 wiaduktów w ciągu S8, także z przejściami dla zwierząt,

16 przepustów, z których 14 zostanie przystosowanych dla fauny.owym fragmentem S8?

Jeśli procedury administracyjne przebiegną zgodnie z planem, budowa ruszy pod koniec 2025 roku. Oddanie do użytku nowego odcinka S8 Ząbkowice - Bardo planowane jest na II kwartał 2028 roku. To jeden z sześciu odcinków budowanej trasy między Wrocławiem a Kłodzkiem. Wcześniej podpisano już umowy na realizację fragmentów od Wrocławia do Łagiewnik, a część przetargów - jak np. na odcinek Niemcza - Ząbkowice - nadal czeka na rozstrzygnięcie.

Droga S8 w budowie, ale nie najdłuższa

Choć budowa dolnośląskiego fragmentu S8 idzie do przodu, cała trasa straciła właśnie szansę na miano najdłuższej ekspresówki w Polsce. Rząd wycofał się z części planów, a brak kontynuacji drogi w kierunku Litwy oraz rezygnacja z ekspresowego standardu na północy oznaczają, że palmę pierwszeństwa przejmie S7 - łącząca Gdańsk z Krakowem.

Nie zmienia to faktu, że dla Dolnego Śląska trasa S8 to inwestycja o strategicznym znaczeniu. Usprawni połączenie Wrocławia z Kotliną Kłodzką, a w przyszłości - również z Czechami, jeśli uda się doprowadzić do realizacji odcinka z Kłodzka do granicy państwa.

