378 mln zł na 14 km drogi. Krok do rozbudowy S8

S8 Wrocław - Kłodzko ma być gotowa do 2033 roku

Zakończenie budowy oraz oddanie do ruchu całej drogi S8 na odcinku Wrocław - Kłodzko, jest planowane w latach 2028-2033. To jednak nie koniec. Jak zapewnia GDDKiA - w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. zapisano również realizację dalszego przebiegu S8, od Kłodzka do Boboszowa i granicy z Czechami.