W skrócie Policjanci w Zgorzelcu zatrzymali kierowcę Mercedesa, który przekroczył dozwoloną prędkość o 80 km/h i wyprzedzał na linii ciągłej.

Mężczyzna próbował wręczyć funkcjonariuszom 950 zł łapówki, co zostało nagrane wideorejestratorem.

Za wykroczenia i próbę przekupstwa grożą mu wysokie grzywny, punkty karne oraz do 10 lat więzienia.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Kierowca Mercedesa przekroczył prędkość o 80 km/h i wyprzedzał na zakazie

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu zatrzymali do kontroli Mercedesa poruszającego się drogą krajową nr 94. 51-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego jechał o 80 km/h szybciej, niż pozwalały przepisy.

To nie było jedyne wykroczenie. Mężczyzna zdecydował się także na manewr wyprzedzania na linii ciągłej. Policjanci ukarali go mandatem karnym w wysokości 2,7 tys. zł oraz 16 punktami karnymi.

950 zł łapówki na podłokietniku radiowozu. Policjanci natychmiast zareagowali

Początkowo kierowca nie chciał przyjąć mandatu. Zamiast tego próbował nakłonić funkcjonariuszy do odstąpienia od czynności służbowych. Policjanci ostrzegli go, że taka propozycja to przestępstwo.

Mimo ostrzeżeń mężczyzna położył na podłokietniku radiowozu 950 zł. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali kierowcę i zabezpieczyli pieniądze na poczet przyszłych kar i grzywien.

Kierowcy grozi do 10 lat więzienia za próbę przekupienia policjantów

Za przekroczenie prędkości i wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym 51-latek został ukarany mandatem i punktami karnymi. Najpoważniejsze konsekwencje wiążą się jednak z próbą wręczenia łapówki.

Zgodnie z kodeksem karnym oferowanie korzyści majątkowej funkcjonariuszowi publicznemu jest przestępstwem. Kierowcy grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze przypominają również, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych. Każde złamanie przepisów, w tym przekroczenie dozwolonej prędkości o kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, stwarza ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia nie tylko kierowcy, ale również pasażerów i innych uczestników ruchu.

Milion kilometrów gwarancji. Cztery nowe Toyoty wstrząsną rynkiem interia INTERIA.PL