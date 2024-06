To element większego zadania zakładający realizację dwujezdniowej, dwupasowej drogi ekspresowej od Wrocławia do Barda. Cały odcinek będzie miał 64 km długości, a GDDKiA podzieliło jego realizację na sześć krótszych odcinków. W grudniu 2023 r. podpisane zostały umowy na realizację pierwszych trzech odcinków od Kobierzyc do Łagiewnik o łącznej długości 33 km. W trakcie procedury przetargowej są jeszcze dwa odcinki od Łagiewnik do Ząbkowic Śląskich, o łącznej długości ok. 17 km.

Trasa ta ma stanowić przedłużenie kończącego się na wysokości Magnic koło Kobierzyc odcinka Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8 i drogi ekspresowej S8. W przyszłości odcinek pomiędzy węzłami Kobierzyce i Łagiewniki Zachód będzie można rozbudować o trzeci pas ruchu, wykorzystując w tym celu pozostawioną rezerwę w pasie dzielącym.



S8 Ząbkowice Śląskie - Bardo

W ramach umowy powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku oraz pas awaryjny. Trasa zostanie poprowadzona nowym śladem i przebiegać będzie przez tereny gmin Ząbkowice Śląskie i Bardo, w minimalnym stopniu wykorzystując przebieg obecnej DK8. W ramach projektu powstaną dwa nowe węzły drogowe: Ząbkowice Śląskie Wschód na połączeniu z drogą wojewódzką nr 385 oraz Bardo na połączeniu z obecną DK8. Dodatkowo powstanie dziewięć nowych mostów (w tym siedem pełniących również funkcję przejść dla zwierząt), osiem wiaduktów nad drogą ekspresową, dwa wiadukty w ciągu drogi ekspresowej pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt oraz 16 przepustów, z czego 14 będzie pełniło również funkcję przejść dla zwierząt.

Wykonawcą projektu realizowanego w systemie Projektuj i buduj jest konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Wartość umowy wynosi ponad 378 mln zł. Wykonawca w pierwszej kolejności zrealizuje prace projektowe, zdobędzie decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a następnie rozpocznie prace w terenie. Według planu, zakończenie prac powinno mieć miejsce w II kwartale 2028 r.



Dalszy rozwój drogi ekspresowej S8

Zgodnie z planem S8 nie będzie kończyło się w Bardzie. W trakcie przygotowania Programu Inwestycji jest trasa z Barda do Kłodzka. Następnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, w którym zostaną przeanalizowane możliwe przebiegi trasy na tym odcinku, z wykorzystaniem analizowanych we wcześniejszych etapach wariantów. Wykonane analizy wskażą wariant preferowany do dalszej realizacji.



W Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) zapisano również realizację dalszego przebiegu S8, od Kłodzka do Boboszowa i granicy z Czechami.