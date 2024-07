Spis treści: 01 Droga ekspresowa S8 będzie najdłuższą trasą w Polsce. Ile kilometrów będzie liczyć?

03 Fragment S8 Wrocław - Kłodzko. Kiedy odcinki będą gotowe?

Droga ekspresowa S8 będzie najdłuższą trasą w Polsce. Ile kilometrów będzie liczyć?

Droga ekspresowa S8 obecnie oferuje ok. 530 km długości i (wykorzystując fragmenty autostrad A8, A1 oraz drogi ekspresowej S2) pozwala na dojechanie z Kobierzyc pod Wrocławiem do przedmieść Białegostoku. Docelowo trasa ma być jeszcze dłuższa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że po ukończeniu realizacji wszystkich odcinków trasa wydłużyłaby się blisko do 786 km. Tym samym stałaby się najdłuższą trasą szybkiego ruchu w naszym kraju.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad stale pracuje na rozciągnięciem drogi ekspresowej S8 zarówno w stronę granicy z Czechami, jak i w kierunku przejścia granicznego z Litwą. Teraz podzielono się informacjami na temat realizacji 87-kilometrowego odcinka przebiegającego przez Dolny Śląsk, od Wrocławia do Kłodzka.

Trasa została podzielona na krótsze odcinki realizacyjne. Każdy z nich będzie miał dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnymi. Zostaną zbudowane w systemie Projektuj i buduj. To zaś oznacza, że wykonawcy fragmentów musza najpierw opracować dokumentację potrzebną do uzyskania decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Dopiero po jej uzyskaniu możliwe będzie rozpoczęcie prac w terenie. Pierwszy większy fragment S8 w tym regionie prowadzi od podwrocławskiej miejscowości Kobierzyce do Łagiewnik. Liczy on 32,5 km i został podzielony na trzy odcinki realizacyjne:

Kobierzyce Północ - Kobierzyce Południe

Kobierzyce Południe - Jordanów Śląski

Jordanów Śląski - Łagiewniki Zachód

Zdjęcie Budowa drogi S8 / GDDKiA

Umowy z wykonawcami zostały podpisane w grudniu 2023 roku. Obecnie prowadzone są prace projektowe. Wnioski o wydanie decyzji ZRID wykonawcy planują złożyć w czwartym kwartale tego roku.

Drugi większy fragment prowadzić będzie od Łagiewnik do Ząbkowic Śląskich. Liczy on ok. 17 km i został podzielony na dwa odcinki realizacyjne. Obecnie inwestycja jest na etapie przetargu, a GDDKiA zajmuje się analizą złożonych ofert. Podpisanie umów z wyłonionymi wykonawcami planowane jest na przełom trzeciego i czwartego kwartału 2024 roku. W przypadku liczącego ok. 14 km fragmentu Ząbkowice Śląskie - Bardo umowa z wykonawcą została podpisana w czerwcu 2024 roku. Kolejny odcinek S8, prowadzący od węzła Bardo do Kłodzka, jest na etapie prac przygotowawczych. Obecnie przygotowywany jest Program inwestycji, w którym określone zostaną m.in. wstępne koszty i harmonogram inwestycji.

Zdjęcie Realizacja liczącego 87 km fragmentu Wrocław - Kłodzko została podzielona kilka mniejszych odcinków. / GDDKiA

Zakończenie budowy drogi ekspresowej S8 na fragmencie Wrocław - Kłodzko i udostępnienie odcinków trasy kierowcom planowane jest na lata 2028-2033. GDDKiA zwraca uwagę, że w przypadku części S8 prowadzącej od Kłodzka do Boboszowa i granicy z Czechami prowadzone są obecnie opracowania studialne.