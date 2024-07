W ramach realizowanego obecnie pierwszego etapu z ruchu wyłączone będą prawy pas i pas awaryjny. Wykonawca prac najpierw zdemontuje uszkodzoną dylatację, a następnie w jej miejscu zamontuje nową. Planuje się, że ten etap zostanie zakończony w połowie lipca.

Zdjęcie Pierwszy etap prac na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. / GDDKiA

Prace na AOW. Utrudnień dla kierowców będzie więcej

Drugi etap rozpocząć się ma w trzecim tygodniu lipca i potrwa do ośmiu dni. Wówczas z ruchu wyłączone zostaną lewy i środkowy pas. W tym przypadku prace również będą polegały na demontażu uszkodzonej dylatacji i montażu nowej. Wyłączenie z ruchu określonych pasów nie jest jednak jedynym utrudnieniem, na które muszą być przygotowani kierowcy. Wrocławski oddział GDDKiA zwraca uwagę, że w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w czasie prowadzonych prac, drugi etap związany jest również z koniecznością wyłączenia z ruchu łącznicy wjazdowej na AOW z węzła Wrocław Stadion w kierunku Warszawy. Kierowcy będą musieli skorzystać z innych węzłów (np. Wrocław Lotnisko).

Zdjęcie Drugi etap prac na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. / GDDKiA

Kiedy koniec prac na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia?

Oddział GDDKiA we Wrocławiu tłumaczy, że w związku z technologią, którą wykorzystuje się w czasie prac, konieczne jest, by prowadzone były one za dnia. Jednocześnie zadeklarowano, że przywrócenie stałej organizacji ruchu jest zaplanowane na ostatni tydzień lipca. Wykonawca zaznaczył jednak, że w przypadku gdy warunki atmosferyczne będą korzystne, poszczególne etapy prac mogą zostać skrócone.