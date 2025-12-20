Kolejne odcinki S7 otwarte. Ta trasa będzie liczyć 730 km
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o oddaniu do użytku kolejnych odcinków północnej trasy S7. Ostatnie tygodnie roku były dla resortu wyjątkowo pracowite, ponieważ co rusz publikowano informacje na temat ukończenia prac nad kolejnymi fragmentami tras, uzyskaniem decyzji ZRID czy ogłoszenia nowych przetargów.
W skrócie
- GDDKiA oddała do użytku nowe odcinki trasy S7, łącznie prawie 25 km, między Płońskiem Południe a Modlinem.
- Kierowcy mogą korzystać z nowych węzłów drogowych oraz rozszerzonej infrastruktury, choć niektóre fragmenty trasy nadal podlegają ograniczeniom.
- Realizacja trzech odcinków S7 kosztuje ponad 2,8 mld zł i jest współfinansowana z programu FEnIKS.
GDDKiA budowę drogi krajowej nr 7 od węzła Płońsk Południe do węzła Czosnów podzieliła na trzy kontrakty - wszystkie polegały na dostosowaniu jej do parametrów trasy ekspresowej. Z pierwszego odcinka Modlin-Czosnów kierowcy korzystają od października, a wczoraj do użytku zostały oddane dwa kolejne o długości niespełna 25 km.
Dwa nowe odcinki trasy S7. GDDKiA oddaje do użytku 25 km drogi między Płońskiem Południe i Modlinem
19 grudnia do użytku oddane zostały dwa kolejne fragmenty S7 - Płońsk Południe-Załuski (12,9 km) i Załuski-Modlin (12 km). Do dyspozycji zmotoryzowanych będą dwie jezdnie po trzy pasy ruchu, jednakże występować będą jeszcze pewne ograniczenia na odcinku najbliżej Płońska.
W przypadku zadania Załuski-Modlin prace budowlane zostały już zakończone i udało się uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, na mocy której wprowadzona została stała organizacja ruchu. Co więcej, kierowcy mogą również korzystać z węzłów Zakroczym i Załuski. Nadal trwają prace pomiędzy węzłami Płońsk Południe i Załuski - na tej trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h.
Z kolei na węźle Poczernin dostępne będą wszystkie relacje, a z ruchu wyłączony będzie węzeł Przyborowice. Resort przekazał, że jeśli warunki atmosferyczne pozwolą, to zakończenie robót na tym fragmencie planowane jest na pierwszą połowę przyszłego roku.
S7 z Czosnowa do Warszawy. GDDKiA nie zwalnia tempa
Wojewoda mazowiecki prowadzi aktualnie postępowanie administracyjne w celu wydania ZRID, czyli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka liczącego 10 km pomiędzy Czosnowem a Kiełpinem. Co ważne, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał już postanowienie uwzględniające sprawę oceny oddziaływania inwestycji na otoczenie. Prace rozpoczną się dopiero po uzyskaniu ZRID, czyli najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2026 r.
Z kolei dla ostatniego odcinka od Kiełpina do Warszawy o długości 12,9 km przygotowywana jest dokumentacja projektowa na potrzeby uzyskania decyzji ZRID. GDDKiA podkreśla, że działania prowadzone są zgodnie z harmonogramem, a odbiór niezbędnej dokumentacji planowany jest w drugim kwartale 2026 r. Wykonawca tego fragmentu zostanie wyłoniony w przetargu, który zostanie ogłoszony dopiero po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
Trzy odcinki drogi ekspresowej o wartości 2,8 mld zł. Dofinansowanie pochodzi z programu FEnIKS
Docelowo cała trasa S7 ma mieć aż 730 km długości i połączy północ z południem Polski. Swój bieg rozpoczyna w województwie pomorskim, następnie wiedzie przez warmińsko-mazurskie, mazowieckie, świętokrzyskie i kończy się w małopolskim.
Inwestycja dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Planowany całkowity koszt realizacji trzech odcinków drogi ekspresowej S7 Płońsk-Czosnów wynosi nieco ponad 2,8 mld zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych to blisko 1,5 mld zł, a dofinansowanie ze środków UE to nieco ponad 1,2 mld zł.