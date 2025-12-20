W skrócie GDDKiA oddała do użytku nowe odcinki trasy S7, łącznie prawie 25 km, między Płońskiem Południe a Modlinem.

Kierowcy mogą korzystać z nowych węzłów drogowych oraz rozszerzonej infrastruktury, choć niektóre fragmenty trasy nadal podlegają ograniczeniom.

Realizacja trzech odcinków S7 kosztuje ponad 2,8 mld zł i jest współfinansowana z programu FEnIKS.

GDDKiA budowę drogi krajowej nr 7 od węzła Płońsk Południe do węzła Czosnów podzieliła na trzy kontrakty - wszystkie polegały na dostosowaniu jej do parametrów trasy ekspresowej. Z pierwszego odcinka Modlin-Czosnów kierowcy korzystają od października, a wczoraj do użytku zostały oddane dwa kolejne o długości niespełna 25 km.

Dwa nowe odcinki trasy S7. GDDKiA oddaje do użytku 25 km drogi między Płońskiem Południe i Modlinem

19 grudnia do użytku oddane zostały dwa kolejne fragmenty S7 - Płońsk Południe-Załuski (12,9 km) i Załuski-Modlin (12 km). Do dyspozycji zmotoryzowanych będą dwie jezdnie po trzy pasy ruchu, jednakże występować będą jeszcze pewne ograniczenia na odcinku najbliżej Płońska.

W przypadku zadania Załuski-Modlin prace budowlane zostały już zakończone i udało się uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, na mocy której wprowadzona została stała organizacja ruchu. Co więcej, kierowcy mogą również korzystać z węzłów Zakroczym i Załuski. Nadal trwają prace pomiędzy węzłami Płońsk Południe i Załuski - na tej trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h.

Z kolei na węźle Poczernin dostępne będą wszystkie relacje, a z ruchu wyłączony będzie węzeł Przyborowice. Resort przekazał, że jeśli warunki atmosferyczne pozwolą, to zakończenie robót na tym fragmencie planowane jest na pierwszą połowę przyszłego roku.

S7 z Czosnowa do Warszawy. GDDKiA nie zwalnia tempa

Wojewoda mazowiecki prowadzi aktualnie postępowanie administracyjne w celu wydania ZRID, czyli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka liczącego 10 km pomiędzy Czosnowem a Kiełpinem. Co ważne, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał już postanowienie uwzględniające sprawę oceny oddziaływania inwestycji na otoczenie. Prace rozpoczną się dopiero po uzyskaniu ZRID, czyli najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2026 r.

Z kolei dla ostatniego odcinka od Kiełpina do Warszawy o długości 12,9 km przygotowywana jest dokumentacja projektowa na potrzeby uzyskania decyzji ZRID. GDDKiA podkreśla, że działania prowadzone są zgodnie z harmonogramem, a odbiór niezbędnej dokumentacji planowany jest w drugim kwartale 2026 r. Wykonawca tego fragmentu zostanie wyłoniony w przetargu, który zostanie ogłoszony dopiero po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Trzy odcinki drogi ekspresowej o wartości 2,8 mld zł. Dofinansowanie pochodzi z programu FEnIKS

Docelowo cała trasa S7 ma mieć aż 730 km długości i połączy północ z południem Polski. Swój bieg rozpoczyna w województwie pomorskim, następnie wiedzie przez warmińsko-mazurskie, mazowieckie, świętokrzyskie i kończy się w małopolskim.

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Planowany całkowity koszt realizacji trzech odcinków drogi ekspresowej S7 Płońsk-Czosnów wynosi nieco ponad 2,8 mld zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych to blisko 1,5 mld zł, a dofinansowanie ze środków UE to nieco ponad 1,2 mld zł.

