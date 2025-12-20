Trzy podwyżki dla kierowców w 2026 r. Pechowcy zapłacą od 1 stycznia 15 tys. zł

Maciej Olesiuk

Maciej Olesiuk

Nadchodzący wielkimi krokami 2026 rok niesie ze sobą wiele zmian, w tym tych finansowych. Właśnie ze wzrostem płacy minimalnej od 1 stycznia związana jest jedna z podwyżek dla kierowców. Zmian w opłatach jest jednak więcej, choć nie do wszystkich można mieć pewność, czy wejdą w zapowiadanej formie.

Duży znak drogowy informujący o punkcie poboru opłat, za nim widoczny punkt poboru opłat z elementami infrastruktury drogowej, po lewej stronie fragment żółtego świetlnego sygnalizatora.
W 2026 roku kierowcy muszą być przygotowani na wyższe koszty i nowe opłaty.Damian KlamkaEast News

Spis treści:

  1. Jakie nowe kary za brak OC w 2026 roku?
  2. Jakie są nowe stawki e-TOLL od 1 stycznia 2026 r.?
  3. Jakie odcinki dróg zostaną włączone do e-TOLL 1 lutego 2026 r.?
  4. Czy będzie nowa opłata rejestracyjna od aut spalinowych?

Jakie nowe kary za brak OC w 2026 roku?

Pierwsza ze zmian wejdzie w życie już wraz z początkiem 2026 roku. Od 1 stycznia 2026 roku obowiązywać będzie nowa stawka płacy minimalnej. Z obecnych 4 666 zł brutto wzrośnie ona do 4 806 zł brutto. Tym samym nie tylko więcej pieniędzy trafi do kieszeni pracowników. Wiąże się to również z większymi wydatkami dla kierowców, choć tylko w skrajnych sytuacjach.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrośnie również uzależniona od niej kara za brak ubezpieczenia OC. W skrócie każda waloryzacja automatycznie podnosi również kary za brak OC. Oczywiście jest to zmiana, której nie odczują wszyscy kierowcy, jednak trzeba pamiętać, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny karze także w takiej sytuacji, gdy spóźniliśmy się z płaceniem nawet o jeden dzień. Warto o tym pamiętać, ponieważ w niektórych sytuacjach polisa OC może nie przedłużyć się automatycznie. Takim przykładem jest choćby zmiana właściciela pojazdu.

W przypadku samochodów osobowych rozkład kar za brak ubezpieczenia OC w 2026 roku będzie wyglądał następująco:

  • spóźnienie o 1-3 dni: 1 922 zł
  • spóźnienie o 4-14 dni: 4 806 zł (równowartość płacy minimalnej od 1 stycznia 2026 r.)
  • brak OC powyżej 14 dni: 9 612 zł (podwojenie płacy minimalnej od 1 stycznia 2026 r.)

Kary za brak OC pojazdu ciężarowego czy autobusu prezentować się będą tak:

  • spóźnienie o 1-3 dni: 2 884 zł
  • spóźnienie o 4-14 dni: 7 209 zł
  • brak OC powyżej 14 dni: 14 418 zł

Właściciele motocykli i pozostałych pojazdów za brak ubezpieczenia OC będą musieli zapłacić następujące kwoty:

  • spóźnienie o 1-3 dni: 320 zł
  • spóźnienie o 4-14 dni: 801 zł
  • brak OC powyżej 14 dni: 1602 zł

Jakie są nowe stawki e-TOLL od 1 stycznia 2026 r.?

Kolejna podwyżka wejdzie w życie również 1 stycznia 2026 roku i będzie dotyczyć kierowców ciężarówek (o DMC powyżej 3,5 t) oraz autobusów. 12 grudnia w Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Infrastruktury dotyczące wysokości stawek opłaty e-TOLL na rok 2026 za przejazd drogami płatnymi dla pojazdów ciężkich.

Podwyżka, w zależności od drogi (autostrada i ekspresowa lub główna ruchu przyspieszonego i główna) masy pojazdu ciężarowego (od 3,5 tony do 12 t oraz powyżej 12 t, w przypadku autobusów o więcej niż 9 miejscach DMC nie ma znaczenia) wyniesie od 1 do 4 gr na 1 km. Krajowa Informacja Skarbowa podkreśla, że "zmiana wysokości stawek wynika z corocznej waloryzacji cen towarów i usług na mocy art. 13ha ust. 4a ustawy o drogach publicznych".

W kontekście transportu ciężarowego niewykluczone są również kolejne podwyżki w 2026 roku. Opłaty drogowe będzie trzeba dostosować do wyników systemu VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool). Jest to wprowadzone w 2019 r. oprogramowanie, które symuluje emisję dwutlenku węgla i zużycie paliwa pojazdów i zestawów o masie powyżej 3,5 t, bazując na danych przedstawionych przez producenta. Sam system podzielony jest na pięć klas emisji (piąta klasa oznacza pojazdy zeroemisyjne).

W efekcie opłaty byłyby uzależnione od klasy pojazdów (w przypadku pojazdów z niższych klas koszty byłyby wyższe, niż w przypadku tych z wyższych stopni). Siłą rzeczy wyższe opłaty miałyby również stanowić argument do zakupu pojazdów spełniających coraz bardziej wyśrubowane normy. Możliwy termin wprowadzenia takiego rozwiązania w Polsce nie jest jeszcze znany, ale można spodziewać się, że w niedalekiej przyszłości system e-TOLL zostanie dostosowany do wyników VECTO.

Jakie odcinki dróg zostaną włączone do e-TOLL 1 lutego 2026 r.?

Z kolei 1 lutego 2026 r. rozszerzy się sieć dróg objętych opłatą elektroniczną dla pojazdów ciężarowych, autobusów i innych przekraczających 3,5 t DMC. Obecnie działaniem systemu e-TOLL objętych jest ok. 5 225 km. Od lutego obszar ten zwiększy się o 645 km. W efekcie ok. 5 869 km objętych będzie od 1 lutego 2026 roku opłatą elektroniczną.

Czy będzie nowa opłata rejestracyjna od aut spalinowych?

2026 rok to również teoretyczny termin wejścia w życie opłaty nowej opłaty zgodnej z założeniami Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi tutaj o kamień milowy oznaczony jako E3G. Zgodnie z jego zapisami Polska zobowiązała się do wprowadzenia nowej opłaty rejestracyjnej od samochodów spalinowych naliczanej zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci". Obecnie nie trwają żadne prace dotyczące jej wprowadzenia, w związku z czym nie trzeba obawiać się rychłego wprowadzenia opłaty.

W tym miejscu warto jednak przypomnieć, że w pierwotnych założeniach KPO kamień milowy E4G przewidywał wprowadzenie cyklicznego podatku od posiadania samochodu spalinowego. W ramach rewizji KPO udało się go jednak zmienić program dopłat do samochodów elektrycznych naszEauto.

Zobacz również:

Czy kierowcy w Polsce muszą przygotować się na nowy podatek od samochodów spalinowych? Wyjaśniamy
Wiadomości

Nowa opłata rejestracyjna od aut spalinowych. Rząd szuka rozwiązania

Paweł Rygas
Paweł Rygas

    Podobnie istnieje szansa, że również kamień E3G uda się zmienić. Redakcja money.pl, powołując się na rozmówcę z "resortu funduszy", poinformowała, że kwestia brzmienia kamienia milowego E3G, po uzyskaniu zgody Brukseli, została przełożona na ostatni wniosek o płatność z KPO, który ma być rozliczony pod koniec przyszłego roku. Dopóki jednak rząd nie przedstawi szczegółów nowego brzmienia zapisu, kierowcy nie będą mogli być pewni, czy opłata nie wejdzie w życie.

    Maybach S680 czy Rolls-Royce Ghost Extended? Porównanie samochodów dla milionerówMaciej OlesiukINTERIA.PL

    Najnowsze