Trzy podwyżki dla kierowców w 2026 r. Pechowcy zapłacą od 1 stycznia 15 tys. zł

Spis treści: Jakie nowe kary za brak OC w 2026 roku? Jakie są nowe stawki e-TOLL od 1 stycznia 2026 r.? Jakie odcinki dróg zostaną włączone do e-TOLL 1 lutego 2026 r.? Czy będzie nowa opłata rejestracyjna od aut spalinowych?

Jakie nowe kary za brak OC w 2026 roku?

Pierwsza ze zmian wejdzie w życie już wraz z początkiem 2026 roku. Od 1 stycznia 2026 roku obowiązywać będzie nowa stawka płacy minimalnej. Z obecnych 4 666 zł brutto wzrośnie ona do 4 806 zł brutto. Tym samym nie tylko więcej pieniędzy trafi do kieszeni pracowników. Wiąże się to również z większymi wydatkami dla kierowców, choć tylko w skrajnych sytuacjach.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrośnie również uzależniona od niej kara za brak ubezpieczenia OC. W skrócie każda waloryzacja automatycznie podnosi również kary za brak OC. Oczywiście jest to zmiana, której nie odczują wszyscy kierowcy, jednak trzeba pamiętać, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny karze także w takiej sytuacji, gdy spóźniliśmy się z płaceniem nawet o jeden dzień. Warto o tym pamiętać, ponieważ w niektórych sytuacjach polisa OC może nie przedłużyć się automatycznie. Takim przykładem jest choćby zmiana właściciela pojazdu.

W przypadku samochodów osobowych rozkład kar za brak ubezpieczenia OC w 2026 roku będzie wyglądał następująco:

spóźnienie o 1-3 dni: 1 922 zł

spóźnienie o 4-14 dni: 4 806 zł (równowartość płacy minimalnej od 1 stycznia 2026 r.)

brak OC powyżej 14 dni: 9 612 zł (podwojenie płacy minimalnej od 1 stycznia 2026 r.)

Kary za brak OC pojazdu ciężarowego czy autobusu prezentować się będą tak:

spóźnienie o 1-3 dni: 2 884 zł

spóźnienie o 4-14 dni: 7 209 zł

brak OC powyżej 14 dni: 14 418 zł

Właściciele motocykli i pozostałych pojazdów za brak ubezpieczenia OC będą musieli zapłacić następujące kwoty:

spóźnienie o 1-3 dni: 320 zł

spóźnienie o 4-14 dni: 801 zł

brak OC powyżej 14 dni: 1602 zł

Jakie są nowe stawki e-TOLL od 1 stycznia 2026 r.?

Kolejna podwyżka wejdzie w życie również 1 stycznia 2026 roku i będzie dotyczyć kierowców ciężarówek (o DMC powyżej 3,5 t) oraz autobusów. 12 grudnia w Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Infrastruktury dotyczące wysokości stawek opłaty e-TOLL na rok 2026 za przejazd drogami płatnymi dla pojazdów ciężkich.

Podwyżka, w zależności od drogi (autostrada i ekspresowa lub główna ruchu przyspieszonego i główna) masy pojazdu ciężarowego (od 3,5 tony do 12 t oraz powyżej 12 t, w przypadku autobusów o więcej niż 9 miejscach DMC nie ma znaczenia) wyniesie od 1 do 4 gr na 1 km. Krajowa Informacja Skarbowa podkreśla, że "zmiana wysokości stawek wynika z corocznej waloryzacji cen towarów i usług na mocy art. 13ha ust. 4a ustawy o drogach publicznych".

W kontekście transportu ciężarowego niewykluczone są również kolejne podwyżki w 2026 roku. Opłaty drogowe będzie trzeba dostosować do wyników systemu VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool). Jest to wprowadzone w 2019 r. oprogramowanie, które symuluje emisję dwutlenku węgla i zużycie paliwa pojazdów i zestawów o masie powyżej 3,5 t, bazując na danych przedstawionych przez producenta. Sam system podzielony jest na pięć klas emisji (piąta klasa oznacza pojazdy zeroemisyjne).

W efekcie opłaty byłyby uzależnione od klasy pojazdów (w przypadku pojazdów z niższych klas koszty byłyby wyższe, niż w przypadku tych z wyższych stopni). Siłą rzeczy wyższe opłaty miałyby również stanowić argument do zakupu pojazdów spełniających coraz bardziej wyśrubowane normy. Możliwy termin wprowadzenia takiego rozwiązania w Polsce nie jest jeszcze znany, ale można spodziewać się, że w niedalekiej przyszłości system e-TOLL zostanie dostosowany do wyników VECTO.

Jakie odcinki dróg zostaną włączone do e-TOLL 1 lutego 2026 r.?

Z kolei 1 lutego 2026 r. rozszerzy się sieć dróg objętych opłatą elektroniczną dla pojazdów ciężarowych, autobusów i innych przekraczających 3,5 t DMC. Obecnie działaniem systemu e-TOLL objętych jest ok. 5 225 km. Od lutego obszar ten zwiększy się o 645 km. W efekcie ok. 5 869 km objętych będzie od 1 lutego 2026 roku opłatą elektroniczną.

Czy będzie nowa opłata rejestracyjna od aut spalinowych?

2026 rok to również teoretyczny termin wejścia w życie opłaty nowej opłaty zgodnej z założeniami Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi tutaj o kamień milowy oznaczony jako E3G. Zgodnie z jego zapisami Polska zobowiązała się do wprowadzenia nowej opłaty rejestracyjnej od samochodów spalinowych naliczanej zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci". Obecnie nie trwają żadne prace dotyczące jej wprowadzenia, w związku z czym nie trzeba obawiać się rychłego wprowadzenia opłaty.

W tym miejscu warto jednak przypomnieć, że w pierwotnych założeniach KPO kamień milowy E4G przewidywał wprowadzenie cyklicznego podatku od posiadania samochodu spalinowego. W ramach rewizji KPO udało się go jednak zmienić program dopłat do samochodów elektrycznych naszEauto.

Podobnie istnieje szansa, że również kamień E3G uda się zmienić. Redakcja money.pl, powołując się na rozmówcę z "resortu funduszy", poinformowała, że kwestia brzmienia kamienia milowego E3G, po uzyskaniu zgody Brukseli, została przełożona na ostatni wniosek o płatność z KPO, który ma być rozliczony pod koniec przyszłego roku. Dopóki jednak rząd nie przedstawi szczegółów nowego brzmienia zapisu, kierowcy nie będą mogli być pewni, czy opłata nie wejdzie w życie.

