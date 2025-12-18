W skrócie Przerwa zimowa GDDKiA nie oznacza całkowitego wstrzymania prac, możliwe są działania niewymagające dodatnich temperatur.

W momencie rozpoczęcia przerwy zimowej budowanych jest ponad 1500 km nowych dróg krajowych o wartości ponad 61 mld zł.

Do końca roku GDDKiA zamierza udostępnić kierowcom prawie 200 km nowych tras, mimo zimowych ograniczeń.

Zimowa przerwa GDDKiA. Co oznacza w praktyce?

Przerwa zimowa obowiązuje od połowy grudnia do połowy marca, a w rejonach górskich bywa dłuższa. Jest zapisana w kontraktach z wykonawcami i nie wlicza się do czasu realizacji inwestycji. Jej celem jest zabezpieczenie harmonogramów przed opóźnieniami wynikającymi z warunków atmosferycznych.

Nie oznacza to jednak automatycznego zejścia sprzętu z placów budów. Jeżeli pogoda na to pozwala, wykonawcy mogą prowadzić prace niewrażliwe na niskie temperatury. Dotyczy to m.in. robót ziemnych, części prac przy obiektach inżynierskich czy działań przygotowawczych. Zimą nie wykonuje się natomiast robót wymagających dodatnich temperatur, takich jak układanie warstw bitumicznych.

Grudzień, mimo intensywnych opadów śniegu w listopadzie, sprzyja kontynuacji części zadań. Równolegle prowadzone są prace projektowe i administracyjne, które nie zależą od pogody.

Drogi w budowie GDDKiA

Na moment rozpoczęcia przerwy zimowej GDDKiA realizuje 126 zadań w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych oraz Programu budowy 100 obwodnic. Łączna długość odcinków będących w realizacji to niemal 1520 km. Wartość tych inwestycji wynosi 61,8 mld zł.

Kolejne 30 zadań o długości ponad 400 km znajduje się na etapie przetargów. Ich szacunkowa wartość to około 17 mld zł. Równocześnie inwestycje o łącznej długości ponad 2730 km są na różnych etapach przygotowania od dokumentacji, przez procedury środowiskowe, po uzyskiwanie decyzji lokalizacyjnych.

Przerwa zimowa a udostępnianie nowych odcinków

Mimo rozpoczęcia przerwy zimowej, GDDKiA planuje jeszcze do końca grudnia oddać do ruchu blisko 200 km dróg. Wśród nich są m.in. odcinki S1 Brzeszcze - Bielsko-Biała Hałcnów, S6 Koszalin - Słupsk oraz fragment Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta na trasie S7 Żukowo - Gdańsk Południe.

Kierowcy skorzystają także z kolejnych odcinków S7 na północ od Warszawy, fragmentu autostrady A2 na wschód od Siedlec oraz z obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15. To ostatnie tygodnie roku, w których zakończenie robót było możliwe mimo zimowej aury.

Budowa dróg GDDKiA. Proces niezależny od pory roku

Roboty w terenie to tylko jeden z etapów inwestycji drogowych. Przygotowanie dokumentacji, procedury administracyjne, projektowanie oraz wybór wykonawców trwają przez cały rok. To proces wymagający koordynacji wielu instytucji oraz znacznych nakładów finansowych.

Zimowa przerwa daje wykonawcom możliwość formalnego zawieszenia części robót, ale nie jest obowiązkiem. Zakres dopuszczalnych prac i warunki ich prowadzenia określają zapisy kontraktowe oraz Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

