Spłonęło hybrydowe BMW piłkarza Szwecji

Kapitan reprezentacji Szwecji Sebastian Larsson przyznał, że miał bardzo niespokojną ostatnią noc, gdy dowiedział się i zobaczył na zdjęciach, jak jego hybrydowy samochód, zaparkowany pod willą w Eskilstunie, doszczętnie spłonął.

Sebastian Larsson

"Od razu pomyślałem o żonie i dwóch córkach, ale szybko dowiedziałem się, że ich nie było w domu. To sąsiad wezwał straż pożarną, kiedy zobaczył mój samochód w płomieniach" - przyznał Larsson.

"Auto zapaliło się wieczorem. Na całe szczęście, nie w nocy. Stał tak blisko domu, że mogło wszystko spłonąć razem z moją rodziną. Strażacy nie byli w stanie go ugasić i tylko odholowali płonący pojazd od willi" - zrelacjonował piłkarz przebywający w Sankt Petersburgu, gdzie w piątek Szwecja spotka się ze Słowacją.

Szwed powiedział też, że kilka godzin było dla niego nerwowe, do momentu kiedy porozmawiał z żoną i dowiedział się, że ona i dwie córki są bezpieczne.

"Cóż to tylko samochód. Najważniejsze, że rodzina nie ucierpiała. Teraz jestem skoncentrowany już na meczu ze Słowacją" - zaznaczył Larsson.

Policja wstępnie ustaliła, że mógł to być samozapłon, lecz dokładnie zbada przyczyny pożaru, w związku ze zgłoszeniem przez szwedzką federację piłkarską gróźb w mediach społecznościowych pod adresem piłkarzy po remisie z Hiszpanią.

BMW X5 xDrive45e

Według dziennika "Expressen", który opublikował pierwsze zdjęcia z pożaru, spalony samochód Larssona to ubiegłoroczny model BMW X5 xDrive45e. Wartość willi nie została oszacowana, ale Marcus Berg, któremu po meczu z Hiszpanią grożono śmiercią za nietrafienie w bramkę ma w Szwecji podobny dom o wartości czterech milionów euro.

BMW X5 xDrive45e to hybryda plug-in, a więc z możliwością podłączenia do gniazdka. Samochód posiada mocny silnik spalinowy oraz 113-konny silnik elektryczny, który czerpie energię z dużego akumulatora o pojemności 24 kWh. Pierwsze doniesienia o samozapłonie tego modelu pojawiły się w 2019 roku, gdy spłonęło auto w Belgii.



Pod koniec ubiegłego roku BMW ogłosił akcję nawrotową, która objęła na całym świecie niemal 27 tysięcy hybrydowych samochodów BMW i Mini, w tym X5 xDrive45e. Powodem była możliwość zwarcia, do którego mogło dojść w dostarczonych przez Samsunga bateriach. Do czasu wizyty w serwisie BMW zalecało nie ładować samochodów, a także nie używać łopatek do zmiany biegów i nie jeździć w trybie Sport.