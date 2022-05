Polski rynek jak czarna dziura - wciąga wszystko. Kiedy zabraknie nam aut?

Problem z dostępnością nowych aut zmienia rynek samochodów używanych



Europejczycy rzucili się na młodsze pojazdy, których oferta kurczy się w szybkim tempie



Zjawisko mocno daje o sobie znać w Polsce



Tylko w trzech krajach Europy Środkowej, w Polsce, Czechach i Słowacji, w pierwszym kwartale bieżącego roku "zniknęło" 9 500 samochodów w wieku poniżej 4 lat. Zjawisko błyskawicznego wykupowania młodszych pojazdów szczególnie mocno objęło Polskę. O ile rok temu w analogicznym okresie na polskim rynku samochodów używanych można było wybierać spośród 31 598 niemal nowych aut, o tyle w tym roku oferta zmniejszyła się aż o 6 150 pojazdów, do 25 448 sztuk.



Polacy wykupują co się da. Ceny powalają

Takie dane płyną z rynkowej analizy sieci AAA AUTO, która wskazuje na jeszcze jedną dużą zmianę. Wraz z dużym spadkiem dostępnych samochodów, ich mediana ceny skokowo wzrasta. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku mediana ceny używanego samochodu w wieku do 4 lat wzrosła w Polsce aż o 32,4 proc. W pierwszym kwartale tego roku mediana ceny takich aut wynosiła 111 506 złotych. W pierwszym kwartale roku 2021 było to 84 200 złotych.



Niewielkim pocieszeniem dla polskich nabywców może być fakt, że zagranicą samochody są z reguły jeszcze droższe. Mediana ceny dla czteroletniego samochodu osobowego w Czechach wynosi obecnie 124 450 złotych. Podobnie jest też na Słowacji, gdzie mediana ceny używanego czterolatka to aktualnie 118 320 złotych.



Co w firmie, to na drodze. Królują marki flotowe

Najczęściej oferowaną marką samochodów używanych w wieku do czterech lat w Polsce była w pierwszym kwartale 2022 roku była Toyota. W Czechach i Słowacji - dominuje Skoda. Dane nie powinny być żadnym zaskoczeniem. Każdy ze wspomnianych rynków zdominowany jest przez klientów flotowych, wśród których Skoda i Toyota cieszą się ogromnym powodzeniem.

Ranking najczęściej oferowanych do sprzedaży modeli aut używanych w wieku do czterech lat wraz z medianą ceny, w Polsce w I kwartale 2022 roku:



Toyota Corolla - mediana ceny 94 800 zł Toyota Yaris - mediana ceny 64 900 zł Hyundai i30 - mediana ceny 71 900 zł Renault Clio - mediana ceny 55 475 zł Nissan Qashqai - mediana ceny 99 990 zł

Audi A6 - mediana ceny - 259 900 zł Hyundai Tucson - mediana ceny 107 600 zł Dacia Duster - mediana ceny 69 500 zł BMW 3 - mediana ceny 170 000 zł Kia Ceed - mediana ceny 80 000 zł

Warto dodać, że biorąc pod uwagę ogół polskiego rynku samochodów używanych, mediana ceny - kolejny raz z rzędu - wzrosła o 500 złotych względem poprzedniego miesiąca i wynosi obecnie 24 tys. złotych.



