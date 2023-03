Na ten samochód Rutkowski czekał prawie rok. Takich bajerów nie ma żaden inny

Jan Guss-Gasiński Strefa motofanów

Krzysztof Rutkowski to fan markowych ubrań i drogich samochodów. Na podjeździe detektywa od lat goszczą nietuzinkowe fury i wszystko wskazuje na to, że w tej kwestii nic się nie zmieni. Celebryta zapowiedział, że niebawem w jego garażu pojawi się nowa bryka - kontrowersyjna, bardzo luksusowa i wyposażona w opcje, jakich nie znajdziemy w innych flagowych limuzynach. Co to za auto? Rozszyfrowaliśmy tę zagadkę!

Zdjęcie Krzysztof Rutkowski odbiera nowe auto. To bardzo luksusowa limuzyna / fot. materiały prasowe / Instagram @detektywkrzysztofrutkowski /