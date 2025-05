Karta rowerowa - kto musi ją wyrobić?

Dla najmłodszych cyklistów (do 10. roku życia) zasady są jednoznaczne - dziecko może jeździć na rowerze wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i tylko po chodniku. Oznacza to, że nawet najkrótsza przejażdżka ulicą bez towarzystwa rodzica jest niedozwolona.

Od momentu ukończenia 10. roku życia młody rowerzysta może samodzielnie wyruszać na drogi publiczne, ale pod jednym, kluczowym warunkiem - musi posiadać kartę rowerową. Ten dokument jest obligatoryjny dla wszystkich osób w wieku 10-18 lat, które chcą legalnie poruszać się rowerem po ulicach, ścieżkach rowerowych czy poboczach. Co istotne, obowiązek ten dotyczy również coraz popularniejszych hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego.

Jak wyrobić kartę rowerową?

Uzyskanie karty rowerowej to proces, który zazwyczaj odbywa się w szkole podstawowej. Wbrew powszechnemu przekonaniu, nie wydaje jej ani policja, ani wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Za organizację egzaminu odpowiada dyrektor placówki edukacyjnej. Sam egzamin składa się z dwóch etapów - części teoretycznej sprawdzającej znajomość przepisów ruchu drogowego oraz części praktycznej weryfikującej umiejętność bezpiecznego manewrowania jednośladem.

Co istotne, karta rowerowa wydawana jest całkowicie bezpłatnie. Nie istnieje żadna oficjalna opłata za przystąpienie do egzaminu czy wydanie dokumentu. Jest to trwały dokument bez określonego terminu ważności - nie trzeba go przedłużać ani odnawiać.

Brak karty rowerowej a kontrola policji

Jeśli funkcjonariusz policji lub straży miejskiej zatrzyma niepełnoletniego rowerzystę bez wymaganych uprawnień, rodzice mogą zostać obciążeni mandatem karnym. W skrajnych przypadkach, szczególnie gdy dochodzi do kolizji lub sytuacja się powtarza, sprawa może zostać skierowana do szkoły lub nawet kuratora sądowego.

Jeśli niepełnoletni rowerzysta bez karty rowerowej uczestniczy w kolizji lub wypadku, towarzystwa ubezpieczeniowe mogą odmówić wypłaty odszkodowania, argumentując, że osoba ta nie posiadała uprawnień do uczestnictwa w ruchu drogowym.

Czy z dzieckiem do 10. roku życia można jechać po ścieżce rowerowej?

Dzieci do 10. roku życia mogą jeździć wyłącznie po chodniku pod opieką osoby dorosłej. Starsi rowerzyści powinni korzystać przede wszystkim ze ścieżek rowerowych, a w przypadku ich braku - z jezdni. Jazda po chodniku jest dla nich dozwolona tylko w trzech przypadkach: gdy opiekują się dzieckiem do lat 10 jadącym na rowerze, gdy szerokość chodnika wynosi co najmniej 2 metry a prędkość dozwolona na jezdni przekracza 50 km/h, lub gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni.

Rowery elektryczne - czy można nimi jeździć z kartą rowerową?

Odrębną kategorię stanowią rowery elektryczne. Jeśli wyposażono go w silnik o mocy nieprzekraczającej 250 W, a wspomaganie działa jedynie do prędkości 25 km/h, traktowany jest on jak zwykły rower. Oznacza to, że osoby w wieku 10-17 lat muszą posiadać kartę rowerową, by móc się nim poruszać. Natomiast mocniejsze jednoślady elektryczne klasyfikowane są jako motorowery, do prowadzenia których niezbędne jest prawo jazdy kategorii AM (dostępne najwcześniej od 14. roku życia).

Alfa Romeo 33 Stradale – testujemy współczesną wersję legendarnego modelu Interia pl INTERIA.PL