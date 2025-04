9 na 10 rowerzystów nie ma o tym pojęcia. Przed nowym sezonem trzeba to sprawdzić

Wiosenne słońce wygania nas na rowery, ale zanim wyruszymy na ścieżki, warto poświęcić chwilę na przygotowanie jednośladu. Według badań, aż 90 proc. polskich rowerzystów ignoruje kompleksowy wiosenny przegląd, co często kończy się awarią w najmniej odpowiednim momencie lub nawet wypadkiem. Co ciekawe, te same osoby potrafią wydać fortunę na modne akcesoria czy stroje, kompletnie pomijając podstawową konserwację.