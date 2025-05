Elektryczne rowery z Chin charakteryzują się mocnymi silnikami i dodatkowymi funkcjami, które mogą je kwalifikować jako motorowery, co rodzi problemy prawne dla użytkowników.

Zamysł rowerów elektrycznych jest jak najbardziej słuszny, jednak wielu producentów - szczególnie z Azji - postanowiło znacząco nagiąć obowiązujące przepisy, montując znacznie mocniejsze jednostki napędowe. Na polskich drogach pojawiła się prawdziwa plaga e-rowerów, które w rzeczywistości z rowerami mają niewiele wspólnego. Wyposażone są w manetkę gazu, silniki o zwiększonej mocy oraz systemy wspomagania, które nie wyłączają się po przekroczeniu prędkości 25 km/h. Użytkownicy takich pojazdów zaczęli poruszać się po miastach z prędkościami porównywalnymi do skuterów, przez co szybko trafili na celownik funkcjonariuszy policji.

Eksperci ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego od dłuższego czasu alarmują o konieczności zaostrzenia i skuteczniejszego egzekwowania przepisów dotyczących jazdy hulajnogami oraz rowerami elektrycznymi. Największym problemem są e-rowery wyposażone w manetkę gazu, która umożliwia przyspieszanie bez konieczności pedałowania. Tego typu pojazdy są często znacznie mocniejsze niż typowe jednoślady elektryczne i powszechnie wykorzystywane przez dostawców jedzenia. W świetle obowiązujących w Polsce przepisów nie kwalifikują się one jednak jako rowery elektryczne.

Rower to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczym napędem elektrycznym zasilanym prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V, o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

W takiej sytuacji obligatoryjnie orzekany jest również sądowy zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów od 6 miesięcy do nawet 3 lat.

To nie koniec problemów kierowców niezgodnych z prawem rowerów elektrycznych. Funkcjonariusze mogą nałożyć mandat karny za brak ubezpieczenia OC, przeglądu technicznego lub odpowiedniego oświetlenia pojazdu. Ponadto, mogą ukarać rowerzystę za przekroczenie dozwolonej prędkości lub jazdę po ścieżce rowerowej pojazdem, który nie spełnia wymogów, co może skutkować mandatem do 3 tys. zł.