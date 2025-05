W 2021 roku Polacy kupili rekordowe 1,5 miliona rowerów, ale w 2024 sprzedaż spadła do około 1,2 miliona. Początek 2025 roku nie zapowiada poprawy. Na rynku panuje zastój - sklepy mają przepełnione magazyny, a klienci wstrzymują się z zakupami, licząc na rządowe dopłaty do elektryków.

Sytuację pogarsza pogoda. Wiosenne deszcze skutecznie zniechęcają do inwestowania w nowy sprzęt. Zalegające zapasy zmuszają sprzedawców do przecen i promocji, ale to nie wystarcza, by pobudzić popyt.