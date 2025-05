Rowery elektryczne zdobywają coraz większą popularność w polskich miastach i nie tylko. Trudno się dziwić - jazda na nich jest jednocześnie wygodna i przyjemna. Tego typu sprzęty dzięki elektrycznemu "wsparciu" pozwalają z łatwością pokonywać trasy, które na klasycznym rowerze mogłyby stanowić spory problem i wymagać wiele wysiłku, takie jak strome podjazdy czy przeszkody terenowe.

Również jazda po płaskim terenie jest szybsza i łatwiejsza. Niektórzy używają rowerów elektrycznych jako pojazdów na dojazdy do pracy czy do sklepu, inni traktują swoje sprzęty jako urządzenia do dostarczania emocji w lesie czy w górach. Grunt to wybór odpowiedniego modelu do swoich potrzeb i budżetu.

Rower elektryczny - definicja

W przepisach dokładnie określono, jaki musi być rower elektryczny i jakie warunki ma spełniać. Jest to pojazd z silnikiem o mocy do 250 W i napięciem do 48 V, wspomagający jazdę do prędkości 25 km/h. Rower elektryczny to sprzęt napędzany siłą mięśni, ze wspomaganiem uruchamianym poprzez nacisk na pedały, a maksymalna szerokość takiego jednośladu nie może przekraczać 0,9 metra.

To oznacza, że "legalny" rower elektryczny nie może wspomagać jazdy z prędkością powyżej 25 km/h. Jeśli tak się dzieje, możemy mieć do czynienia z nielegalną przeróbką lub ze sprzętem, na który trzeba mieć prawo jazdy motorowerowe, czyli kategorii AM i nie można wjeżdżać nim na drogi dla rowerów. Jeśli jednak mówimy o rowerze elektrycznym wspomagającym do prędkości 25 km/h, jazda na nim nie wymaga od dorosłych żadnych specjalnych uprawnień. Osoby niepełnoletnie muszą mieć kartę rowerową.

Czy na rowerze elektrycznym musisz mieć kask?

Według przepisów - nie. Nie ma takiego wymogu i za brak kasku na rowerze elektrycznym nie grozi mandat.

Warto jednak zauważyć, że jazda na e-rowerze może być niebezpieczna. Prędkość 25 km/h jest relatywnie wysoka, poza tym na e-bike'u można rozpędzić się jeszcze mocniej - brak elektrycznego wspomagania pedałowania powyżej tej prędkości nie oznacza, że mówimy o szybkości maksymalnej. Można osiągnąć wyższą za pomocą swoich mięśni czy np. z górki.

Upadek czy uderzenie w przeszkodę nawet przy dużo mniejszej prędkości może okazać się bardzo groźny w skutkach. Uderzenie głową np. w krawężnik, samochód, drzewo, latarnię czy inną przeszkodę niesie ze sobą ogromne ryzyko poważnych urazów, z uszkodzeniem mózgu na czele. Pechowy czy nieuważny posiadacz elektrycznego roweru może po wypadku mieć problemy zdrowotne do końca życia.

Jak się przed tym ochronić? Eksperci zalecają - mimo że noszenie kasku nie jest wymagane przepisami, warto wyposażyć się w taki przedmiot.

Jak wybrać odpowiedni kask na rower elektryczny?

Z całą pewnością na kasku nie warto oszczędzać - mówimy bowiem o elemencie, który chroni najcenniejszą część naszego ciała, a potencjalnie może nawet uratować nam życie. Nie oznacza to jednak, że dobry kask kosztuje bardzo dużo - można wyposażyć się w przyzwoity sprzęt za relatywnie niewielkie pieniądze. Pamiętajmy jednak, że rowery elektryczne zwykle stanowią spory wydatek - i skoro wydaliśmy już na taki pojazd, nie warto żałować jeszcze kilkudziesięciu czy nieco ponad stu złotych na kask. Są oczywiście także kaski za o wiele większe sumy.

Najważniejsza kwestia to certyfikat. Kask powinien być dopuszczony do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej i odpowiednio oznaczony. Osoby jeżdżące w trudniejszym terenie powinny postawić na kaski o zwiększonej odporności na silne uderzenia. Takie modele spełniają normę NTA 8776. Jeśli ktoś jeździ w lesie, powinien postawić na kask MTB, a nawet taki chroniący szczękę. Osoby poruszające się raczej w terenie zabudowanym mogą wybrać kaski miejskie.

Kask powinien być dobrze dopasowany (warto zmierzyć sobie głowę miarką krawiecką, ok. centymetr nad brwiami i porównać wyniki z rozmiarami producenta), zapewniać przewiew i być wygodny. Komfort zapewni wybór relatywnie lekkiego kasku - najlżejsze ważą ok. 200 g. Jeśli kask ma zbyt duży luz lub przylega zbyt mocno - należy poszukać innego rozmiaru lub modelu.

Dobrym pomysłem może być zakup kasku z elementami odblaskowymi lub nawet z lampką. Warto zwrócić uwagę na kaski z systemem MIPS ((Multi-directional Impact Protection System). To system, którego zadaniem jest rozproszenie siły uderzenia w razie wypadku. Jak to działa? Pod skorupą zewnętrzną umieszczona jest wkładka, której elementy przesuną się, gdy dojdzie do uderzenia. Warto pamiętać, że kask należy wymienić na nowy po uderzeniu nim w cokolwiek - nawet jeśli z zewnątrz nie nosi śladów uszkodzeń. Inaczej przy kolejnym wypadku może nie zachować się tak, jak należy i nie spełnić swojej roli.

