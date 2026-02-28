W skrócie W 2025 roku sprowadzono do Polski 91 044 używanych motocykli, najwięcej z Niemiec.

Najczęściej importowaną i rejestrowaną w Polsce marką motocykli była Honda.

Średni koszt transportu motocykla do Polski w 2025 roku wyniósł 1050 zł.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Rodzimy rynek jednośladów nie opiera się wyłącznie na nowych motocyklach, bo jego lwią część stanowią importowane maszyny używane. Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w minionym roku zarejestrowano w Polsce łącznie 41 366 nowych motocykli, co jest rekordem w historii monitorowania rynku przez PZPM, oraz 14 867 motorowerów. Z kolei w 2025 r. nad Wisłę sprowadzono 91 044 używane motocykle, co oznacza wzrost o 6,9 proc. r/r oraz 11 463 motorowery (spadek o 19,1 proc. - 2698 sztuk).

Z tego kraju Polacy najczęściej sprowadzają używane motocykle. Lider od lat

Niemcy nadal pozostają liderem, jeśli chodzi o kierunek sprowadzania jednośladów. W 2025 r. nasi zachodni sąsiedzi mieli udział w imporcie motocykli na poziomie 56,2 proc. Na kolejnym miejscu znalazła się Holandia (7,7 proc.) oraz Francja (6,9 proc.). Pierwszą piątkę uzupełniają Wielka Brytania (5,5 proc.) oraz Włochy (5,1 proc.).

Sporym zaskoczeniem dla fanów dwóch kółek są z kolei państwa, do których Polacy najczęściej transportują motocykle. Tytuł najpopularniejszego kierunku przejęła Hiszpania z wynikiem 18,3 proc., wyprzedzając Niemcy (16,1 proc.) oraz Holandię (12,7 proc.). Czwarta pozycja należy do Włoch (11 proc.), a piąta do Wielkiej Brytanii (5,4 proc.).

Jaka marka motocykli jest najczęściej sprowadzana do Polski?

Śmiało można powiedzieć, że karty nad Wisłą rozdaje Honda - zwyciężyła zarówno w zestawieniu nowych motocykli, jak i najczęściej importowanych do Polski z wynikiem 17,8 proc. wszystkich zleceń. Na drugim miejscu uplasował się inny japoński producent - Yamaha (16,6 proc.), a zmiana nastąpiła na najniższym stopniu podium. BMW osiągnęło wynik 9,2 proc. i tym samym wyprzedziło Suzuki (9 proc.). Kolejne miejsca należą do Kawasaki (7,4 proc.) i KTM (6,7 proc.).

Do Polski najczęściej importowane są motocykle marki Honda, Yamaha, BMW i Suzuki. 123RF/PICSEL

Średni koszt transportu motocykla do Polski w 2025 r.

W ostatnich latach transport motocykli wiąże się nie tylko z zakupem maszyny za granicą, ale polscy motocykliści coraz częściej korzystają z ofert firm transportowych, aby przetransportować swój jednoślad do innego kraju i korzystać tym samym z południowej pogody. W 2025 r. za transport związany ze sprowadzeniem motocykla klienci płacili średnio 1050 zł, czyli zaledwie o 2 proc. więcej niż w 2024 r. Symboliczny spadek ceny - z 898 do 894 zł - odnotowano na najbardziej obleganej trasie z Niemiec. Z kolei najwięcej zapłacić należy za transport jednośladu z Hiszpanii - 2121 zł.

Nowe motocykle najlepiej sprzedające się w Polsce. Na szczycie Honda

Klienci nad Wisłą najczęściej decydowali się na zakup nowych motocykli marki Honda, która 2025 r. zamknęła z wynikiem 8659 rejestracji i wzrostem na poziomie 19 proc. Co więcej, jest to pierwszy wynik w historii, gdy producent przekroczył w Polsce pułap 8 tys. rejestracji. Na drugiej pozycji uplasowała się Yamaha (4960), a najniższy stopień podium należy do BMW (3362). Pierwszą piątkę uzupełniają QJ Motor (2307) i Zontes (1986). Następnie Romet (1721), Junak (1671), Kawasaki (1518), Triumph (1456) i Suzuki (1430).

Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczką INTERIA.PL