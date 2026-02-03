Spis treści: Zieloni atakują. Kawasaki wskrzesza kultowy model KLE 500 Kawasaki Z900RS to ikona w nowoczesnym wydaniu. Hołd dla kultowego Z1 Miejski naked stworzony według nowej receptury. Kawasaki Z650S Kawasaki ZX-10R. Motocykl rodem z toru WSBK Stworzony według koncepcji Sugomi. Kawasaki Z1100 2026 Brytyjczycy w ofensywie. Street Triple 765 RX oraz Moto2 Edition Edycje specjalne Tigera 900 i 1200. Debiutują odmiany Alpine i Desert Na ten motocykl czekały rzesze. W końcu nadchodzi Trident 800 Zmiany w rodzinie Bonneville - Scrambler, Bobber, T100, T120 i Speedmaster Triumph 400 XC - czterysetki rosną w siłę Kompromis to jego drugie imię. Triumph Tiger Sport 800 Nadjeżdża rewolucja dla posiadaczy kat. A2. Nowy Tracer i Thruxton 400 Harley-Davidson prezentuje 13 nowych modeli. Oto Street Glide Limited i Road Glide Limited na rok 2026 Trajki Harley-Davidson. Street Glide 3 Limited oraz Road Glide 3 5 nowych modeli CVO. Luksus ponad wszystko Jeszcze bardziej turystyczny Pan America 1250 na rok 2026 Barton podbija rynek. FRX 125 to najtańsze enduro z homologacją na rynku Kilka zmian w motocyklach Barton NXT na rok 2026 Powrót Suzuki, o jakim każdy marzył. W salonach pojawi się GSX-R1000R Suzuki SV-7GX - jeszcze lepszy i bardziej wszechstronny niż kultowe SV650 Ducati zaczyna od rodziny RS. Diavel V4 RS i Multistrada V4 RS Ducati Panigale V4R. Prosto z toru wyścigowego na drogi Jeszcze bardziej wyprawowa. Nowa Multistrada V4 Rally Nowe wcielenie Monstera, któremu nie brakuje nawiązań do protoplasty z 1992 r. Zawadiaka, który lubi narozrabiać. Ducati Hypermotard V2 2026

W ciągu ostatniej dekady zauważalny wzrost zainteresowania motocyklami widać nie tylko w Europie, ale przede wszystkim w Polsce. W dużej mierze jest to efekt zmian w przepisach wprowadzonych w 2014 r., na mocy których posiadacze prawa jazdy kategorii B od co najmniej trzech lat mogą w pełni legalnie i bez dodatkowych egzaminów poruszać się jednośladami o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 cm3. Liczba posiadaczy dwóch kółek nad Wisłą stale rośnie, dlatego w salonach sprzedaży nie brakuje systematycznie prezentowanych nowości. Jakie nowe modele zadebiutują w gamie Harley-Davidsona, Suzuki, Bartona, Kawasaki, Ducati i Triumpha?

Zieloni atakują. Kawasaki wskrzesza kultowy model KLE 500

Kawasaki dokładnie przeanalizowało panujące na rynku trendy i wskrzesza uwielbiany model, który został wycofany w 2007 r. Mowa o nowym KLE 500, czyli przygodowym motocyklu dedykowanym posiadaczom kategorii A2 napędzanym znanym z innych modeli rzędowym twinem o pojemności 451 cm3. Głównym zadaniem inżynierów było zachowanie kultowego DNA poprzednika i tchnięcie w niego nowoczesności. Na pokładzie znalazło się zawieszenie KYB, szprychowe koła w terenowych rozmiarach 21 i 17 cali, system ABS z możliwością wyłączenia oraz opony typu dual sport. W segmencie średnich motocykli ADV robi się zatem wyjątkowo ciekawie.

Po latach nieobecności Kawasaki wskrzesza model KLE. Kawasaki materiały prasowe

Kawasaki Z900RS to ikona w nowoczesnym wydaniu. Hołd dla kultowego Z1

Klasyczny Z900RS inspirowany jest legendarnym modelem Z1, jednak nie brakuje w nim nowoczesnych rozwiązań. Zostały one skrupulatnie ukryte, dzięki czemu dominują dobrze znane linie i proporcje. Zakres modernizacji na rok 2026 objął jednostkę napędową, podwozie oraz elektronikę, aby Z900RS oferował jeszcze więcej frajdy z jazdy. Wersja na bieżący rok otrzymała elektroniczne przepustnice, tempomat oraz komplet systemów pokładowych z jednostką IMU, w tym system wspomagania w zakrętach KCMF oraz quickshifter.

Klasyczna do bólu linia Z900RS nadal prezentuje się wyśmienicie. Kawasaki materiały prasowe

Miejski naked stworzony według nowej receptury. Kawasaki Z650S

Kolejny motocykl w gamie Kawasaki został odświeżony stylistycznie zgodnie z filozofią Sugomi. Skupiono się jednak nie tylko na wyglądzie, ale również na poprawie ergonomii i komfortu jazdy, a także na rozbudowie systemów wspomagających kierowcę. Wersja oznaczona literą "S" otwiera nowy rozdział w historii modelu wyróżniając się modernizacją niemal każdego elementu mającego wpływ na wygodę i styl. Lista zmian jest długa i obejmuje m.in. nowy wyświetlacz TFT, reflektor LED, zmienioną kierownicę typu fat-bar oraz quickshifter.

Naked ma być jeszcze bardziej komfortowy, ale przy tym wyjątkowo drapieżny. Kawasaki materiały prasowe

Kawasaki ZX-10R. Motocykl rodem z toru WSBK

Legendarny model w 2026 r. trafi do salonów w zupełnie nowym wydaniu. To jeden z najważniejszych motocykli w gamie Kawasaki, który aż siedem razy zdobywał tytuł mistrza świata WorldSBK. Tegoroczna wersja otrzymała winglety zintegrowane z przednią owiewką zwiększające docisk przedniego koła o około 25 proc. Czterocylindrowa jednostka napędowa generuje 213 KM, a zastosowanie drugiej sondy lambda pozwoliło spełnić znacznie bardziej rygorystyczne normy Euro 5+. Nie zabrakło również modernizacji systemów wspomagających kierowcę skonfigurowanych pod kątem sportowej jazdy na torze wyścigowym.

Torowa broń została jeszcze bardziej dopracowana. Oto nowy ZX-10R na rok 2026. Kawasaki materiały prasowe

Stworzony według koncepcji Sugomi. Kawasaki Z1100 2026

Od 2014 r. filozofia Sugomi towarzyszy projektowaniu topowych nakedów w stajni Kawasaki i również w jej duchu powstał Z1100, który wyróżnia się reflektorami o ostrych kształtach, dodatkowymi wingletami pod silnikiem oraz sportowymi osiągami. Motocykl bazuje na aluminiowej ramie twin-tube, w której pracuje rzędowy, czterocylindrowy silnik o pojemności 1099 cm3 i mocy 136 KM. Lista zmian obejmuje nie tylko samą pozycję za kierownicą, ale przede wszystkim szereg modyfikacji w jednostce napędowej oraz skrzyni biegów.

Brytyjczycy w ofensywie. Street Triple 765 RX oraz Moto2 Edition

W gamie producenta z Hinckley na rok 2026 na szczególną uwagę zasługują dwa modele wywodzące się ze Street Triple RS - wersja RX oraz Moto2 Edition. Pierwsza z nich otrzymała bogaty pakiet ulepszeń, dzięki czemu staje się prawdziwą bronią torową. Na pokładzie obu motocykli znajdziemy m.in. zawieszenie Öhlins NIX30, kierownicę typu clip-on oraz ekskluzywne detale.

Naked o charakterze rasowej torówki. Triumph Street Tripe 765 RX ma wszystko czego potrzeba do jazdy na torze. Triumph materiały prasowe

Edycja Moto2 powstanie w liczbie zaledwie 1000 egzemplarzy i wyróżnia się dużą liczbą podzespołów wykonanych z włókna węglowego, wyjątkowym malowaniem oraz indywidualnym numerem umieszczonym na górnej półce. Street Triple 765 RX oraz Moto2 Edition napędzane są tym samym silnikiem co wersja RS, który dysponuje mocą 130 KM.

Wersji tego modelu nie da się pomylić - napis Moto2 zdradza wszystko. Triumph materiały prasowe

Edycje specjalne Tigera 900 i 1200. Debiutują odmiany Alpine i Desert

Modele Tiger 900 i 1200 doczekały się nowych edycji, których inspiracją były kolory alpejskiego nieba oraz ogniste barwy pustyni. Wersja Alpine została stworzona na bazie odmiany GT PRO z myślą o szosowym zastosowaniu, natomiast Desert powstał na bazie Rally Pro. Nowością będzie możliwość - po raz pierwszy w motocyklach klasy adventure Triumpha - montażu tłumika marki Akrapovič.

Tiger 900 i 1200 dostępny będzie w wersji Alpine i Desert. Triumph materiały prasowe

Na ten motocykl czekały rzesze. W końcu nadchodzi Trident 800

Po udanym debiucie modelu Trident 660 szybko pojawiły się głosy, że w ofercie powinna znaleźć się wersja z mocniejszą jednostką napędową. W gamie na 2026 r. zadebiutuje Trident 800 wyposażony w całkowicie nowy, trzycylindrowy silnik o pojemności 798 cm3 generujący 115 KM oraz 84 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Kluczowe jest jednak to, że inżynierowie zadbali o kompaktowe wymiary, lekkie i pewne prowadzenie, a także bogate wyposażenie obejmujące najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa.

Trident 800 to nowość, na którą czekały rzesze. W ramie drzemie trzycylindrowa jednostka, której mocy nie brakuje. Triumph materiały prasowe

Zmiany w rodzinie Bonneville - Scrambler, Bobber, T100, T120 i Speedmaster

Klasyczny cruiser Speedmaster otrzymał większy, 14-litrowy zbiornik paliwa, a zmiany skoncentrowano na poprawie komfortu jazdy oraz doposażeniu motocykla w nowoczesne systemy elektroniczne. Nowością są lekkie, aluminiowe felgi obniżające masę nieresorowaną i poprawiające prowadzenie motocykla, a także reflektor LED z dziennym światłem DRL.

Speedmaster dostępny jest także w wersji dostosowanej do kategorii A2. Triumph materiały prasowe

Scrambler 900 może pochwalić się natomiast udoskonalonym podwoziem, lekkimi aluminiowymi felgami oraz nowym systemem OC-ABS i kontrolą trakcji działającą w zakrętach. Zmodernizowano również zestaw wskaźników, na który składają się wyświetlacz LCD oraz ekran TFT. W ramie pracuje silnik Bonneville Twin o pojemności 900 cm3 generujący 65 KM i maksymalny moment obrotowy wynoszący 80 Nm. Warto dodać, że dostępny jest także zestaw ograniczający moc do prawa jazdy kategorii A2.

Modele T100 i T120 to przede wszystkim hołd dla rodziny Bonneville - oba zachowują charakterystyczne DNA i kultową sylwetkę, jednakże motocykle na bieżący rok stanowią połączenie nowoczesności z klasyką. Wśród nowości nie sposób pominąć nowy system OC-ABS oraz kontrolę trakcji zoptymalizowane pod kątem pokonywania zakrętów, nowy reflektor LED ze światłami do jazdy dziennej (DRL), gniazdo zasilania USB-C znajdujące się w kokpicie, a także tempomat będący wyposażeniem standardowym w modelach T120 i T120 Black. Model T100 napędzany jest dwucylindrową jednostką o pojemności 900 cm3 i mocy 65 KM, natomiast T120 twinem o pojemności 1200 cm3 i mocy 80 KM.

T120 jest kwintesencją rodziny Bonneville. Triumph materiały prasowe

Podobnie jak w przypadku poprzednich modeli, również w Bobberze pojawiła się zoptymalizowana kontrola trakcji oraz OC-ABS działający w zakrętach. Nowa jest przednia lampa LED z charakterystycznym światłem do jazdy dziennej, a także "pływające" siedzisko zwiększające komfort jazdy oraz nowe felgi aluminiowe poprawiające zwrotność i łatwość prowadzenia. Przeprojektowany zbiornik paliwa pomieści 14 litrów, a jego zadaniem jest również podkreślenie muskularnego profilu motocykla dzięki rzeźbionym liniom i nowemu korkowi paliwa. Bobbera napędza chłodzony cieczą silnik Triumph Bonneville Twin o pojemności 1200 cm3, który generuje moc 78 KM i moment obrotowy sięgający 106 Nm.

Bobber przyciąga wzrok nie tylko swoją linią, ale przede wszystkim siedziskiem. Triumph materiały prasowe

Scrambler 1200 XE może pochwalić się zmianami przede wszystkim w kwestii zawieszenia - aby jeszcze wyraźniej poprawić właściwości terenowe zastosowano w pełni regulowany widelec Showa o średnicy 47 mm oraz dwa amortyzatory RSU Öhlins z podwójnymi sprężynami. Dodatkowo model ten dostępny jest w dwóch ekskluzywnych wersjach kolorystycznych z widoczną grafiką XE i złotymi detalami na zbiorniku paliwa.

Triumph 400 XC - czterysetki rosną w siłę

Gamę czterysetek uzupełni model Scrambler 400 XC - motocykl, który swoim stylem nawiązuje do scramblerów z lat 60. ubiegłego wieku. Jednoślad ten wyposażony jest w 19-calowe koło z przodu oraz 17-calowe z tyłu, aluminiowe obręcze Excel oraz opony Metzeler Karoo Street. Do tego dochodzi osłona miski olejowej, handbary, wysoki błotnik i zawieszenie przygotowane do jazdy po drogach terenowych. W ramie pracuje ta sama jednostka co w pozostałych modelach tego segmentu - jednocylindrowy silnik o pojemności 398 cm3 i mocy 40 KM.

Kompromis to jego drugie imię. Triumph Tiger Sport 800

Tiger Sport 800 to ciekawa krzyżówka łącząca niemal sportową geometrię podwozia, zawieszenie o typowo terenowym skoku oraz komfortową pozycję za kierownicą. Model Tour wyróżnia się wyposażeniem idealnym do turystycznej jazdy montowanym już w standardzie. Na liście znajdziemy centralną stopkę, podgrzewane manetki, handbary oraz podwójne siedzenie Comfort Seat. Dodatkowo przewidziano aluminiowy stelaż z zintegrowanymi, dopasowanymi kolorystycznie kuframi bocznymi oraz kufer centralny mieszczący dwa kaski i wyposażony w oparcie. Dla większego bezpieczeństwa i wygody wersja Tour otrzymała także system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS).

Nadjeżdża rewolucja dla posiadaczy kat. A2. Nowy Tracer i Thruxton 400

Segment motocykli o pojemności 400 cm3 rośnie w siłę, dlatego Triumph rozszerza swoją ofertę o dwa zupełnie nowe modele - Tracker 400 oraz Thruxton 400. Pierwszy z nich to pierwszy w historii marki seryjnie produkowany motocykl inspirowany flat trackiem, natomiast drugi stanowi nowoczesną interpretację jednego z najbardziej rozpoznawalnych modeli w gamie producenta z Hinckley. Tracker 400 wyróżnia się szeroką kierownicą oraz wyraźnie cofniętymi podnóżkami, które wymuszają przyjęcie agresywnej pozycji za kierownicą.

Czterysetki rosną w siłę - do gamy Triumpha dołącza Tracker 400. Triumph materiały prasowe

Thruxton z kolei potrafi powalić na kolana swoim wyglądem - nowy model zachowuje proporcje i ducha klasycznego cafe racera, a jednocześnie naszpikowany jest najnowocześniejszą technologią. Głównym punktem motocykla jest owiewka z okrągłym reflektorem LED. Całość stylistyki podkreślają rzeźbiony zbiornik paliwa, lusterka montowane na końcach kierownicy oraz krótki tył z osłoną siedziska typu "bullet".

Obok tego modelu nie da się przejść obojętnie - przednia owiewka z okrągłą lampą wygląda obłędnie. Triumph materiały prasowe

Harley-Davidson prezentuje 13 nowych modeli. Oto Street Glide Limited i Road Glide Limited na rok 2026

Filarem oferty producenta z Milwaukee pozostają dwa modele z rodziny Grand American Touring. Street Glide Limited oraz Road Glide Limited, które kojarzone są z luksusem i wysokim komfortem podróżowania zostały dodatkowo dopracowane z myślą o długich trasach - zarówno pod kątem osiągów, jak i wydajności podczas wielogodzinnej jazdy z pasażerem.

Kluczową rolę odgrywa nowy silnik Milwaukee-Eight VVT 117, który oferuje 107 KM mocy oraz 175 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Producent nie zapomniał także o praktycznych detalach istotnych dla turystów - przeprojektowany bagażnik Grand Tour-Pak zyskał gniazdo 12 V, wbudowane głośniki oraz oświetlenie LED, a całość uzupełniają system audio Rockford Fosgate oraz multimedialny system z fabryczną nawigacją. W nowej odsłonie oba motocykle mają zapewniać jeszcze wyższy komfort jazdy i skuteczniejszą ochronę przed wiatrem, co ma kluczowe znaczenie podczas dalekich podróży.

Harley-Davidson Street Glide Limited napędzany jest jednostką Milwaukee Eight VVT 117. Harley-Davidson materiały prasowe

Trajki Harley-Davidson. Street Glide 3 Limited oraz Road Glide 3

Choć w Polsce trójkołowe motocykle wciąż pozostają niszową propozycją, za oceanem cieszą się ogromną popularnością. Nic więc dziwnego, że inżynierowie z Milwaukee poświęcili sporo uwagi również modelom Street Glide 3 Limited oraz Road Glide 3. W najnowszej odsłonie kluczową zmianą jest całkowicie przeprojektowane tylne zawieszenie, które w wyraźnym stopniu podnosi komfort podróżowania zarówno kierowcy, jak i pasażera. Za napęd w obu przypadkach odpowiada udoskonalona jednostka Milwaukee-Eight VVT 117.

5 nowych modeli CVO. Luksus ponad wszystko

W gamie nowości na rok 2026 nie mogło zabraknąć najbardziej ekskluzywnej linii w ofercie marki, czyli serii CVO - Custom Vehicle Operations. To limitowane motocykle Harley-Davidson, które od lat stanowią pokaz możliwości inżynierów z Milwaukee i łączą luksusowe wykończenie z podniesionymi osiągami i dopracowanymi detalami. Na sezon 2026 oferta CVO została wyraźnie rozbudowana i obejmuje zupełnie nowe konstrukcje: CVO Street Glide ST, CVO Street Glide Limited oraz CVO Street Glide 3 Limited, a także odświeżone odsłony modeli CVO Road Glide ST i CVO Street Glide.

Street Glide ST oraz Road Glide ST w wersji CVO. Harley-Davidson materiały prasowe

Jeszcze bardziej turystyczny Pan America 1250 na rok 2026

Rok 2021 okazał się przełomowy dla amerykańskiego producenta, który modelem Pan America 1250 zadebiutował w niezwykle konkurencyjnym segmencie adventure. Na sezon 2026 oferta zostanie rozszerzona o wersję Limited przygotowaną z myślą o dalekich i wymagających wyprawach. Fabryczne wyposażenie obejmuje komplet kufrów o łącznej pojemności 120 litrów, quickshifter oraz dodatkowe halogeny poprawiające widoczność po zmroku.

Harley-Davidson zaprezentował 13 nowych modeli, które dołączyły do oferty motocykli na rok 2026. Harley-Davidson materiały prasowe

Na pokładzie nie zabrakło również bezdętkowych kół szprychowych, adaptacyjnego reflektora Daymaker Signature, półaktywnego zawieszenia z przodu i z tyłu oraz aż dziewięciu trybów jazdy wspieranych pełnym pakietem systemów bezpieczeństwa. Pan America 1250 została także wyposażona w system automatycznego obniżania motocykla po zatrzymaniu i podnoszenia zawieszenia do optymalnej wysokości podczas jazdy, co wyraźnie ułatwia manewrowanie oraz wsiadanie. Handbary oraz podgrzewane manetki stanowią wyposażenie seryjne. Sercem wersji Limited pozostaje jednostka Revolution Max 1250, czyli widlasty twin o pojemności 1250 cm3 i mocy 150 KM.

Barton podbija rynek. FRX 125 to najtańsze enduro z homologacją na rynku

Barton w bieżącym sezonie rozszerza swoją gamę o model FRX 125, który od razu zyskał opinię najtańszego motocykla enduro z homologacją drogową dostępnego na rynku. Jednoślad napędzany jest czterosuwowym, jednocylindrowym silnikiem o pojemności 125 cm3 i mocy 15 KM. Producent podkreśla, że charakterystyka jednostki została dostrojona przede wszystkim pod jazdę w terenie, jednak na asfalcie również nie powinno zabraknąć komfortu. Sześciobiegowa skrzynia biegów ma zapewniać wygodę w codziennym użytkowaniu oraz swobodną jazdę z wyższymi prędkościami na drogach utwardzonych.

Terenowe aspiracje FRX 125 zdradzają także koła w rozmiarze 21 cali z przodu i 18 cali z tyłu - to rozwiązanie typowe dla motocykli enduro. Standardowo motocykl opuszcza salon na oponach dualowych, choć Barton zaznacza, że po założeniu ogumienia kostkowego jego możliwości w terenie wyraźnie wzrosną. Największym atutem pozostaje cena - FRX 125 wyceniono na 12 999 zł.

Barton FRX 125 to najtańsze enduro dla posiadaczy kat. B i A1 z homologacją drogową. Barton materiały prasowe

Kilka zmian w motocyklach Barton NXT na rok 2026

Modele z rodziny NXT od lat należą do najchętniej wybieranych jednośladów w ofercie Bartona, dlatego na sezon 2026 producent zdecydował się na wprowadzenie kilku kosmetycznych zmian. Najbardziej widoczną nowością jest przeprojektowana tylna lampa, która ma nie tylko odświeżyć wygląd motocykla, ale przede wszystkim poprawić widoczność i bezpieczeństwo podczas jazdy w trudniejszych warunkach.

Dodano wskaźnik biegu neutralnego umieszczony przy wlewie paliwa, a także zadbano o detale - nowa odsłona NXT wyróżnia się niebieskimi elementami CNC, obejmującymi m.in. wentylki, dźwignię zmiany biegów, podnóżki, ślizgi i napinacze łańcucha oraz korek wlewu paliwa. Zmiany nie objęły natomiast jednostki napędowej.

Barton prezentuje odświeżoną serię NXT na rok 2026. Barton materiały prasowe

Powrót Suzuki, o jakim każdy marzył. W salonach pojawi się GSX-R1000R

O takiej wiadomości nawet nie śnili najbardziej zagorzali fani sportowych motocykli Suzuki - Japończycy poinformowali, że również do Polski trafi jubileuszowa wersja legendarnego modelu GSX-R1000R, którego historia rozpoczęła się 40 lat temu. Przypomnijmy, że ten jednoślad zniknął z europejskiego rynku w 2021 r.

Jubileuszowa wersja została oznaczona jako GSX-R1000R i przede wszystkim otrzymała jednostkę napędową dostosowaną do norm emisji spalin Euro 5+. Czterocylindrowiec generuje moc 195 KM i jest jednocześnie najmocniejszą oraz najlepiej przyspieszającą jednostką napędową w całej rodzinie GSX-R. Na pokładzie nie zabrakło najnowocześniejszych systemów bezpieczeństwa, a także iście wyścigowych podzespołów. GSX-R1000R dostępny będzie w trzech kolorystykach nawiązujących do historycznych barw tego motocykla sprzed lat. Dodatkowo na zbiorniku paliwa, bocznych owiewkach oraz obudowie kluczyka pojawią się specjalne logotypy z okazji 40-lecia istnienia modelu.

Takich głośnych powrotów chcemy! W salonach Suzuki pojawi się GSX-R1000R. Suzuki materiały prasowe

Suzuki SV-7GX - jeszcze lepszy i bardziej wszechstronny niż kultowe SV650

Nowością w gamie będzie również wszechstronny crossover dla każdego, czyli model SV-7GX. To wyjątkowy miks sportowej zwinności, smukłej konstrukcji oraz uniwersalności w każdych warunkach, który ma za zadanie podbić serca najbardziej niezdecydowanych motocyklistów. Sercem tego motocykla jest V-Twin o pojemności 645 cm3 i kącie rozwarcia cylindrów wynoszącym 90 stopni, który dysponuje mocą 70 KM. Kluczowe jest jednak podwozie - inżynierowie szczególnie skupili się na zoptymalizowaniu zwinności i precyzji jazdy. Efektem jest nie tylko lekkość prowadzenia przy niskich prędkościach, ale także przyjemność z pokonywania długich dystansów.

Crossover dla każdego - SV7-GX nie boi się żadnej przygody. Suzuki materiały prasowe

Ducati zaczyna od rodziny RS. Diavel V4 RS i Multistrada V4 RS

Włoski producent prezentację swoich nowości na 2026 r. rozpoczął wyjątkowo, ponieważ nową gamę Ducati V4 RS zaprezentowali Marc Márquez oraz Pecco Bagnaia. Diavel V4 RS i Multistrada V4 RS powstaną w numerowanych seriach, które są pokazem kunsztu i wiedzy inżynierów z Borgo Panigale. Diavel w tej wersji jest najszybciej przyspieszającym motocyklem produkcyjnym Ducati, który rozpędza się od 0 do 100 km/h w zaledwie 2,52 sekundy. Z kolei Multistrada V4 RS jest zdecydowanie najszybszym motocyklem szosowo-turystycznym, jaki kiedykolwiek został wyprodukowany, a w wersji modelowej na bieżący rok dodatkowo została wyposażona w system Ducati Vehicle Observer opracowany podczas startów w MotoGP.

Diavel oraz Multistrada V4 w wersji RS. Ducati materiały prasowe

Ducati Panigale V4R. Prosto z toru wyścigowego na drogi

Najnowsze wcielenie V4R jest ucieleśnieniem wszystkich sukcesów włoskiej marki w seriach MotoGP i Superbike. Motocykl ten napędzany jest jednostką Desmosedici Stradale R o pojemności 998 cm3, która spełnia normy Euro 5+ i generuje zawrotne 218 KM. Co więcej, Panigale V4R posiada całkowicie nowy wahacz Hollow Symmetrical Swingarm, opracowany z działem wyścigowym Ducati Corse, który stworzony został z myślą o maksymalnej efektywności podczas jazdy na oponach typu slick. Na liście wyposażenia znajdziemy najnowocześniejsze podzespoły żywcem przeniesione z motocykli wyścigowych.

Czy Panigale V4R jest "najtańszym" sposobem na zakup motocykla niemalże ze stajni MotoGP? Ducati materiały prasowe

Jeszcze bardziej wyprawowa. Nowa Multistrada V4 Rally

Multistrada V4 Rally ma być jeszcze lepszym towarzyszem dalekich i wymagających podróży za sprawą szeregu zmian wprowadzonych w modelu na 2026 r. Głównym punktem jest 30-litrowy zbiornik paliwa, przeprojektowana i wyższa szyba, system automatycznego obniżania zawieszenia podczas jazdy z niską prędkością oraz funkcja Forward Collision Warning, która ostrzega kierowcę o potencjalnym zderzeniu z pojazdem jadącym z przodu. Jednostka napędowa to silnik Granturismo V4 o mocy 170 KM z przeciwbieżnym wałem korbowym. Multistrada V4 Rally otrzyma również nowe malowania - kolor Jade Green ze złotymi felgami oraz Ducati Red z bakiem ze szczotkowanego aluminium.

Multistrada V4 Rally zyskała jeszcze więcej wyprawowych smaczków. Ducati materiały prasowe

Nowe wcielenie Monstera, któremu nie brakuje nawiązań do protoplasty z 1992 r.

W salonach Ducati pojawi się również nowy Monster, w którym z łatwością można odnaleźć liczne nawiązania do kultowego modelu z 1992 r. Nie sposób pominąć nowego silnika V2, który jest lżejszy o 5,9 kg w porównaniu z poprzednikiem - czyli Testastretta Evoluzione - i generuje moc 111 KM przy 9000 obr./min. Podwozie opiera się na ramie typu monocoque, dwustronnym wahaczu inspirowanym rozwiązaniem Ducati Hollow Swingarm z modelu Panigale V4 oraz kratownicowej tylnej ramie pomocniczej wykonanej z technopolimeru. Dzięki temu nowy Monster jest o 4 kg lżejszy od poprzednika.

Kultowy model w nowej odsłonie - debiutuje kolejne wcielenie Monstera. Ducati materiały prasowe

Zawadiaka, który lubi narozrabiać. Ducati Hypermotard V2 2026

Najnowszy Hypermotard to już czwarte wcielenie tego modelu, który po raz pierwszy zaprezentowano w 2005 r. na targach EICMA. Nowy Hypermotard V2 to jednak zupełnie nowa konstrukcja, dzięki której motocykl ten otrzymał miano najlżejszego i najmocniejszego Hypermotarda w historii. Względem poprzednika udało się zredukować masę o 13 kg, a moc wzrosła do 120 KM. Na szczególną uwagę zasługuje również unikalna w tym segmencie rama monocoque opracowana specjalnie dla tego modelu, która integruje silnik jako element konstrukcyjny.

To najlżejszy i najmocniejszy Hypermotard w historii. Ducati materiały prasowe

Cupra Terramar 2.0 TSI 4Drive: SUV bez hybrydy w świecie BEV i PHEV Interia pl INTERIA.PL