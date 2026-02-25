Spis treści: Jakimi motocyklami można jeździć na prawo jazdy kategorii B? Miejsce 5. - Junak 121. 10,5 KM i ekonomia ponad wszystko Miejsce 4. - Romet Soft 125. Rozpoznasz go po przedniej lampie Miejsce 3. - Barton Street-R 125. Naked na kat. B Miejsce 2. - Romet Chart 125. Za przejechanie 100 km zapłacisz 14 zł Miejsce 1. - ZIPP GP 125. Najtańszy jednoślad 125 na rynku

Okazuje się, że wcale nie trzeba wydawać fortuny, aby skorzystać z przepisów wprowadzonych w 2014 r. i kupić nowy motocykl o pojemności 125 cm3. Chociaż na rynku nie brakuje znacznie droższych modeli topowych producentów to nadal dostępne są znacznie tańsze propozycje z Chin, które od lat szturmują rynek na Starym Kontynencie. Na przestrzeni lat jednoślady te zdążyły już udowodnić swoją bezawaryjność i niskie koszty eksploatacji, podbijając serca motocyklistów z całego świata.

Jakimi motocyklami można jeździć na prawo jazdy kategorii B?

Przypomnijmy, że 24 sierpnia 2014 r. wprowadzone zostały rewolucyjne przepisy. Posiadacze prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat otrzymali możliwość jazdy motocyklami o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 cm3, a także trójkołowymi motocyklami z homologacją L5e bez dodatkowych egzaminów. Po ponad dekadzie możemy stwierdzić, że była to fantastyczna decyzja, która znacząco ożywiła rynek jednośladów w Polsce i zaraziła pasją potężne grono kierowców samochodów, chociaż nie należy ukrywać, że część z nich ze względów pragmatycznych przesiadła się z czterech kół na dwa.

Miejsce 5. - Junak 121. 10,5 KM i ekonomia ponad wszystko

Junak 121 to konstrukcja obecna na rynku od wielu lat, która regularnie poddawana jest subtelnym modyfikacjom. Producent postawił na sprawdzone rozwiązania i prostotę obsługi, dzięki czemu model ten stał się naturalnym wyborem dla początkujących motocyklistów oraz osób przesiadających się z samochodu. Soft-chopperowa sylwetka wciąż ma szerokie grono zwolenników. Wygodna, wyprostowana pozycja za kierownicą, tarczowy układ hamulcowy z systemem CBS oraz jednocylindrowy silnik z wtryskiem paliwa spełniający normę Euro 5 tworzą spójną i dopracowaną całość. Jednostka generuje 10,5 KM, co pozwala na rozpędzenie się do około 90 km/h i sprawne poruszanie się zarówno po mieście, jak i poza nim.

Cena: 8 999 zł

Junak 121 materiały prasowe

Miejsce 4. - Romet Soft 125. Rozpoznasz go po przedniej lampie

Romet Soft 125 to propozycja dla zwolenników segmentu cruiserów i chopperów. Charakterystyczny zbiornik paliwa w kształcie łzy, wysoko poprowadzona kierownica oraz nisko osadzone siedzisko podkreślają klasyczny charakter motocykla, który niejako burzy nowoczesny przedni reflektor. Model ten został zaprojektowany z myślą o spokojnym pokonywaniu kilometrów. Komfortowa pozycja za kierownicą oraz odpowiednio zestrojone zawieszenie skutecznie tłumią nierówności nawierzchni. Soft 125 napędzany jest sprawdzoną jednostką współpracującą z 5-stopniową skrzynią biegów.

Cena: 8 899 zł

Romet Soft 125 Romet materiały prasowe

Miejsce 3. - Barton Street-R 125. Naked na kat. B

Barton Street-R 125 to motocykl dla tych, którzy chcą połączyć codzienną użyteczność z nowoczesnym, sportowym charakterem. Model ten wyróżnia się ostrymi kształtami, smukłym tyłem oraz detalami nawiązującymi do segmentu hypernakedów. Szeroka kierownica ułatwia manewrowanie w miejskim gąszczu, a masa na poziomie 124 kg i rozstaw osi wynoszący 1360 mm przekładają się na stabilność podczas szybszej jazdy. Chłodzony powietrzem silnik o pojemności 125 cm3 generuje 10,8 KM, a przy spalaniu na poziomie 2,6 l/100 km pozwala przejechać ponad 400 kilometrów na zbiorniku paliwa o pojemności 11 litrów.

Cena: 8 599 zł

Barton Street-R 125 materiały prasowe

Miejsce 2. - Romet Chart 125. Za przejechanie 100 km zapłacisz 14 zł

Romet Chart 125 przez lata zdobywał popularność na polskich drogach. Czterosuwowy, jednocylindrowy silnik generuje niespełna 11 KM i pozwala osiągnąć prędkość maksymalną 90 km/h. Liniowe oddawanie mocy sprzyja początkującym, a średnie spalanie na poziomie 2,5 l/100 km sprawia, że Chart 125 jest propozycją dla osób ceniących ekonomię. Zbiornik paliwa pomieści 12 litrów.

Cena: 7 499 zł

Romet Chart 125 M.Czudecki materiały prasowe

Miejsce 1. - ZIPP GP 125. Najtańszy jednoślad 125 na rynku

Na najwyższym stopniu podium znalazł się skuter ZIPP GP 125, który od lat skutecznie podbija polskie ulice. To model stworzony z myślą o codziennych dojazdach i maksymalnej uniwersalności. Kompaktowe wymiary i praktyczne rozwiązania czynią go realną alternatywą dla samochodu w miejskich warunkach. Czterosuwowy, jednocylindrowy silnik generuje 8,4 KM i wyróżnia się niskim zużyciem paliwa. Komfortowe siedzisko oraz przestronny schowek pod kanapą zwiększają funkcjonalność skutera.

Cena: 5 999 zł

ZIPP GP 125 M.Czudecki materiały prasowe

Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczką INTERIA.PL