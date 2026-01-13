Spis treści: Pokrowiec na motocykl. Dlaczego przyda się nie tylko zimą? Jak dobrać pokrowiec na motocykl? Pokrowce na motocykl najczęściej kupowane przez motocyklistów. Królują cztery marki Dobry pokrowiec na motocykl ma kilka istotnych cech. Pamiętaj o mocowaniach i rzepach Pod pokrowcem na motocyklu zbiera się wilgoć. Odpowiedni materiał to nie wszystko

Główny sezon motocyklowy w Polsce trwa raptem kilka miesięcy i przyjmuje się, że rozciąga się od końca kwietnia do października. W pozostałym okresie zdecydowana większość właścicieli dwóch kółek rezygnuje z jazdy z powodu niskiej temperatury, mniejszej przyczepności czy opadów śniegu i na dłuższy czas parkuje motocykl w garażu.

Zanim jednak rozpocznie się kilkumiesięczny przestój, warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu maszyny - zbiornik powinien być zatankowany do pełna, akumulator podłączony do prostownika, opony napompowane, a jednoślad dokładnie umyty, wysuszony i zabezpieczony. Dopiero wtedy można ochronić go przed czynnikami zewnętrznymi specjalnym pokrowcem.

Pokrowiec na motocykl. Dlaczego przyda się nie tylko zimą?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że pokrowiec na motocykl przyda się nie tylko zimą, a wielu motocyklistów celowo zabiera go ze sobą w podróż, aby chronić maszynę przed czynnikami atmosferycznymi. Kupując to akcesorium z myślą o zimowym przestoju, należy jednak zdecydować, czy jednoślad będzie parkowany na zewnątrz, czy w garażu. To istotny szczegół, na który trzeba zwrócić uwagę podczas poszukiwań, ponieważ pokrowce będą się różniły materiałem, a także dodatkowymi rzepami czy mocowaniami. Jeżeli zamierzamy używać go również podczas wyjazdów, ważne będą także gabaryty pokrowca po złożeniu.

Jak dobrać pokrowiec na motocykl?

Przed dokonaniem zakupu należy dokładnie zmierzyć swój motocyk uwzględniając przy tym akcesoryjną szybę, gmole czy zestaw kufrów. Warto zmierzyć jego długość, szerokość oraz wysokość, aby na podstawie tych danych dobrać odpowiedni rozmiar pokrowca. Nie zawsze jest to jednak konieczne, ponieważ część producentów podaje informacje dotyczące kompatybilności z konkretnymi modelami.

Dobór właściwego rozmiaru jest kluczowy, aby dobrze dopasować pokrowiec do gabarytów i kształtów motocykla. Jeżeli będzie zbyt mały, nie ochroni skutecznie wszystkich elementów. Z kolei zbyt duży będzie łopotać na wietrze i może doprowadzić do uszkodzenia lakieru.

Pokrowiec powinien być idealnie dopasowany do gabarytów motocykla. 123RF/PICSEL

Pokrowce na motocykl najczęściej kupowane przez motocyklistów. Królują cztery marki

Motocykliści najchętniej decydują się na pokrowce kilku marek, których produkty cieszą się dobrym stosunkiem ceny do jakości. Od lat prym wiedzie brytyjski producent Oxford, który w swojej ofercie posiada pokrowce w różnych rozmiarach i wykonane z różnych materiałów. Dobrą opinią cieszą się również produkty marki Moretti oferowane w dwóch wariantach - dla motocykli z kuframi oraz bez nich - a także dostępne w czterech rozmiarach.

Pokrowce na motocykl oferują również polskie firmy zajmujące się produkcją odzieży motocyklowej. Mowa o założonej w 2009 r. w Puławach marce Shima czy Rebelhorn, która obecna jest na rodzimym rynku od prawie 20 lat.

Dobry pokrowiec na motocykl ma kilka istotnych cech. Pamiętaj o mocowaniach i rzepach

Sama marka czy rozmiar to jednak nie wszystko. Jeżeli zależy wam na dobrym zabezpieczeniu motocykla podczas zimowego przestoju to warto wybrać pokrowiec, który posiada możliwie dużo dodatkowych rzepów i różnego rodzaju ściągaczy, dzięki którym da się go dokładnie dopasować do kształtów i gabarytów jednośladu. Im lepiej będzie on zamocowany i przylegający, tym większa gwarancja, że w wyniku opadów deszczu lub śniegu, a także podmuchów wiatru, nie zostanie ściągnięty ani nie doprowadzi do uszkodzenia lakieru.

Pod pokrowcem na motocyklu zbiera się wilgoć. Odpowiedni materiał to nie wszystko

Najtańsze pokrowce wykonane są z nieoddychającego materiału i nie posiadają dodatkowych otworów wentylacyjnych. Oszczędzanie może więc przynieść więcej szkód niż pożytku, ponieważ pod pokrowcem będzie gromadzić się wilgoć osadzająca się na jednośladzie, co może doprowadzić do powstawania ognisk korozji. Lepiej postawić na produkt wykonany z materiału odpornego na czynniki atmosferyczne, takie jak promienie słoneczne, wiatr, deszcz i śnieg, a jednocześnie wyposażony w dodatkową membranę zapewniającą cyrkulację powietrza.

Zaleca się jednak, aby co 2-3 tygodnie zdjąć pokrowiec z motocykla i sprawdzić, czy nie zbiera się pod nim wilgoć. Jeżeli tak, należy dokładnie osuszyć jednoślad przed ponownym założeniem pokrowca. To także doskonały moment na podłączenie akumulatora do prostownika czy wykonanie kilku ruchów zawieszeniem.

