Czy motocykl należy rejestrować w krakowskiej Strefie Czystego Transportu?

Czy trzeba zarejestrować motocykl w SCT w Krakowie? Mandat będzie dotkliwy

Wiktor Seredyński

Wiktor Seredyński

Już od 1 stycznia w Krakowie zacznie działać Strefa Czystego Transportu, która obejmie około 60 proc. powierzchni miasta. Chociaż w dużej mierze mówi się wyłącznie o ograniczeniach dla samochodów z silnikiem benzynowym oraz Diesla, okazuje się, że obowiązek zarejestrowania w systemie mają również właściciele tych pojazdów, które zwolnione są z SCT. Mowa m.in. o motocyklach i motorowerach.

Yamaha YS125
Czy motocykl trzeba rejestrować w krakowskiej SCT?YamahaINTERIA.PL

W skrócie

  • Strefa Czystego Transportu obejmie od 1 stycznia 60 proc. Krakowa, wprowadzając ograniczenia wjazdu dla pojazdów niespełniających norm emisji spalin.
  • Motocykliści i właściciele pojazdów korzystających z wyłączeń muszą zarejestrować swoje pojazdy w specjalnym systemie, mimo że są zwolnieni z ograniczeń.
  • Za niezarejestrowanie motocykla w SCT grozi mandat do 500 zł oraz dodatkowe opłaty za wjazd pojazdów niespełniających wymogów.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Już za dwa dni zacznie obowiązywać Strefa Czystego Transportu w Krakowie, która obejmie obszar znajdujący się wewnątrz IV obwodnicy Krakowa. To większa część miasta, bo aż około 60 proc., która na południu i zachodzie stolicy Małopolski sięgać będzie autostrady A4, drogi S52 na północy i trasy S7 na wschodzie. Miasto zapowiada, że oficjalnym celem wprowadzenia SCT jest "ograniczenie emisji spalin i poprawa jakości powietrza". Kto zatem nie wjedzie na wytyczony obszar?

Strefa Czystego Transportu w Krakowie. Jakie samochody nie wjadą do centrum?

Od 1 stycznia 2026 r. do strefy wjadą tylko te pojazdy, które spełniają wymagane normy emisji spalin, czyli:

  • samochody z silnikiem benzynowym spełniające normę Euro 4 lub wyprodukowane od 2005 r.,
  • samochody z silnikiem Diesla spełniające normę Euro 6 lub wyprodukowane od 2014 r.

Te wytyczne odnoszą się bezpośrednio do pojazdów o DMC nieprzekraczającym 3,5 t. Natomiast dla pojazdów mechanicznych o większej dopuszczalnej masie całkowitej wymagania różnią się wyłącznie dla diesli, gdzie granicą jest rok 2012.

Zmotoryzowani muszą wiedzieć, że to nie rok produkcji pojazdu, a norma emisji spalin jest kluczowa. Te samochody, które zarejestrowane są w Polsce i spełniają kryteria, zostaną automatycznie dodane do systemu SCT, a kierowcy nie będą musieli składać wniosków ani rejestrować auta w systemie.

Czy motocykl należy rejestrować w krakowskiej Strefie Czystego Transportu?

Dla właścicieli tych pojazdów, które nie spełniają norm SCT lub wyłączone są z jej ograniczeń, miasto stworzyło specjalny system, w którym należy dokonać rejestracji. Co istotne, obowiązek ten dotyczy nie tylko samochodów, ale również posiadaczy motocykli i motorowerów, które mogą wjeżdżać do strefy, choć nie spełniają wymogów.

Jeden z motocyklistów w liście do redakcji portalu pulskrakowa.pl podkreśla zasadność rejestrowania jednośladu w Strefie Czystego Transportu. Co istotne, właściciele samochodów spełniających normy nie muszą tego robić i tym samym nie narażają się na mandat karny.

Jaki mandat grozi za niezarejestrowanie motocykla w SCT w Krakowie?

Motocykle nie podlegają ograniczeniom Strefy Czystego Transportu, ale muszą zostać zarejestrowane w systemie, aby formalnie znalazły się na liście pojazdów dopuszczonych do ruchu. Co więcej, obowiązek ten dotyczy wszystkich pojazdów korzystających z wyłączeń, czyli także samochodów zabytkowych, pojazdów mieszkańców objętych ulgami czy aut służb ratunkowych. W przypadku aut osobowych spełniających normy nie ma takiej konieczności, ponieważ dane pobierane są automatycznie z Centralnej Ewidencji Pojazdów i weryfikowane przez system kamer ANPR monitorujących strefę.

Zobacz również:

Zaostrzenie kar za jazdę na jednym kole. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę.
Motocykle

Nowa kara dla motocyklistów. 5 tys. zł i utrata prawa jazdy za wheelie

Wiktor Seredyński
Wiktor Seredyński

Za wjazd do SCT w Krakowie bez spełnienia wymogów grozić będzie mandat w wysokości do 500 zł. Do końca 2028 r. miasto będzie wpuszczać do centrum pojazdy niespełniające norm emisji spalin, jednakże niezbędne będzie uiszczenie opłaty - w 2026 r. będzie to 2,5 zł za godzinę, 5 zł za dzień lub 100 zł za miesiąc. Rok później stawka wzrośnie do 15 zł za dzień i 250 zł za miesiąc, a w 2028 r. koszt abonamentu miesięcznego wyniesie 500 zł.

Dlaczego motocykl należy zarejestrować w Strefie Czystego Transportu w Krakowie?

Do sprawy odniósł się prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, który wyjaśnił, że obowiązek rejestrowania motocykli w systemie wynika z technicznych uwarunkowań systemu. "Kamery monitorujące wjazd do strefy nie rozróżniają rodzaju pojazdu, dlatego w przypadku pojazdów korzystających z wyłączeń konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie ich do miejskiej bazy" - wyjaśnił.

Rejestracja w systemie jest jednorazowa i bezpłatna.

Przy Audi Concept C pracował polski designer. Auto zapowiada nowe TTINTERIA.PLINTERIA.PL

Najnowsze