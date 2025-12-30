Czy motocykl należy rejestrować w krakowskiej Strefie Czystego Transportu?

Czy trzeba zarejestrować motocykl w SCT w Krakowie? Mandat będzie dotkliwy
Już od 1 stycznia w Krakowie zacznie działać Strefa Czystego Transportu, która obejmie około 60 proc. powierzchni miasta. Chociaż w dużej mierze mówi się wyłącznie o ograniczeniach dla samochodów z silnikiem benzynowym oraz Diesla, okazuje się, że obowiązek zarejestrowania w systemie mają również właściciele tych pojazdów, które zwolnione są z SCT. Mowa m.in. o motocyklach i motorowerach.
W skrócie
- Strefa Czystego Transportu obejmie od 1 stycznia 60 proc. Krakowa, wprowadzając ograniczenia wjazdu dla pojazdów niespełniających norm emisji spalin.
- Motocykliści i właściciele pojazdów korzystających z wyłączeń muszą zarejestrować swoje pojazdy w specjalnym systemie, mimo że są zwolnieni z ograniczeń.
- Za niezarejestrowanie motocykla w SCT grozi mandat do 500 zł oraz dodatkowe opłaty za wjazd pojazdów niespełniających wymogów.
Już za dwa dni zacznie obowiązywać Strefa Czystego Transportu w Krakowie, która obejmie obszar znajdujący się wewnątrz IV obwodnicy Krakowa. To większa część miasta, bo aż około 60 proc., która na południu i zachodzie stolicy Małopolski sięgać będzie autostrady A4, drogi S52 na północy i trasy S7 na wschodzie. Miasto zapowiada, że oficjalnym celem wprowadzenia SCT jest "ograniczenie emisji spalin i poprawa jakości powietrza". Kto zatem nie wjedzie na wytyczony obszar?
Strefa Czystego Transportu w Krakowie. Jakie samochody nie wjadą do centrum?
Od 1 stycznia 2026 r. do strefy wjadą tylko te pojazdy, które spełniają wymagane normy emisji spalin, czyli:
- samochody z silnikiem benzynowym spełniające normę Euro 4 lub wyprodukowane od 2005 r.,
- samochody z silnikiem Diesla spełniające normę Euro 6 lub wyprodukowane od 2014 r.
Te wytyczne odnoszą się bezpośrednio do pojazdów o DMC nieprzekraczającym 3,5 t. Natomiast dla pojazdów mechanicznych o większej dopuszczalnej masie całkowitej wymagania różnią się wyłącznie dla diesli, gdzie granicą jest rok 2012.
Zmotoryzowani muszą wiedzieć, że to nie rok produkcji pojazdu, a norma emisji spalin jest kluczowa. Te samochody, które zarejestrowane są w Polsce i spełniają kryteria, zostaną automatycznie dodane do systemu SCT, a kierowcy nie będą musieli składać wniosków ani rejestrować auta w systemie.
Czy motocykl należy rejestrować w krakowskiej Strefie Czystego Transportu?
Dla właścicieli tych pojazdów, które nie spełniają norm SCT lub wyłączone są z jej ograniczeń, miasto stworzyło specjalny system, w którym należy dokonać rejestracji. Co istotne, obowiązek ten dotyczy nie tylko samochodów, ale również posiadaczy motocykli i motorowerów, które mogą wjeżdżać do strefy, choć nie spełniają wymogów.
Jeden z motocyklistów w liście do redakcji portalu pulskrakowa.pl podkreśla zasadność rejestrowania jednośladu w Strefie Czystego Transportu. Co istotne, właściciele samochodów spełniających normy nie muszą tego robić i tym samym nie narażają się na mandat karny.
Jaki mandat grozi za niezarejestrowanie motocykla w SCT w Krakowie?
Motocykle nie podlegają ograniczeniom Strefy Czystego Transportu, ale muszą zostać zarejestrowane w systemie, aby formalnie znalazły się na liście pojazdów dopuszczonych do ruchu. Co więcej, obowiązek ten dotyczy wszystkich pojazdów korzystających z wyłączeń, czyli także samochodów zabytkowych, pojazdów mieszkańców objętych ulgami czy aut służb ratunkowych. W przypadku aut osobowych spełniających normy nie ma takiej konieczności, ponieważ dane pobierane są automatycznie z Centralnej Ewidencji Pojazdów i weryfikowane przez system kamer ANPR monitorujących strefę.
Za wjazd do SCT w Krakowie bez spełnienia wymogów grozić będzie mandat w wysokości do 500 zł. Do końca 2028 r. miasto będzie wpuszczać do centrum pojazdy niespełniające norm emisji spalin, jednakże niezbędne będzie uiszczenie opłaty - w 2026 r. będzie to 2,5 zł za godzinę, 5 zł za dzień lub 100 zł za miesiąc. Rok później stawka wzrośnie do 15 zł za dzień i 250 zł za miesiąc, a w 2028 r. koszt abonamentu miesięcznego wyniesie 500 zł.
Dlaczego motocykl należy zarejestrować w Strefie Czystego Transportu w Krakowie?
Do sprawy odniósł się prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, który wyjaśnił, że obowiązek rejestrowania motocykli w systemie wynika z technicznych uwarunkowań systemu. "Kamery monitorujące wjazd do strefy nie rozróżniają rodzaju pojazdu, dlatego w przypadku pojazdów korzystających z wyłączeń konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie ich do miejskiej bazy" - wyjaśnił.
Rejestracja w systemie jest jednorazowa i bezpłatna.