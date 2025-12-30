W skrócie Strefa Czystego Transportu obejmie od 1 stycznia 60 proc. Krakowa, wprowadzając ograniczenia wjazdu dla pojazdów niespełniających norm emisji spalin.

Motocykliści i właściciele pojazdów korzystających z wyłączeń muszą zarejestrować swoje pojazdy w specjalnym systemie, mimo że są zwolnieni z ograniczeń.

Za niezarejestrowanie motocykla w SCT grozi mandat do 500 zł oraz dodatkowe opłaty za wjazd pojazdów niespełniających wymogów.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Już za dwa dni zacznie obowiązywać Strefa Czystego Transportu w Krakowie, która obejmie obszar znajdujący się wewnątrz IV obwodnicy Krakowa. To większa część miasta, bo aż około 60 proc., która na południu i zachodzie stolicy Małopolski sięgać będzie autostrady A4, drogi S52 na północy i trasy S7 na wschodzie. Miasto zapowiada, że oficjalnym celem wprowadzenia SCT jest "ograniczenie emisji spalin i poprawa jakości powietrza". Kto zatem nie wjedzie na wytyczony obszar?

Strefa Czystego Transportu w Krakowie. Jakie samochody nie wjadą do centrum?

Od 1 stycznia 2026 r. do strefy wjadą tylko te pojazdy, które spełniają wymagane normy emisji spalin, czyli:

samochody z silnikiem benzynowym spełniające normę Euro 4 lub wyprodukowane od 2005 r.,

samochody z silnikiem Diesla spełniające normę Euro 6 lub wyprodukowane od 2014 r.

Te wytyczne odnoszą się bezpośrednio do pojazdów o DMC nieprzekraczającym 3,5 t. Natomiast dla pojazdów mechanicznych o większej dopuszczalnej masie całkowitej wymagania różnią się wyłącznie dla diesli, gdzie granicą jest rok 2012.

Zmotoryzowani muszą wiedzieć, że to nie rok produkcji pojazdu, a norma emisji spalin jest kluczowa. Te samochody, które zarejestrowane są w Polsce i spełniają kryteria, zostaną automatycznie dodane do systemu SCT, a kierowcy nie będą musieli składać wniosków ani rejestrować auta w systemie.

Czy motocykl należy rejestrować w krakowskiej Strefie Czystego Transportu?

Dla właścicieli tych pojazdów, które nie spełniają norm SCT lub wyłączone są z jej ograniczeń, miasto stworzyło specjalny system, w którym należy dokonać rejestracji. Co istotne, obowiązek ten dotyczy nie tylko samochodów, ale również posiadaczy motocykli i motorowerów, które mogą wjeżdżać do strefy, choć nie spełniają wymogów.

Jeden z motocyklistów w liście do redakcji portalu pulskrakowa.pl podkreśla zasadność rejestrowania jednośladu w Strefie Czystego Transportu. Co istotne, właściciele samochodów spełniających normy nie muszą tego robić i tym samym nie narażają się na mandat karny.

Jaki mandat grozi za niezarejestrowanie motocykla w SCT w Krakowie?

Motocykle nie podlegają ograniczeniom Strefy Czystego Transportu, ale muszą zostać zarejestrowane w systemie, aby formalnie znalazły się na liście pojazdów dopuszczonych do ruchu. Co więcej, obowiązek ten dotyczy wszystkich pojazdów korzystających z wyłączeń, czyli także samochodów zabytkowych, pojazdów mieszkańców objętych ulgami czy aut służb ratunkowych. W przypadku aut osobowych spełniających normy nie ma takiej konieczności, ponieważ dane pobierane są automatycznie z Centralnej Ewidencji Pojazdów i weryfikowane przez system kamer ANPR monitorujących strefę.

Za wjazd do SCT w Krakowie bez spełnienia wymogów grozić będzie mandat w wysokości do 500 zł. Do końca 2028 r. miasto będzie wpuszczać do centrum pojazdy niespełniające norm emisji spalin, jednakże niezbędne będzie uiszczenie opłaty - w 2026 r. będzie to 2,5 zł za godzinę, 5 zł za dzień lub 100 zł za miesiąc. Rok później stawka wzrośnie do 15 zł za dzień i 250 zł za miesiąc, a w 2028 r. koszt abonamentu miesięcznego wyniesie 500 zł.

Dlaczego motocykl należy zarejestrować w Strefie Czystego Transportu w Krakowie?

Do sprawy odniósł się prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, który wyjaśnił, że obowiązek rejestrowania motocykli w systemie wynika z technicznych uwarunkowań systemu. "Kamery monitorujące wjazd do strefy nie rozróżniają rodzaju pojazdu, dlatego w przypadku pojazdów korzystających z wyłączeń konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie ich do miejskiej bazy" - wyjaśnił.

Rejestracja w systemie jest jednorazowa i bezpłatna.

Przy Audi Concept C pracował polski designer. Auto zapowiada nowe TT INTERIA.PL INTERIA.PL