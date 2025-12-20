W skrócie Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę przedłużającą przywilej korzystania z buspasów przez właścicieli pojazdów elektrycznych i wodorowych.

Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość korzystania z buspasów także przez motocyklistów do 2028 roku, z zastrzeżeniem decyzji lokalnych zarządców dróg.

Korzystanie z buspasów przez inne pojazdy zależy od oznakowania i lokalnych przepisów, a nieuprawniona jazda grozi mandatem.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Podpisanie weta nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, która wraz z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych było sporą niespodzianką, ponieważ zmiany były częścią rządowego pakietu deregulacyjnego. Na mocy zmian miała pojawić się możliwość testów aut autonomicznych oraz zautomatyzowanych na drogach publicznych, a także wprowadzenie definicji obu rodzajów pojazdów.

Co z buspasami? Prezydent w listopadzie zawetował ustawę Prawo o ruchu drogowym

W ramach planowanych zmian miała pojawić się także możliwość rejestracji profesjonalnej, ale zdecydowanie najważniejsze - na którą czekała największa liczba kierowców - było przedłużenie możliwości jazdy po buspasach samochodom o napędzie elektrycznym lub wodorowym oraz motocyklom do 1 stycznia 2028 r.

Obowiązujące przepisy do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszczają poruszanie się pojazdów elektrycznych, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz pojazdów napędzanych wodorem, o których mowa w art. 2 pkt 15 tej ustawy, po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów.

Weto prezydenta Nawrockiego dotyczyło ustawy będącej rozwinięciem druku sejmowego nr 1427, który zawierał m.in. modyfikację art. 148a:

Do dnia 1 stycznia 2028 r. dopuszcza się poruszanie się pojazdów elektrycznych […] oraz motocykli […] po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów.

W czwartek 18 grudnia na stronach Kancelarii Prezydenta pojawiła się informacja o kolejnych podpisanych ustawach, a na liście znalazła się m.in. nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Chociaż w zdecydowanej większości druk nr 1985 odnosi się do zasad testowania pojazdów autonomicznych oraz procesu stosowania profesjonalnych tablic rejestracyjnych, to nie zabrakło dobrej wiadomości dla tych, którzy dotychczas mogli korzystać z buspasów.

Motocykliści i właściciele aut elektrycznych będą mogli jeździć buspasami?

Przy okazji ostatniej nowelizacji przedłużona została możliwość jazdy po buspasach pojazdami elektrycznymi oraz z napędem wodorowym. Istotne jest jednak pojawienie się w treści art. 148a motocykli, co jest dobrą wiadomością dla fanów dwóch kółek. Haczykiem dla właścicieli aut zeroemisyjnych jest natomiast możliwość ograniczenia poruszania się przez zarządcę drogi w zależności od liczby osób. Przepis będzie obowiązywał po upływie 14 dni od momentu publikacji w Dzienniku Ustaw do 1 stycznia 2028 r.

Nowelizacja odnosząca się bezpośrednio do jednośladów została wprowadzona we wrześniu. Warto przypomnieć, że dotychczas przepisy nie określały jednoznacznie kwestii dopuszczenia motocykli do jazdy po wydzielonych pasach ruchu zarezerwowanych dla transportu zbiorowego. Ostateczna decyzja należała do lokalnych władz, które w zdecydowanej większości dużych miast w Polsce pozwalały na korzystanie z buspasów przez motocyklistów - taka możliwość jest chociażby w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu (z wyjątkiem buspasów z torowiskiem), Poznaniu, Bydgoszczy, Kielcach, Rzeszowie, Szczecinie, Gdańsku i Łodzi.

Motocykle na buspasie. Kiedy można z niego skorzystać?

Należy jednak pamiętać, że zarządcy dróg mogą rozszerzyć grupę pojazdów, które mogą korzystać z buspasów. W takim przypadku pod znakami D-11 lub D-12 montowana jest dodatkowa tabliczka informująca o tym, które pojazdy mogą korzystać z buspasa - np. taksówki albo pojazdy miejskiego transportu osób niepełnosprawnych. Podpisanie ustawy przez prezydenta oznacza, że niezależnie od zapisów na znakach, z mocy ustawy w całym kraju poza pojazdami elektrycznymi, z buspasów legalnie będą mogły korzystać też jednoślady.

Warto przypomnieć, że jazda pojazdem nieuprawnionym po wytyczonym pasie dla autobusów wiąże się z mandatem karnym w wysokości 100 zł oraz 1 punktem karnym.

Przy Audi Concept C pracował polski designer. Auto zapowiada nowe TT INTERIA.PL INTERIA.PL