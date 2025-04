W dużych miastach jednym z poważniejszych problemów pozostaje brak wystarczającej liczby parkingów, skomplikowane systemy opłat i czasochłonne poszukiwania wolnego miejsca. W teorii ratunkiem są parkingi P+R, gdzie kierowcy mogą zaparkować swój pojazd, a następnie w dalszą podróż w kierunku centrum udać się komunikacją miejską, przyczyniając się do zmniejszenia natężenia ruchu i szybszego dojazdu.

Każdy problem da się rozwiązać, a cały proces wnoszenia opłaty za postój w strefie płatnego parkowania usprawniono kilka lat temu dzięki wprowadzeniu dedykowanych aplikacji. To właśnie ten sposób miał być nie tylko odpowiedzią na tworzące się kolejki przed parkomatami, ale także problemy motocyklistów.

Władze niektórych miast w naszym kraju zdecydowały się jednak całkowicie zwolnić z opłaty za parking wszystkich kierowców jednośladów. Z jednej strony to krok w kierunku zachęcenia do zmiany środka transportu z czterech na dwa koła, a z drugiej zdroworozsądkowe podejście do niewielkich gabarytów, dzięki którym motocykle mogą zaparkować tam, gdzie samochód osobowy nie byłby w stanie wjechać.