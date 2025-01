Koncern Yadea to poważny, azjatycki gracz w temacie urządzeń dwukołowych. Producent ogłosił pod koniec grudnia ubiegłego roku, że łączna sprzedaż pojazdów tej marki przekroczyła 100 milionów egzemplarzy.

Podczas konferencji Yadea Sodium Electric Vehicle w Hangzhou uruchomiono przedsprzedaż czterech nowych modeli skuterów elektrycznych wyposażonych właśnie w nowatorskie akumulatory. Ceny na rynku chińskim wynoszą od 3 299 do 4 299 juanów, co w przeliczeniu wynosi od 2 do 2,6 tys. zł.