Zwolennicy samochodów elektrycznych konsekwentnie przekonują, że takie pojazdy wcale nie ulegają pożarom częściej niż auta spalinowe. Mimo tego obawa przed zapłonem baterii trakcyjnej to jedna z poważniejszych przeszkód stojących na drodze do upowszechnienia się samochodów elektrycznych.

Wkrótce możemy jednak zapomnieć o widowiskowych pożarach tego typu pojazdów. Przełomem może być opracowana przez Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) bateria trakcyjna, która – w przypadku pożaru – potrafi samoczynnie się ugasić.

Przypomnijmy – w tradycyjnych ogniwach litowo-jonowych problemem jest powstawanie tzw. dendrytów czyli rozrastających się z czasem kryształów litu. Ich struktury rozrastają się z każdym kolejnym cyklem, co ostatecznie prowadzi do spadku pojemności baterii. Rozrastające się dendryty potrafią też uszkodzić wewnętrzną strukturę baterii, co może powodować zwarcia i – w efekcie – potęguje ryzyko pożaru.

Bez doktoratu z chemii trudno za tym nadążyć, ale Koreańczycy przekonują, że pracują już nad komercjalizacją swojego rozwiązania. Nowy rodzaj baterii - ich zdaniem – mógłby trafić nie tylko do samochodów, ale też do smartfonów czy komputerów przenośnych. Co oznaczałoby to dla kierowców?