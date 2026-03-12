Spis treści: Wyścigi MotoGP 2026 najbliżej Polski Wyścig MotoGP w Brnie. Automotodrom Brno Ile kosztują bilety na MotoGP w Brnie? Jak daleko jest z Polski? MotoGP w Niemczech 2026. Grand Prix na torze Sachsenring Ile kosztują bilety na MotoGP w Niemczech? Gdzie kupić bilety na wyścig MotoGP? Terminarz wyścigów MotoGP 2026

Tegoroczny sezon MotoGP uznawany jest w pewnym stopniu za historyczny - to ostatni rok zmagań według dobrze znanych regulacji. Już od 2027 r. obowiązywać będzie zupełnie nowy regulamin, który zakłada nie tylko zmiany w aerodynamice czy działaniu niektórych systemów elektronicznych, ale przede wszystkim w pojemności jednostek napędowych. Skupmy się jednak na tym, co czeka nas w sezonie 2026. Firma Liberty Media - właściciel MotoGP - przygotowała 22 rundy, z czego aż 14 odbędzie się w Europie. Dwa wyścigi będą wyjątkowo blisko granicy z Polską.

Wyścigi MotoGP 2026 najbliżej Polski

Do 2025 r. kibice wyścigów motocyklowych z Polski zdecydowanie najbliżej mieli na Grand Prix Niemiec. Jednak w sezonie 2025 - po czteroletniej przerwie - do kalendarza motocyklowych mistrzostw świata wrócił tor Automotodrom Brno w Czechach. Tym sposobem w dwóch krajach sąsiadujących z Polską w bieżącym roku odbędą się weekendy wyścigowe.

Zawodnicy MotoGP startujący w sezonie 2026. GIGI SOLDANO / STUDIO MILAGRO / DPPI VIA AFP AFP

Wyścig MotoGP w Brnie. Automotodrom Brno

Tegoroczne Grand Prix Czech odbędzie się w dniach od 19 do 21 czerwca na torze Automotodrom Brno. W minionym roku zyskał nową nawierzchnię, a nitka toru mierzy 5,4 km długości i składa się z 14 zakrętów - 8 prawych i 6 lewych. Najdłuższa prosta ma 636 m. W 2025 r. zwyciężył na tym torze Marc Marquez, wyprzedzając Marco Bezzecchiego i Pedro Acostę.

Ile kosztują bilety na MotoGP w Brnie? Jak daleko jest z Polski?

Sprzedaż biletów już ruszyła, a obecnie na stronie internetowej dostępne są wyłącznie bilety trzydniowe - za najtańszą opcję Silver i trybunę stojącą należy zapłacić 549 zł. Z kolei koszt biletów siedzących rozpoczyna się od 1 085 zł. Warto jednak pamiętać, że doliczyć należy koszt noclegów, parkingów, wyżywienia oraz dojazdu na tor.

Tor Automotodrom znajduje się na zachód od Brna. Od najbliższego przejścia granicznego z Polską dzieli go około 140 km. Z Wrocławia należy pokonać około 420 km, z Krakowa 350 km, z Warszawy 550 km, a z Gdańska aż 780 km.

Marc Marquez - zwycięzca ubiegłorocznego Grand Prix Czech. Qian Jun/MB Media/Getty Images Getty Images

MotoGP w Niemczech 2026. Grand Prix na torze Sachsenring

Kolejne zmagania zawodników motocyklowych mistrzostw świata możliwe do obejrzenia najbliżej granicy z Polską odbywają się w pobliżu Chemnitz - trzeciego co do wielkości miasta Saksonii. Tor Sachsenring jest wyjątkowy, ponieważ kierunek jazdy jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Obiekt o długości 3671 m składa się z 10 lewych i tylko 3 prawych zakrętów. Najbardziej znanym fragmentem toru jest Waterfall, czyli prawy łuk, po którym następuje gwałtowny zjazd w dół aż do lewego zakrętu. W minionym sezonie Grand Prix Niemiec zwyciężył Marc Marquez przed bratem Alexem i Pecco Bagnaią. Tegoroczna runda odbędzie się w dniach 10-12 lipca.

Ile kosztują bilety na MotoGP w Niemczech?

Na oficjalnej stronie zajmującej się sprzedażą biletów na wyścigi MotoGP dostępne są już wejściówki na Grand Prix Niemiec 2026. Kibice mogą wybrać bilet jednodniowy, który w piątek kosztuje od 251 zł, w sobotę od 447 zł, a w niedzielę od 489 zł. Dostępne są również bilety dwudniowe, których ceny rozpoczynają się od 549 zł. Trzydniowy bilet weekendowy to koszt od 591 zł za trybunę stojącą do około 1,2 tys. zł za sektor z miejscami siedzącymi.

Sachsenring znajduje się na zachód od Chemnitz, a od przejścia granicznego w Jędrzychowicach dzieli go około 200 km. Z Wrocławia dystans ten wynosi około 335 km, z Poznania 450 km, z Krakowa 730 km, a z Warszawy nieco ponad 700 km.

Runda na torze Sachsenring odbędzie się w lipcu. Gold & Goose Photography/Getty Images Getty Images

Gdzie kupić bilety na wyścig MotoGP?

Zdecydowanie najlepszym i najbezpieczniejszym wyborem będzie zakup biletów poprzez oficjalną stronę www.global-tickets.com. Znajdziecie tam zarówno same wejściówki, jak i pełne pakiety podróżne obejmujące hotel oraz transfer na tor czy bilety VIP. Jeżeli planujecie zostać na noc, możecie dokupić miejsce na polu namiotowym. Dla prawdziwych fanów wyścigów motocyklowych niebywałą gratką są również bilety wstępu do Pit Lane, gdzie wyścigi MotoGP będzie można zobaczyć od kulis.

Terminarz wyścigów MotoGP 2026

Oto pełny kalendarz Motocyklowych Mistrzostw Świata MotoGP w sezonie 2026:

1 runda: 27 lutego-1 marca GP Tajlandii,

2 runda: 20-22 marca GP Brazylii,

3 runda: 27-29 marca GP Ameryk,

4 runda: 10-12 kwietnia GP Kataru,

5 runda: 24-26 kwietnia GP Hiszpanii,

6 runda: 8-10 maja GP Francji,

7 runda: 15-17 maja GP Katalonii,

8 runda: 29-31 maja GP Włoch,

9 runda: 5-7 czerwca GP Węgier,

10 runda: 19-21 czerwca GP Czech,

11 runda: 26-28 czerwca TT Assen,

12 runda: 10-12 lipca GP Niemiec,

13 runda: 7-9 sierpnia GP Wielkiej Brytanii,

14 runda: 28-30 sierpnia GP Aragonii,

15 runda: 11-13 września GP San Marino,

16 runda: 18-20 września GP Austrii,

17 runda: 2-4 października GP Japonii,

18 runda: 9-11 października GP Indonezji,

19 runda: 23-25 października GP Australii,

20 runda: 30 października-1 listopada GP Malezji,

21 runda: 13-15 listopada GP Portugalii,

22 runda: 20-22 listopada GP Walencji.

