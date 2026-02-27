Spis treści: Pierwszy wyścig MotoGP 2026. Inauguracja na torze w Tajlandii Kto wygra MotoGP 2026? Najwięksi faworyci do tytułu Gdzie oglądać MotoGP 2026? Darmowa transmisja MotoGP 2026 w Internecie Ile kosztuje MotoGP VideoPass? Harmonogram pierwszego wyścigu MotoGP 2026 Terminarz wyścigów MotoGP 2026 Skład zespołów MotoGP na sezon 2026

Po dwóch zimowych sesjach treningowych zawodnicy MotoGP są już gotowi do rozpoczęcia sezonu 2026, który śmiało można określić mianem wyjątkowego. Wszystko za sprawą tego, że będzie rozgrywany według dotychczas obowiązujących przepisów, a już od przyszłego roku pojawi się prawdziwa rewolucja w regulaminie.

To właśnie z powodu nadchodzących zmian zimą nie doszło do spektakularnych roszad w stawce. Wszystko wskazuje na to, że zespoły skupiały się nie tylko na przygotowaniu do sezonu 2026, ale już rozpoczęły prace nad dostosowaniem motocykli do zupełnie nowych wytycznych, które obejmują chociażby mniejszą pojemność jednostek napędowych, ograniczenia związane z aerodynamiką czy działaniem systemów regulujących wysokość zawieszenia podczas startu.

Pierwszy wyścig MotoGP 2026. Inauguracja na torze w Tajlandii

MotoGP po raz pierwszy zawitało na tor Chang International Circuit na północy Tajlandii w 2018 r. Wówczas zwyciężył Marc Marquez po emocjonującym pojedynku z Andreą Dovizioso. Rok później ponownie triumfował Hiszpan, a w kolejnych dwóch latach wyścigi na tym obiekcie zostały odwołane z powodu pandemii. W 2022 r. w deszczowych warunkach wygrał Miguel Oliveira, a następnie triumfowali kolejno Jorge Martin, Pecco Bagnaia i Marc Marquez.

Nitka toru Chang mierzy 4,555 km, a najdłuższa prosta ma 1000 m. Składa się z 12 zakrętów (7 prawych i 5 lewych), a trybuny mieszczą 100 tys. kibiców. Rekord okrążenia należy do Marca Marqueza, który w minionym roku uzyskał czas 1:30.637, a najwyższą prędkość wynoszącą 341,7 km/h osiągnął - również w 2025 r. - Raul Fernandez.

Kto wygra MotoGP 2026? Najwięksi faworyci do tytułu

Wśród tegorocznych kandydatów do tytułu mistrzowskiego najczęściej pojawia się oczywiście Marc Marquez, czyli zwycięzca ubiegłorocznego sezonu. Podczas zimowych testów wyróżniał się również jego młodszy brat - Alex Marquez, który wielokrotnie udowadniał, że ma tempo pozwalające regularnie meldować się na podium.

Po trudnym sezonie odbudowuje się również mistrz świata z 2024 r., czyli Jorge Martin, który nadal zmaga się z następstwami ubiegłorocznych urazów. Hiszpan zawsze jest jednak wyjątkowo groźny, a jeżeli "dogada się" z motocyklem marki Aprilia, może ponownie pokusić się o atak na pozycję lidera już od pierwszego wyścigu. Włoski producent udowodnił swój potencjał, co potwierdza trzecie miejsce w ubiegłym sezonie Marco Bezzecchiego.

KTM największe nadzieje pokłada w Pedro Acoście, który ma za sobą solidnie przepracowaną zimę i jasno określony cel - pierwsze zwycięstwo w królewskiej klasie. Dobrze podczas testów prezentowali się również Maverick Vinales i Enea Bastianini. Nie zapominajmy, że do stawki dołączył Toprak Razgatlioglu - jeden z najbardziej utytułowanych zawodników ostatnich lat w World Superbike - który zasilił szeregi Yamahy.

Zawodnicy MotoGP startujący w sezonie 2026. GIGI SOLDANO / STUDIO MILAGRO / DPPI VIA AFP AFP

Gdzie oglądać MotoGP 2026?

Fani MotoGP mają trzy sposoby na oglądanie tegorocznych zmagań - od darmowej transmisji z polskim komentarzem po płatną subskrypcję zapewniającą dostęp do każdego treningu i livetimingu. W Polsce prawa do transmisji posiada telewizja Polsat, co oznacza, że wszystkie sesje treningowe, kwalifikacje oraz wyścigi można oglądać na kanale Polsat Sport Premium 2. Dostęp jest płatny i wymaga wykupienia odpowiedniego pakietu.

Darmowa transmisja MotoGP 2026 w Internecie

Polsat umożliwia również oglądanie zmagań MotoGP bezpłatnie na swojej stronie internetowej. Warunkiem jest obejrzenie kilku krótkich reklam. Wystarczy wejść na stronę www.polsatsport.pl i w dniu sprintu lub wyścigu odnaleźć artykuł z transmisją.

Ile kosztuje MotoGP VideoPass?

Kibice mogą także wykupić usługę VideoPass na oficjalnej stronie MotoGP. Miesięczna opłata wynosi 29,99 euro lub 32,99 euro z funkcją livetimingu. Za cały sezon należy zapłacić odpowiednio 139,99 lub 148,99 euro. Subskrypcja obejmuje wszystkie sesje oraz dostęp do ekskluzywnych materiałów w języku angielskim.

Harmonogram pierwszego wyścigu MotoGP 2026

Zmagania w Tajlandii rozpocznie kategoria Moto3 w piątek o godzinie 3:00 czasu polskiego. Klasa królewska wyjedzie na tor o 4:45 oraz 9:00. W sobotę kwalifikacje Q1 rozpoczną się o 4:50, Q2 o 5:15, a sprint zaplanowano na 9:00. W niedzielę wyścig Moto3 wystartuje o 6:00, Moto2 o 7:15, natomiast MotoGP o 9:00 na dystansie 26 okrążeń.

Terminarz wyścigów MotoGP 2026

Oto pełny kalendarz Motocyklowych Mistrzostw Świata MotoGP w sezonie 2026:

1 runda: 27 lutego-1 marca GP Tajlandii,

2 runda: 20-22 marca GP Brazylii,

3 runda: 27-29 marca GP Ameryk,

4 runda: 10-12 kwietnia GP Kataru,

5 runda: 24-26 kwietnia GP Hiszpanii,

6 runda: 8-10 maja GP Francji,

7 runda: 15-17 maja GP Katalonii,

8 runda: 29-31 maja GP Włoch,

9 runda: 5-7 czerwca GP Węgier,

10 runda: 19-21 czerwca GP Czech,

11 runda: 26-28 czerwca Assen TT,

12 runda: 10-12 lipca GP Niemiec,

13 runda: 7-9 sierpnia GP Wielkiej Brytanii,

14 runda: 28-30 sierpnia GP Aragonii,

15 runda: 11-13 Września GP San Marino,

16 runda: 18-20 września GP Austrii,

17 runda: 2-4 października GP Japonii,

18 runda: 9-11 października GP Indonezji,

19 runda: 23-25 października GP Australii,

20 runda: 30 października-1 listopada GP Malezji,

21 runda: 13-15 listopada GP Portugalii,

22 runda: 20-22 listopada GP Walencji.

Skład zespołów MotoGP na sezon 2026

Pełny skład zespołów MotoGP na sezon 2026:

Ducati Lenovo Team - Franceso Bagnaia i Marc Marquez,

Aprilia Racing - Jorge Martin i Marco Bezzecchi,

Red Bull KTM Factory Racing - Brad Binder i Pedro Acosta,

Tech3 Racing - Maverick Vinales i Enea Bastianini,

Monster Energy Yamaha MotoGP - Fabio Quartararo i Alex Rins,

HRC Honda Castrol - Joan Mir i Luca Marini,

Gresini Racing MotoGP - Alex Marquez i Fermin Aldeguer,

LCR Team - Johann Zarco i Diego Moreira,

Pertamina Enduro VR46 Racing Team - Fabio Di Giannantonio i Franco Morbidelli,

Prima Pramac Team Yamaha - Toprak Rozgatlioglu i Jack Miller,

Trackhouse Racing MotoGP Racing Team - Raul Fernandez i Ai Ogura.

Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczką INTERIA.PL