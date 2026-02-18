Spis treści: Czy za jazdę motocyklem zimą grozi mandat karny? Od jakiej temperatury jazda na motocyklu jest bezpieczna? Jak przygotować się do jazdy motocyklem zimą? Zagrożenia czekające na motocyklistów wiosną podczas pierwszej przejażdżki

W środowisku motocyklowym mówi się, że nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani motocykliści. Nie zmienia to jednak faktu, że tegoroczna zima jest wyjątkowa pod względem ujemnych temperatur, które utrzymują się przez wiele tygodni. Niewielkie grono fanów dwóch kółek zdecydowało się spróbować jazdy po lodzie, a jeszcze inni z utęsknieniem wyczekują pierwszych słonecznych i ciepłych dni.

Czy za jazdę motocyklem zimą grozi mandat karny?

Obowiązujące w Polsce przepisy wprost nie zakazują jazdy motocyklem zimą, więc funkcjonariusze nie mogą ukarać kierującego jednośladem wyłącznie za poruszanie się nim w miesiącach zimowych. Z drugiej jednak strony należy być świadomym, że zimą przyczepność jest znacznie niższa, więc o wiele łatwiej o doprowadzenie do kolizji nawet przy niewielkiej prędkości. Wówczas policjanci mogą ukarać motocyklistę mandatem karnym za spowodowanie zdarzenia, a także dodatkowo mogą nałożyć karę za spowodowanie zagrożenia w ruchu lądowym, za co ustawodawca przewidział grzywnę w wysokości nie niższej niż 1,5 tys. zł.

Od jakiej temperatury jazda na motocyklu jest bezpieczna?

Przyjmuje się, że jazda na motocyklu staje się niebezpieczna i przestaje być przyjemnością, gdy temperatura spada poniżej 7 st. Celsjusza. Głównym problemem są przede wszystkim opony, które stworzone są z miękkiej mieszanki z myślą o jeździe w ciepłe dni. Wówczas ogumienie szybko się rozgrzewa do temperatury roboczej i oferuje nominalną przyczepność.

Im temperatura będzie niższa, tym opony będą rozgrzewać się wolniej i trudniej, co przełoży się na gorszą przyczepność. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę mokrą nawierzchnię, a nawet tzw. czarny lód, który jest wyjątkowym zagrożeniem dla motocyklistów. Nawet, gdy termometr za oknem wskazuje kilka oczek nad zerem należy wiedzieć, że temperatura tuż przy gruncie jest niższa.

Jazda motocyklem zimą jest zdecydowanie trudniejsza i bardziej niebezpieczna. 123RF/PICSEL

Jak przygotować się do jazdy motocyklem zimą?

Podczas jazdy zimą kluczowy jest nasz komfort cieplny - odpowiedni ubiór to absolutna podstawa. Warto zakupić kombinezon dedykowany do jazdy w zimne dni, który posiada membranę Gore-Tex gwarantującą najwyższą wodoodporność i oddychalność. Nadmiar ciepła odprowadzany jest na zewnątrz, gwarantując utrzymanie temperatury ciała w odpowiednim zakresie.

Aby maksymalnie zwiększyć komfort jazdy zimą lub przy niskich temperaturach, warto doposażyć swój motocykl w kilka gadżetów. Jeżeli na liście standardowego wyposażenia nie znajdują się handbary oraz podgrzewane manetki, należy je dokupić, aby chronić dłonie przed pędem zimnego powietrza. W razie nawet błahej przewrotki owiewki ochronią gmole lub crashpady.

Zagrożenia czekające na motocyklistów wiosną podczas pierwszej przejażdżki

Wybierając się na pierwszą przejażdżkę motocyklem po zimowym przestoju należy być szczególnie ostrożnym. Przede wszystkim na drogach zalegać będzie piach po akcji zima, a w miejscach zacienionych może występować tzw. czarny lód, który jest wyjątkowo niebezpieczny dla motocyklistów, a także kierujących samochodami.

Warto pamiętać, że po kilkumiesięcznej przerwie do kilku pierwszych przejażdżek należy podejść z respektem - przypomnijmy sobie dokładnie zachowanie motocykla, a także płynność operowania gazem i hamulcem biorąc pod uwagę obniżoną przyczepność. Przy niskich temperaturach znacznie wzrasta droga hamowania, a nawet najbardziej zaawansowany system ABS nie będzie w stanie zagwarantować bezpieczeństwa. Dodatkowo niska temperatura połączona z pędem powietrza może doprowadzić do szybkiego wychłodzenia organizmu i tym samym obniżenia szybkości reakcji.

Castrol Ikony Motoryzacji. Na wystawie Utopia z Polski, Passat W8 i Multipla Maciej Olesiuk INTERIA.PL