W skrócie Liczba kradzieży motocykli i motorowerów w Polsce wzrosła w 2025 r., według danych Policji do 629 motocykli i 708 motorowerów.

Najczęściej kradzionymi markami motocykli w 2025 r. były Honda, Yamaha i Suzuki, a wśród motorowerów przeważały Romet, Zipp i Baotian.

Dane Ministerstwa Cyfryzacji różnią się od statystyk Policji; w Centralnej Ewidencji Pojazdów odnotowano 320 skradzionych motocykli i 430 motorowerów.

Chociaż w teorii kradzież pojazdów staje się coraz trudniejszym zadaniem za sprawą wszechobecnego monitoringu oraz coraz lepszych zabezpieczeń, w Polsce nadal nie brakuje amatorów cudzej własności. Statystyki przekazane przez policję oraz Ministerstwo Cyfryzacji portalowi scigacz.pl jasno pokazują, że złodzieje kradną również na "własnym podwórku", a skala problemu z roku na rok rośnie.

Ile motocykli i motorowerów skradziono w 2025 r.?

Dane przekazane przez policję potwierdzają, że liczba skradzionych jednośladów systematycznie rośnie. W 2023 r. w policyjnej bazie widniało 498 motocykli ze statusem "utracone", a rok później liczba ta wynosiła 498. Natomiast w minionym roku odnotowano aż 629 kradzieży motocykli oraz 708 motorowerów. Dla porównania warto dodać, że funkcjonariuszom udało się odzyskać odpowiednio 145 oraz 150 jednośladów.

Najwięcej kradzieży motocykli odnotowała Komenda Stołeczna Policji w Warszawie. bo aż 121. Na kolejnych miejscach znalazł się Wrocław (99) oraz Katowice (79). Najmniej zawiadomień w tej sprawie wpłynęło natomiast do policjantów z Kielc (4) oraz Lublina (8). W przypadku motorowerów niechlubnym liderem jest stolica Dolnego Śląska (114), następnie Katowice (111) oraz Warszawa (64).

Jakie marki motocykli najczęściej kradziono w 2025 r.?

Amatorzy cudzej własności zdecydowanie najczęściej kradli jednoślady marki Honda (95). Na drugim miejscu znalazła się Yamaha (91), a podium uzupełnia Suzuki (67). W pierwszej dziesiątce najczęściej rejestrowanych utrat znalazło się także Kawasaki (44), KTM (38), BMW (33), CFMoto (29), WSK (22), MZ (17) oraz Romet (17). W przypadku motorowerów najczęściej kradziono pojazdy marek Romet (90), Zipp (42) oraz Baotian (33).

Kradzione motocykle najczęściej są rozbierane i sprzedawane na części. Lubuska policja Policja

Centralna Ewidencja Pojazdów. Motocykle skradzione w 2025 r.

Co ciekawe, dane przekazane przez Ministerstwo Cyfryzacji znacząco różnią się od statystyk Policji. W bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów widnieje 320 motocykli oraz 430 motorowerów ze statusem "utracone". Najczęściej do kradzieży dochodziło na Dolnym Śląsku (129), Mazowszu (123) oraz Śląsku (77). Z kolei najrzadziej w województwie lubelskim (19), podlaskim (13) oraz świętokrzyskim (9).

Jak zabezpieczyć motocykl przed kradzieżą?

Żadne dodatkowe zabezpieczenie nie jest w stanie zagwarantować, że motocykl nie padnie łupem złodziei. Z drugiej strony każde akcesorium znacząco wydłuża czas potrzebny do kradzieży, a często już sama jego obecność potrafi skutecznie odstraszyć przestępcę.

Podstawowym nawykiem powinno być blokowanie kierownicy, co stanowi pierwszą linię obrony przed złodziejami. Należy o tym pamiętać nie tylko podczas długiego postoju, ale również przy krótkich przerwach. Coraz więcej nowych modeli fabrycznie wyposażonych jest w alarm z funkcją syreny, który pozostaje jednym z najskuteczniejszych odstraszaczy. Jeżeli nie znajduje się on na liście wyposażenia, warto rozważyć jego zakup i montaż.

Wielu motocyklistów decyduje się także na blokadę tarczy hamulcowej, czyli tzw. disclock. To proste urządzenie często wyposażone jest w alarm aktywujący się po wykryciu ruchu. Popularne są również inne formy podobnych zabezpieczeń, takie jak łańcuchy czy u-locki.

Lokalizator GPS/GSM nie zapobiegnie samej kradzieży, ale może okazać się kluczowy w odzyskaniu jednośladu. Najnowocześniejsze urządzenia posiadają własne źródło zasilania oraz rozwiązania uniemożliwiające zagłuszanie lub dezaktywację sygnału.

