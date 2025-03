Na polskich drogach od wielu lat można spotkać motocyklowe karetki, jednakże tylko w nielicznych przypadkach były włączone do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W ustawie o PRM możemy przeczytać, że ambulansem jest pojazd, który służy do przewozu poszkodowanego. Pomimo tego, że karetki na dwóch kołach posiadają niezbędne wyposażenie do ratowania zdrowia i życia, nie mogły zostać uznane za pełnoprawny ambulans.