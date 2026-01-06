W skrócie Elektryczny motocykl Stark Varg EX prowadzony przez Jiriego Zaka pobił rekord Guinnessa, wjeżdżając na 6 721 m n.p.m. na wulkanie Ojos del Salado.

Motocykl elektryczny udowodnił wyższość nad spalinowym odpowiednikiem, nie mając problemów z niedoborem tlenu na dużej wysokości.

Model Stark Varg EX z mocą 80 KM i momentem obrotowym 938 Nm oferuje różne tryby jazdy i szybkie ładowanie, zachowując niską masę.

Marka Stark Future została założona w 2019 r. i szturmem wdarła się do świata off-roadu za sprawą modelu Stark Varg. Ten elektryczny jednoślad zaskakuje przede wszystkim potężną jednostką elektryczną o imponującej mocy i pokaźnym momencie obrotowym, dzięki czemu skutecznie jest nie tylko w stanie konkurować ze spalinową konkurencją, ale nawet z nią wygrywać. Firma zakończyła miniony rok nie tylko z rekordowo wysoką sprzedażą, ale również z tytułem w Księdze Rekordów Guinnessa.

Elektryczny Stark Varg pobił rekord Guinnessa. Wjechał wyżej niż motocykl spalinowy

W 2020 r. pochodzący ze Szwajcarii Jiri Zak postanowił pobić rekord świata w wysokości, na jaką uda się wjechać motocyklem. Tego trudnego zadania podjął się dosiadając motocykla KTM 450 EXC-F, któremu ostatecznie udało się wjechać na wysokość 6 564 m n.p.m. Problemy z uzyskaniem wyższej wysokości wynikały z braku wystarczającej ilości tlenu do mieszanki paliwowo-powietrznej, co kompletnie nie dotyczy jednośladów zasilanych prądem.

Dwa lata temu pojawił się pomysł, aby rekord ten poprawić na motocyklu elektrycznym. Nie tylko miał być to sposób na pokazanie, że jednoślady napędzane prądem nie są już żadnym kompromisem, ale również na przekroczenie kolejnych granic i zyskanie rozgłosu. "Platforma Varg może pracować na granicy atmosfery i zapewniać motocyklistom potrzebną kontrolę nawet w nieprzyjaznym środowisku. Następny przystanek? Księżyc!" - skomentował Anton Wass, prezes Stark Future.

Wjechał na wysokość 6 721 m n.p.m. Stark Varg EX z rekordem Guinnessa

Jiri Zak po prawie pięciu latach przerwy postanowił wrócić po raz kolejny na wulkan Ojos del Salado w Chile na elektrycznym motocyklu Stark Varg EX w seryjnej specyfikacji. 30 listopada odbyła się próba, a kilka dni wcześniej dokonano kalibracji i certyfikacji urządzeń GPS. Cała trasa przejazdu została dokładnie przeanalizowana i 21 grudnia potwierdzona przez członków komisji - Szwajcar wjechał na wysokość 6 721 m n.p.m.

Elektryczny Stark Varg dysponują mocą 80 KM. Waży zaledwie 120 kg. Stark Varg materiały prasowe

Ojos del Salado o wysokości 6 893 m n.p.m. uznawany jest za najwyższy aktywny wulkan na świecie i od lat stanowi poligon do takich prób. Panują tam temperatury poniżej zera, wyjątkowo zmienna, górska pogoda oraz luźny, kamienisty teren.

Elektryczny motocykl z rekordem Guinnessa. Wysokość nie jest dla niego przeszkodą

Szwajcarski motocyklista dosiadł seryjnego modelu Stark Varg EX, który napędzany jest jednostką elektryczną o mocy 80 KM i momencie obrotowym wynoszącym 938 Nm na tylnym kole. Co więcej, w zależności od potrzeb i umiejętności można przełączać się pomiędzy mapami z różnymi krzywymi mocy i momentu - silnik może być bardzo łagodny i generować 10 KM, dynamiczny, dostarczając około 40 KM lub dający możliwość korzystania z pełnych 80 KM.

Jednoślad waży zaledwie 120 kg, a producent przekonuje, że bateria pozwala na niespełna 2 godziny jazdy zawodnika w trybie enduro i ponad 4 godziny w przypadku amatora. Akumulator ma pojemność 7,2 kWh, a czas ładowania wynosi od 2 godzin (240 V) do 3,5 godziny (120 V).

Motocykl dostępny jest w dwóch wersjach - z silnikiem o mocy 60 KM, który kosztuje 12 900 dolarów, czyli około 52 500 zł, lub z jednostką o mocy 80 KM, która jest o 1 tys. dolarów droższa.

