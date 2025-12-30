W skrócie FBI zabezpieczyło kolekcję 62 motocykli wartą 140 mln zł, należącą do poszukiwanego Ryana Weddinga.

Wśród motocykli znajdują się unikatowe modele wyścigowe z MotoGP, użytkowane przez mistrzów świata.

Ryan Wedding, były olimpijczyk w snowboardzie, jest jednym z dziesięciu najbardziej poszukiwanych przestępców przez FBI i podejrzewany o kierowanie siatką przemytniczą oraz inne poważne przestępstwa.

W poniedziałek oddział FBI w Los Angeles poinformował, że zabezpieczono kolekcję motocykli najprawdopodobniej należącą do poszukiwanego Ryana Weddinga. Jednoślady udało się odnaleźć po tym, jak w grudniu funkcjonariusze wykonali kilka przeszukań. Nie są to jednak standardowe, a nawet limitowane egzemplarze, bo prym wiodą wyścigowe maszyny z MotoGP.

FBI zabezpieczyło kolekcję motocykli. Są warte 140 mln zł

Chociaż Ryan Wedding był snowboardzistą, to jego kolekcja wskazuje na to, że jednocześnie był zagorzałym fanem motocykli. Odnalezione jednoślady robią piorunujące wrażenie, ponieważ prym wiodą niemal wszystkie najważniejsze modele Ducati, łącznie z egzemplarzami Desmosedici. Ścigali się nimi m.in. Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Iannone czy Loris Capirossi. Co więcej, na zdjęciach widać również motocykl Kalex Moto2, którym jeździł Marc Márquez, czyli siedmiokrotny mistrz świata MotoGP, a także motocykl klasy 125, na którym pierwsze kroki w zawodowej karierze stawiał Rossi - dziewięciokrotny mistrz świata.

W kolekcji poszukiwanego Kanadyjczyka nie brakuje również egzemplarzy z silnikami dwusuwowymi, pochodzących jeszcze z klasy 500, którą ostatecznie pożegnano po sezonie 2002. Wśród wyścigowych maszyn pojawiają się także klasyczne modele Ducati z lat 80. ubiegłego wieku. Wszystkie egzemplarze zostały wstępnie wycenione na kwotę około 40 mln dolarów, czyli ponad 140 mln zł. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znajduje się 62 motocykle, dwa pojazdy, dwa medale olimpijskie, dzieła sztuki, amunicja oraz dokumenty.

Ryan Wedding w TOP 10 najbardziej poszukiwanych przestępców przez FBI

Ryan Wedding, 44-letni Kanadyjczyk i były olimpijczyk w snowboardzie, został oskarżony w październiku 2024 r. o liczne przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna nadal ukrywa się przed organami ścigania, a rząd USA oferuje nagrodę w wysokości do 15 mln dolarów za informacje, które mogą pomóc w jego aresztowaniu i skazaniu. Co ciekawe, były sportowiec znajduje się na liście dziesięciu najbardziej poszukiwanych przestępców FBI, a przez wielu jego działalność przestępcza porównywana jest do działalności Pablo Escobara czy Joaquina "El Chapo" Guzmana.

Zdaniem funkcjonariuszy FBI Wedding aktualnie przebywa w Meksyku i należy uznawać go za uzbrojonego i niebezpiecznego.

Nagroda za pomoc w ustaleniu miejsca pobytu i aresztowaniu Weddinga sięga nawet 15 mln dolarów. AFP

Były olimpijczyk poszukiwany. Zarekwirowano kolekcję motocykli wartą 140 mln zł

Poszukiwany mężczyzna reprezentował Kanadę na zimowych igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City w 2002 r., a siedem lat później po raz pierwszy został skazany za udział w dystrybucji narkotyków. Karę pozbawienia wolności odbywał do grudnia 2010 r., a po opuszczeniu więzienia założył własną organizację, która zajmowała się przerzutem nielegalnych substancji z Kolumbii przez Meksyk i południową Kalifornię do Kanady oraz innych miejsc w USA. Co więcej, oskarżany jest również o zlecanie zabójstw, w tym zabójstwa świadka federalnego w styczniu 2025 r.

Cała kolekcja rzekomo należąca do snowboardzisty została wyceniona na około 140 mln zł. Oznacza to, że każdy z 62 egzemplarzy jest wart średnio około 2 mln zł. Bardzo rzadko zdarzają się sytuacje, w których producenci startujący w klasie królewskiej decydują się na sprzedaż wyścigowych egzemplarzy - w 2020 r. KTM oferował model RC16 należący do Pola Espargaró za 1,6 mln zł, a Aprilia trzy lata temu sprzedawała egzemplarz RS-GP z 2016 r. za 1 mln zł. Te maszyny, które dosiadane były przez mistrzów świata, są niemal nieosiągalne, a eksperci twierdzą, że ich cena może przekraczać nawet 10 mln zł.

