W skrócie Triumph zapowiada ambitny plan prezentacji 29 nowych modeli motocykli w ciągu sześciu miesięcy.

Brytyjski producent odnotowuje imponujący wzrost sprzedaży zarówno globalnie, jak i w Polsce, a hitem okazują się modele Speed 400 i Scrambler 400 X.

Nowe premiery odbywają się w ramach cyklu 'Triumph Unleashed 2026', przy czym odcinki prezentują różne kategorie motocykli.

Brytyjski producent sporo zyskał diametralnie odświeżając swoją gamę kilka lat temu. Stale rosnąca sprzedaż zawsze jest jednak pewną zagwozdką, czy kolejne zmiany jej nie pogorszą, a może przyciągną do salonów jeszcze większe rzesze potencjalnych zainteresowanych. W okresie od lipca 2024 r. do czerwca bieżącego roku Triumph dostarczył ponad 141 tys. egzemplarzy, co oznacza wzrost sprzedaży o 136 proc. w porównaniu z 2019 r. Obecnie sieć liczy 950 salonów w 68 krajach, a rekordowa sprzedaż odnotowywana jest przede wszystkim w Azji.

CCO Triumph Motorcycles Paul Stroud powiedział, że w ostatnich latach brytyjski producent nabrał niesamowitego impetu. "Rekordowa sprzedaż, rozwój o nowe segmenty i liczba nadchodzących premier odzwierciedlają nasz cichy optymizm w myśleniu o przyszłości. Choć dla wielu producentów sytuacja na rynku jest wymagająca, nasz cel jest jasny - skupiamy się na dostarczaniu motocykli, które są ekscytujące, innowacyjne i zbudowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości" - dodał.

Triumph kuje żelazo, póki gorące. Pokaże światu 29 motocykli w sześć miesięcy

Rynek motocykli przeżywa obecnie swój złoty okres, dlatego Triumph postanawia wykorzystać potężne zainteresowanie oraz swoisty motor napędowy w postaci rosnącej ekspansji producentów jednośladów z Chin, aby w ciągu sześciu miesięcy zaprezentować 29 nowych jednośladów.

Choć całość brzmi wyjątkowo interesująco, wymaga jednak pewnego sprostowania - część nowości została już zaprezentowana światu. Mowa o modelach Speed Triple 1200 RX, Scrambler 400 XC, TF 250-X oraz TF 450-X, a także elektrycznych jednośladach z rodziny TXP dla najmłodszych. Po ich odjęciu wciąż pozostaje imponująca liczba 22 premier.

"Triumph Unleashed 2026" - brytyjski producent zaprezentuje 29 nowych modeli

Nazwa całego cyklu prezentacji nowych motocykli to "Triumph Unleashed 2026", a premiery będą miały charakter odcinkowy - podobne rozwiązanie od lat stosuje Ducati. W pierwszym odcinku, który odbył się 2 października, zaprezentowano jednoślady z serii TXP. Kolejne odsłony zaplanowano na 21 i 28 października, a mimo, że publikacja odcinków potrwa aż do lutego, to nie wszystkie daty zostały jeszcze opublikowane.

Nazwy poszczególnych odcinków - "True Originals Never Settle" oraz "Made To Upstage" - wskazują, że w ramach kolejnych premier najprawdopodobniej poznamy nowości z linii modern classic. W kolejnym rozdziale (łącznie jest ich pięć) zadebiutują motocykle adventure. W kuluarach mówi się, że Brytyjczycy pokażą światu nowe wcielenie Tigera 900 w wersjach Alpine Edition oraz Desert Edition, a także wyczekiwanego przez wielu Tridenta 800. Wszystko wskazuje na to, że rodzina "czterysetek" powiększy się również o model Thruxton 400.

Sprzedaż motocykli marki Triumph w Polsce i na świecie

W okresie od stycznia do września bieżącego roku motocykle marki Triumph nad Wisłą sprzedały się w liczbie 1242 egzemplarzy, a w analogicznym okresie poprzedniego roku liczba ta wyniosła 1209. Brytyjski producent odnotował zatem niewielki wzrost, dzięki któremu utrzymał 10. pozycję w rankingu najlepiej sprzedających się marek jednośladów w Polsce, opublikowanym przez PZPM.

Z kolei globalna sprzedaż w 2024 r. osiągnęła poziom 133 677 sztuk, co oznacza, że Brytyjczycy sprzedali o 33,6 proc. motocykli więcej niż w roku poprzednim. Ponad 54 tys. egzemplarzy stanowiły modele z silnikami o pojemności od 250 do 500 cm3 co dowodzi, że prawdziwym hitem sprzedażowym okazał się Speed 400 i Scrambler 400 X. Ubiegły rok fiskalny Triumph zakończył z zyskiem - po opodatkowaniu - w wysokości 71,079 mln funtów.

