W skrócie Nowe odcinkowe pomiary prędkości pojawiły się na autostradzie A4, obejmując łącznie 28 km.

Odcinek między Opolem a Prószkowem stanie się najdłuższym w Polsce pod względem monitorowanego fragmentu przez OPP.

Do końca przyszłego roku planowana jest instalacja kolejnych 42 kamer, co zwiększy zasięg kontroli na polskich drogach do 650 km.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała informację, że na opolskim fragmencie A4 mogą występować utrudnienia w ruchu związane z rozpoczęciem prac instalacyjnych systemu odcinkowego pomiaru prędkości. Podobnie jak w przypadku poprzednich lokalizacji, ta również została wytypowana w miejscu szczególnie niebezpiecznym.

Na autostradzie A4 będą dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości. Łącznie obejmą 28 km

Kamery montowane są między węzłem Opole Zachód a Miejscem Obsługi Podróżnych w Prószkowie. Oznacza to, że kierowcy będą kontrolowani na trasie o długości aż 15 km. Z kolei drugi OPP zostanie zamontowany między węzłem Krapkowice a MOP-em Góra Świętej Anny i obejmie 13 km.

Sprawujący pieczę nad urządzeniami do odcinkowego pomiaru prędkości, fotoradarami oraz rejestratorami przejazdu na czerwonym świetle CANARD nie przekazał jeszcze oficjalnej informacji, kiedy nowe kamery na opolskiej A4 zostaną uruchomione.

Zmotoryzowani powinni przygotować się na czasowe utrudnienia w ruchu, podczas których może nastąpić zwężenie do jednego pasa zarówno w kierunku Wrocławia, jak i Katowic.

Nowy rekordowy odcinkowy pomiar prędkości. Znamy jego lokalizację

Odcinek między Opolem a Prószkowem stanie się rekordzistą i po uruchomieniu będzie dzierżył tytuł najdłuższego OPP w kraju. Aktualnie prym wiedzie fragment drogi ekspresowej S7 między Falęcicami a Nowym Gozdem o długości 14 km, na którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h. Pokonanie go z przepisową prędkością zajmuje 7 minut.

Z kolei najbardziej skuteczny system działa między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Na tym fragmencie kamery w pierwszej połowie bieżącego roku zarejestrowały ponad 24 tysiące wykroczeń, co daje w przeliczeniu 133 mandaty dziennie, czyli jeden co 11 minut.

O ile szybciej możesz jechać na odcinkowym pomiarze prędkości i nie dostać mandatu?

Kierowcy często kurczowo trzymają się dopuszczalnej prędkości na monitorowanym odcinku - co oczywiście jest dobrym nawykiem - jednak niewielu wie, że kamery OPP mają ustawiony próg uruchomienia urządzeń rejestrujących, który uwzględnia błąd pomiarowy. Został on określony na 10 km/h na całym monitorowanym fragmencie trasy. Najczęściej jednak zmotoryzowani przekraczają dopuszczalną prędkość o około 21 km/h. Jedynie 2 proc. kierowców jechało ze średnią szybkością wyższą niż 50 km/h.

Kierowców kontrolują 72 OPP. Trwa montaż kolejnych 42 kamer

Obecnie na polskich drogach działają już 72 systemy odcinkowego pomiaru prędkości, a wysoka skuteczność ich działania jest najlepszym argumentem przemawiającym za instalacją kolejnych. W pierwszej połowie 2025 r. wszystkie OPP w Polsce zarejestrowały łącznie ponad 263,8 tys. wykroczeń związanych z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości.

Po zakończeniu montażu kolejnych 42 urządzeń kontrola prędkości przejeżdżających pojazdów będzie prowadzona na łącznym dystansie około 650 km. Koszt instalacji wszystkich nowych systemów wyniesie niespełna 83,5 mln zł.

