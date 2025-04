O tym, jak wielka przepaść dzieli obecnie Europę od chińskich gigantów elektromobilności świadczy nowa chińska norma GB38031-2025 dotycząca testowania baterii trakcyjnych do pojazdów. Liczący ponad 19,5 tysiąca słów dokument w szczegółowy sposób określa nowe wymogi bezpieczeństwa, jakie spełniać muszą baterie trakcyjne montowane w chińskich samochodach elektrycznych. Eksperci nie mają wątpliwości - to prawdziwa rewolucja w zakresie konstrukcji baterii.

To pełny reset. To sygnał dla producentów samochodów, dostawców i organów regulacyjnych na całym świecie: lepsze jest możliwe. I to szybko

Do tej pory chińskie normy zakładały, że bateria musi pozostać stabilna (nie może dojść do pożaru ani wybuchu), przez co najmniej 5 minut od zaistnienia takiego zjawiska. Nowe przepisy są w tym zakresie prawdziwym skokiem jakościowym. Norma GB38031-2025 zakłada, że od momentu uszkodzenia lub zwarcia, temperatura w akumulatorze nie będzie mogła przekroczyć 60 stopni Celsjusza przez - uwaga - 120 minut. W praktyce oznacza to, że nowa generacja chińskich akumulatorów ma być całkowicie bezpieczna dla użytkowników.

Wymóg dwóch godzin bez pożaru ani widocznych objawów rozbiegania termicznego (np. dym wydobywający się z baterii), to tylko jeden z wymogów stawianych producentom baterii do samochodów elektrycznych. Chińskie władze chcą, by każdy "incydent termiczny" wywoływał alarm po - maksymalnie - 5 minutach od zdarzenia (nie może to być związane z dymem wydobywającym się z baterii). W perspektywie 120 minut, przez jakie bateria musi pozostać stabilna, daje to pasażerom i kierowcy ogromny zapas czasu na opuszczenie pojazdu i pozostawianie go w miejscu, w którym ewentualny pożar nie będzie zagrażał otoczeniu.