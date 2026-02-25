W skrócie Koncepcyjny model Hipster - ultrakompaktowy samochód elektryczny marki Dacia - mógłby trafić do produkcji już w 2027 roku.

Model Hipster wyróżnia się długością 3 metrów, niższą masą oraz ceną szacowaną na około 15 tys. euro.

Produkcja Dacii Hipster planowana jest w Chinach przez eGT New Energy Automotive, a równolegle pojawi się większy elektryk oparty na Renault Twingo.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Dacia Hipster to niewielki i tani elektryk dla każdego

Dacia Hipster to wizja rumuńskiej marki na tanią elektromobilność. Model, który jako koncept zadebiutował pod koniec 2025 roku, ma odpowiadać na oczekiwania współczesnych kierowców. W ostatnich latach auta stały się większe i lepiej wyposażone, co jednak znacząco podniosło ich ceny. Tymczasem, zgodnie z informacjami francuskich mediów, najmniejszy samochód Dacii mógłby kosztować około 15 tys. euro, czyli ok. 60 tys. zł.

Hipster mierzy zaledwie 3 metry długości, 1,53 m wysokości i 1,55 m szerokości, co oznacza, że jego nadwozie jest o 70 cm krótsze od Dacii Spring. Mniejszy rozmiar przekłada się także na niższą masę - koncept jest o 20 proc. lżejszy od wspomnianego elektryka. Mimo kompaktowych wymiarów, projektantom udało się wygospodarować 70 litrów przestrzeni bagażowej przy rozłożonych tylnych siedzeniach, a po ich złożeniu pojemność bagażnika rośnie do 500 litrów.

Dacia Hipster Concept zwraca na siebie pudełkowatym nadwoziem. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Dacia chce ruszyć z projektem. Premiera w 2027 roku?

Niedawno dyrektor generalna Dacii, Katrin Adt, przyznała, że firma jest gotowa do uruchomienia projektu, a jego produkcja mogłaby wystartować już w 2027 roku. Czas potrzebny na dopracowanie modelu po zatwierdzeniu produkcji wyniesie około osiemnastu miesięcy, co oznaczałoby, że decyzja o ewentualnym rozpoczęciu seryjnej produkcji musiałaby zapaść już w drugiej połowie 2026 roku

Według doniesień, wytwarzanie modelu Dacia Hipster miałoby się odbywać w Chinach w ramach spółki joint venture eGT New Energy Automotive, która powstała we współpracy Renault, Nissana i chińskiego Dongfenga. Firma eGT ma już doświadczenie w produkcji elektrycznych mikrosamochodów - w jej zakładach powstał model Renault K-ZE, sprzedawany w Europie jako Dacia Spring.

To jednak nie wszystko. Obok Hipstera, Dacia planuje wprowadzenie nieco większego elektrycznego modelu w oparciu o Renault Twingo E-Tech. Będzie to pojazd segmentu A, dostępny w Europie w równoległej produkcji z modelem Renault w słoweńskim Novo Mesto. Cena nowej Dacii opierającej się na Twingo ma być niższa niż w przypadku Renault, która wynosi ok. 20 tys. euro, i szacuje się ją na około 18 tys. euro, a więc w przeliczeniu ok. 76 tys. zł.

Hipster może okazać się idealnym pojazdem do miasta

Analitycy rynku podkreślają, że Hipster ma szansę uzupełnić ofertę najtańszych elektrycznych modeli w gamie producenta. Jego niewielkie rozmiary i ograniczona prędkość sprawiają, że może być szczególnie atrakcyjny dla osób poruszających się głównie po mieście. Z drugiej strony, mniejsza klasa pojazdu oznacza też pewne ograniczenia w porównaniu z klasycznymi autami miejskimi.

Jeśli doniesienia o uruchomieniu produkcji się potwierdzą, Hipster może zadebiutować na rynku jeszcze przed końcem tej dekady, stając się przystępną cenowo alternatywą dla kosztownych samochodów elektrycznych. Ewentualna decyzja Dacii będzie istotnym sygnałem dla całego segmentu mikrosamochodów elektrycznych, który nadal ma charakter niszowy, lecz rozwija się w coraz szybszym tempie.

Tak jeździ nowa Dacia Bigster. W Polsce to murowany hit INTERIA.PL