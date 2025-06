Jak wskazuje organizacja, w czerwcu największą zmianą na rynku było zakończenie 35 proc. promocji Orlen Charge , dzięki której w maju sieć oferowała jedne z najniższych stawek na rynku. Obecnie ceny za ładowanie prądem stałym (DC) do 150 kW w sieci Orlenu wynoszą od 2,69 do 2,89 zł za kWh, a za ładowanie mocą powyżej 150 kW - 3,19 zł za kWh.

Podwyżki na swoich stacjach wprowadził Eleport, ceny za ładowanie prądem zmiennym (AC) wzrosły z 1,78 do 1,99 zł za kWh. W przypadku szybkich ładowarek tego operatora, energia w ładowarkach DC do 50 kW podrożała z 2,28 do 2,49 zł za kWh, a dla DC powyżej 50 kW - z 2,48 do 2,79 zł za kWh.