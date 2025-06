Około 80 proc. posiadaczy samochodów elektrycznych w Polsce ładuje swoje pojazdy w swoich nieruchomościach, a mimo to przepisy w obecnym kształcie utrudniają im sprawną budowę prywatnych stacji ładowania. Ustawodawca zdecydował się usunąć istotne bariery formalne, co powinno przełożyć się na zwiększenie liczby punktów ładowania w budynkach wielorodzinnych.

Kluczową zmianą proponowaną w ramach projektu ustawy, który trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów jest możliwość samodzielnego zlecenia wykonania ekspertyzy dopuszczalności instalacji punktu ładowania. Dotychczas taką ekspertyzę zlecić mógł jedynie podmiot zarządzający daną nieruchomością, a zatem wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia lub po prostu osoba zarządzająca budynkiem. Powodowało to utrudnienia, a nawet skutkowało tym, że ostatecznie ekspertyzy nie zlecano.

Było to istotnym ograniczeniem blokującym lub wydłużającym proces instalacji prywatnych punktów ładowania, co z kolei mogło wpływać na decyzje zakupowe potencjalnych nabywców samochodów elektrycznych. Co więcej, mogła to być jedna z kluczowych barier blokujących rozwój elektromobilności w Polsce w warunkach niewystarczająco rozbudowanej infrastruktury ogólnodostępnej.