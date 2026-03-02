W Polsce w kategorii szybkich ładowarek do samochodów elektrycznych traktowane są te o mocy powyżej 50 kW.

Na koniec stycznia bieżącego roku w Polsce mieliśmy 6256 stacji ładowania, ale tych powyżej 100 kW były tylko 933 sztuki

Dla porównania, w Chinach większość "szybkich" ładowarek ma moce między 250 kW a 600 kW. Natomiast nowe ładowarki Tesli - Tesla V4 Superchargers - z których korzystają dziś kierowcy w Chinach, obsługują moc szczytową do 500 kW.

13 zł za 100 km na ładowarce 1500 kW. Chińczycy złamali kolejną barierę

Krajobraz chińskich punktów ładowania aut elektrycznych odmienić może wkrótce nowa sieć Flash Charging BYD, której pierwsze eksperymentalne ładowarki pojawiły się już nieopodal siedziby chińskiego giganta w Shenzen. BYD nie chwali się oficjalnymi danymi, ale jak donoszą tamtejsze media, moc ładowarek w nowej sieci Flash Charging wynosić ma między 1360 a 1500 kW.

Opublikowane zdjęcia zdradzają, że cena 1 kWh na eksperymentalnej ładowarce wynosi 1,3 juana - (1 za energię i 0,3 juana za usługę). To około 0,18 dolara, czyli niespełna 65 groszy. Oznacza to, że korzystając z ultraszybkiej publicznej ładowarki, nawet przy zużyciu 20 kWh energii na 100 km, samochód elektryczny pokonuje dziś taki dystans w Chinach za - uwaga - około 13 zł.

BYD z architekturą 1000 V. 400 km w 5 minut

Warto przypomnieć, że w marcu 2025 roku BYD zaprezentował zupełnie nową architekturę o nazwie Super e-Platform. Wyposażono ją w instalację elektryczną pracującą pod napięciem 1000 woltów i zdolną przyjmować prąd o natężeniu 1000 amperów. Opracowano ją właśnie z myślą o korzystaniu z nowej generacji ładowarek o mocach ponad 1000 kW.

Już w momencie premiery platformy przedstawiciele BYD podkreślali, że dzięki nowej architekturze szczytowa "prędkość" ładowania z punktu o mocy 1 megawata (1000 kW) wynosi 2 kilometry na sekundę, a wydłużenie zasięgu o 400 km trwa niespełna 5 minut. To mniej niż spędza dziś na paliw przeciętny kierowca samochodu spalinowego.

Tysiące ultraszybkich ładowarek w Chinach. Ładują elektryki szybciej niż tankujesz

Z wcześniejszych doniesień wynika, że BYD planuje uruchomić ponad 4 tys. punktów szybkiego ładowania w Chinach w ramach swojej sieci Flash Charging. Zakładając nawiązanie współpracy z innymi partnerami (np. XiaoJu) docelowa sieć obejmować może ponad 15 tys. lokalizacji.

