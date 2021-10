Reklama

Toyota GR 86 to następca kultowego modelu GT86, który tchnął sportowego ducha w japońską markę. W 2021 roku zaprezentowano nowe coupe. Fundamenty auta pozostały te same - umieszczony z przodu silnik bokser napędza tylne koła, a w środku dwudrzwiowego nadwozia mamy cztery miejsca. Samochód ma ciekawą linię stylistyczną, powstał z wykorzystaniem doświadczeń inżynierów z Toyota Gazoo Racing, czyli motorsportowego działu Toyoty, a także we współpracy z firmą Subaru.

Toyota GR 86 oraz nowe Subaru BRZ to kolejny wspólny owoc japońskich koncernów, które od 2019 roku jeszcze bardziej zacieśniły więzy. Dla obu firm ważny jest segment aut sportowych. Dlatego nie porzucono planów stworzenia efektownego coupe.

W 2021 roku oficjalnie zaprezentowano nową Toyotę GR 86, a pod koniec października samochód trafił do sprzedaży w Japonii. Choć Toyota przyznaje, że jej samochód i Subaru BRZ mają tą samą bazę, to auta prowadzą się inaczej. Auto ma mieć wszystkie cechy znane z linii GR - intuicyjne prowadzenie, ogromną responsywność, zdecydowane osiągi, a także niesamowitą zwinność. Toyota przekonuje, że samochód ma prowadzić się bezpośrednio, a zarazem dawać mnóstwo frajdy z jazdy, podobnie jak inne modele z symbolem GR - Toyota GR Supra oraz Toyota GR Yaris.

W Japonii klienci będą mieli okazję przekonać się, czym rzeczywiście Toyota GR 86 różni się od Subaru BRZ. 21 listopada na torze Fuji International Speedway podczas imprezy “FUJI 86 STYLE with BRZ 2021" będą mogli odbyć jazdy testowe i porównać oba auta. Na gości czeka mnóstwo atrakcji, a całe wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube Toyota Gazoo Racing.

Toyota GR 86 - większy silnik i więcej mocy

Toyota GR 86 wynosi atuty modelu GT86 na wyższy poziom . Pozostawiono montowany z przodu silnik bokser, ale podniesiono jego pojemność do 2,4 litra. W specyfikacji na rynek japoński auto ma 235 KM, co oznacza także poprawę osiągów. Nowe coupe Toyoty ma przyspieszać od 0 do 100 km/h w 6,3 sekundy, co jest wynikiem o ponad sekundę lepszym od poprzednika.

Pozytywny wpływ na bardziej precyzyjne i pewniejsze prowadzenie auta miał też 50-procentowy wzrost sztywności skrętnej. Skupiono się także na redukcji masy m.in. poprzez zastosowanie aluminium na dachu oraz w panelach karoserii, przez co masa pojazdu nie przekracza 1300 kg. Do tego, GR 86 ma nisko położony środek ciężkości, na co wpływ miało m.in. przesunięcie siedzeń bliżej środka pojazdu.

Do tego, poprawiono właściwości aerodynamiczne. I tu najwięcej pracy wykonali inżynierowie z Toyota Gazoo Racing. Wloty powietrza za przednimi kołami, kształt progów czy spojlera na tylnej klapie - wszystkie elementy poddano wymagającym próbom w tunelu aerodynamicznym, by maksymalnie przyczyniły się do poprawy właściwości jezdnych.

