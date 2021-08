Toyota GR 86. Co już wiemy o nowym coupe?

Toyota GR 86 pokazana światu została w kwietniu, a w lipcu podczas Goodwood Festival of Speed po raz pierwszy zobaczyliśmy auto w ruchu na trasie słynnego podjazdu na terenie rezydencji Goodwood House. Po GR Suprze i GR Yarisie to trzeci globalny model, przy którym pracowali inżynierowie z Toyota Gazoo Racing, sportowego ramienia Toyoty, które w ostatnich latach święci triumfy w rajdach i w wyścigach. W przypadku GR 86 dopracowana została cała konstrukcja auta, a w szczególności zawieszenie, które jest sztywniejsze i ma pozwalać na bardziej agresywną jazdę. Samochód ma też mocniejszy silnik od swojego poprzednika (były dwa litry pojemności, jest jednostka o pojemności 2,4 litra).

Zdjęcie Toyota GR 86

Co się nie zmieniło? To nadal czteromiejscowe, dwudrzwiowe auto, w którym zamontowany z przodu silnik napędza tylną oś - samochód sportowy w najczystszej postaci. Jest kilka elementów, które potwierdzają, że Toyota GR 86 wywodzi się z Toyoty GT86 i jest kolejnym wcieleniem rasowego coupe. Samochód ma długą, opadającą ku dołowi maskę, przednia szyba jest pochylona, a linia dachu wraz z zespoloną tylną szybą opada ku tyłowi. To co już na pierwszy rzut oka odróżnia GR 86 od poprzedniego modelu to bardziej muskularny wygląd, który wręcz wykrzykuje, że to auto jest mocniejsze, dynamiczniejsze i prowadzi się lepiej od poprzednika.

Toyota GR 86. Ten wygląd zdradza wiele

Przyjrzyjmy się jednak detalom. Już przód potęguje agresywny wygląd, bo samochód jest nisko i szeroko osadzony. Podkreślają to zakrzywione reflektory oraz “wpadająca" pomiędzy nie maska. Przetłoczenia na pokrywie silnika dodatkowo podkreślają jej długość. Nisko umieszczony, czarny grill o sportowym wzorze siatki, a także wloty powietrza po bokach nie tylko dodają zadziorności, ale i sprawiają wrażenie, że auto jest przyklejone do jezdni.

Zdjęcie Toyota GR 86

uskularności całej sylwetce dodają mocno zarysowane przednie nadkola z przetłoczeniami, które przechodzą aż do sekcji bocznej. Sportowo zarysowane progi i połączone z nimi wloty powietrza za przednim kołem tworzą spójną całość, a przy okazji optycznie obniżają auto. To dodatkowe potwierdzenie nisko położonego środka ciężkości za sprawą m.in. zastosowania silnika typu bokser.

Przechodząc ku tyłowi widzimy o wiele bardziej zarysowane błotniki, które jakby podkreślały, że to na tylną oś jest przenoszona moc. Poprzednik był zaprojektowany nieco mniej ostentacyjnie. Podobnie jest z tylnym spojlerem, który jest jakby wtopiony w pokrywę bagażnika, ale mocno zadarty ku górze. Patrząc na auto z tyłu widać jak jest wyraźnie zaznaczony od dołu listwą łączącą trójwymiarowe światła. Czarny dyfuzor, dwie końcówki wydechu i zdecydowanie poprowadzone linie zderzaka - cała koncepcja jest spójna.

Toyota GR 86. Większa sztywność i niska masa

Stylistyka modelu GR 86 ewidentnie podkreśla, że auto będzie miało więcej mocy i będzie zachęcało do sportowej jazdy. Inżynierowie zadbali też o to, by właściwości jezdne nadążały za designem. Samochód ma niemal identyczne wymiary jak GT86, a Toyota chwali się, że w porównaniu z poprzednikiem zwiększono sztywność skrętną o 50 procent. Ważne było też utrzymanie niskiej masy - 1270 kg jest wynikiem więcej niż dobrym.

Dokładna data rynkowej premiery modelu GR 86 nie jest jeszcze znana. Samochód można jednak już sprawdzić online. Od lipca auto jest dostępne w grze Gran Turismo Sport na platformy PlayStation. To trzeci model z linii GR, którego prezentacji towarzyszy wirtualny odpowiednik. GR Supra i GR Yaris do dziś cieszą się estymą wśród graczy na całym świecie, co potwierdzają liczby - w grze kupiło je ponad dwa miliony użytkowników.