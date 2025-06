Znak C-13 - droga dla rowerów

Zanim przejdziemy do omawiania "połączonego" znaku, warto przypomnieć sobie znaczenie jego składowych. Znak C-13 przedstawiający biały rower na niebieskim tle oznacza drogę dla rowerów. To miejsce, gdzie rowerzyści nie tylko mogą, ale wręcz powinni się poruszać. Na takich ścieżkach prawo jazdy mają również użytkownicy urządzeń transportu osobistego, jak hulajnogi elektryczne. Piesi mogą korzystać z tej przestrzeni jedynie w wyjątkowych sytuacjach - gdy brakuje chodnika lub jego użytkowanie jest niemożliwe, na przykład z powodu remontu.

Znak C-16 - przestrzeń głównie dla pieszych

Z kolei znak C-16 z symbolem pieszego na niebieskim tle wyznacza chodnik przeznaczony wyłącznie dla ruchu pieszego. Zobowiązuje on pieszych do korzystania z wyznaczonej drogi i jednocześnie zakazuje wjazdu innym użytkownikom. Rowerzyści mogą korzystać z chodnika tylko w ściśle określonych przypadkach: jako opiekunowie dzieci do 10. roku życia, przy braku ścieżki rowerowej obok drogi z dozwoloną prędkością ponad 50 km/h oraz gdy chodnik ma co najmniej 2 metry szerokości, a także w trudnych warunkach atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu.

Znak C-13/C-16 - decyduje ułożenie linii

Najciekawszy przypadek stanowi połączenie obu znaków w jeden symbol C-13/C-16. Tutaj wszystko zależy od jednego, pozornie niewielkiego elementu - orientacji linii dzielącej symbole roweru i pieszego.

Gdy linia między symbolami przebiega poziomo, mamy do czynienia z drogą wspólną. Oznacza to, że cała szerokość dostępnej przestrzeni może być wykorzystywana zarówno przez pieszych, jak i rowerzystów. W tej sytuacji nie ma wyznaczonych stref dla poszczególnych grup - każdy może poruszać się po całej szerokości drogi. Istotne jest jednak, że niezależnie od miejsca, w którym się znajdują, piesi zawsze zachowują pierwszeństwo przed rowerzystami. To na cyklistach spoczywa obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i dostosowania prędkości do sytuacji.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy linia między symbolami jest ułożona pionowo. Taki znak oznacza podział przestrzeni na dwie odrębne strefy - jedna przeznaczona dla pieszych, druga dla rowerzystów. Każda grupa powinna trzymać się wyznaczonej strony, zgodnie z tym, jak przedstawiono to na znaku. Jeśli symbol roweru znajduje się po lewej stronie, to ta część ścieżki należy do cyklistów, podczas gdy prawa strona z symbolem pieszego jest przeznaczona dla osób poruszających się pieszo.

W przypadku znaku z pionową linią podziału, piesi przekraczający część ścieżki przeznaczoną dla rowerów mają obowiązek ustąpienia pierwszeństwa. Oznacza to, że przechodzenie na drugą stronę powinno odbywać się prostopadle do kierunku ruchu i z zachowaniem szczególnej ostrożności. Każdy pieszy musi upewnić się, że nie zakłóci ruchu nadjeżdżających rowerzystów. Wyjątkiem są miejsca, gdzie znajduje się przejście dla pieszych oznaczone odpowiednim znakiem (a nie tylko namalowaną na ścieżce zebrą).

Za nieprawidłowe korzystanie z infrastruktury rowerowej grożą kary finansowe - mandat za jazdę rowerem po chodniku czy przejazd przez przejście dla pieszych wynosi od 50 do 100 złotych.

