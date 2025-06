Mogłoby się wydawać, że zmiana opon jest normalną rutynową czynnością, która nie wymaga dodatkowej wiedzy. Po prostu każdy kierowca co najmniej raz w roku musi to zrobić z uwagi na zmianę warunków pogodowych wywołanym inną porą roku. Tymczasem prawda jest taka, że z pozoru mało ważne oznaczenia mogą okazać się bardzo istotne w kontekście bezpieczeństwa.

Istnieją trzy rodzaje opon samochodowych: symetryczne, asymetryczne i kierunkowe. Opony symetryczne wyróżniają się jednakowym bieżnikiem. Nie mają one określonego kierunku jazdy, co powoduje, że można je montować w dowolny sposób. Nieco inaczej jest w przypadku opon asymetrycznych i kierunkowych, których dotyczą nieco bardziej rygorystyczne zasady montowania.

W przypadku opon asymetrycznych, występuje różnica w bieżniku znajdującym się po stronie wewnętrznej i zewnętrznej. To właśnie z tego powodu na ich boku znajdują się angielskie oznaczenia "inside" (wewnątrz) i "outside" (zewnątrz). Opony kierunkowe mają z kolei charakterystyczny wzór w kształcie litery V lub U, a także oznaczenia "rotation" lub "direction", którym towarzyszy strzałka wskazująca prawidłowy kierunek toczenia.

Podobne zasady dotyczą opon asymetrycznych. Jeśli nie zostaną zamontowane tak, jak przewidział producent, to może wystąpić problem z efektywnym odprowadzaniem wody. To z kolei może wpłynąć na zachowanie samochodu na zakrętach. Strona opony, oznaczona napisem "inside" powinna znajdować się bliżej środka, a "outside" powinna być skierowana na zewnątrz.