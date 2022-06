Właściciele nowych rosyjskich Ład... nie wyjadą za granicę.

Spis treści: 01 Rosja. Łada znów w produkcji

02 Właściciele nowej Łady podpisują specjalny dokument

03 Łada i Moskwicz - reaktywacja sowieckiej motoryzacji

Rosja. Łada znów w produkcji

Po rosyjskiej napaści na Ukrainę zachodni producenci aut zrezygnowali z dalszej działalności w Rosji. Zakłady produkcyjne zostały zamknięte. Wstrzymano także dostawy aut i części.

Pod koniec marca wyjście z rosyjskiego rynku ogłosiło Renault. Francuski producent był w posiadaniu prawie 70 proc. akcji największego rosyjskiego wytwórcy samochodów, AwtoWAZ-a. W maju przeszły one na własność Rosji. Jednak w wyniku sankcji AwtoWAZ całkowicie wstrzymał produkcję wszystkich swoich modeli. Dopiero w czerwcu udało się ją wznowić, ale dotyczy o tylko jednego modelu.

Reklama

Łada Granta, czyli najpopularniejszy samochód w Rosji, znów jest w produkcji, choć w nieco zmodyfikowanej wersji. Ze względu na sankcje, w nowej Ładzie nabywcy nie uświadczą tak podstawowych elementów wyposażenia jak np. poduszki powietrzne czy system ABS. Ze względu na sankcje i niedostępność komponentów w Rosji, do samochodów nie podłączono systemu GLONASS (rosyjski odpowiednik GPS). Nabywca podpisuje dokument, w którym zobowiązuje się, że przybędzie do dealera, żeby bezpłatnie zainstalować system, kiedy będzie to już możliwe. Wiadomości Renault oddało Rosjanom licencję, Dacie mogą być Ładami

Właściciele nowej Łady podpisują specjalny dokument

Fabryki budują samochody z takich części, jakie są dostępne. Brak systemów dopalania spalin (problem z dostępnością sond lambda) skutkuje tym, że nowe Łady spełniają normę Euro 2, podczas gdy w Unii Europejskiej obowiązuje Euro 6. Pojawiają się informacje, że lokalni dealerzy podają nowym właścicielom do podpisania również dokument, w którym potwierdzają, że mają świadomość, iż mogą mieć problemy z wjazdem do wielu krajów ze względu na niespełnianie norm, dotyczących bezpieczeństwa i ekologii.

Pisał o nich na swoim Twitterze Piotr Pogorzelski, stały współpracownik serwisu Biełsat oraz autor podcastu ''Po prostu Wschód''.

Producenci Władimir Putin nakazał ratowanie rosyjskiej motoryzacji. Rząd wziął się do roboty

Niektórzy radzą nabywcom aut, by kontaktowali się ze służbami dyplomatycznymi krajów, do których chcą się udać, w celu uzyskania informacji, czy ich auto zostanie wpuszczone przez granicę.

Łada i Moskwicz - reaktywacja sowieckiej motoryzacji

Rosjanie zapowiedzieli, że do produkcji wejdzie w najbliższym czasie kolejny model Łady - Niva Legend. Oczywiście jest to samochód, który konstrukcyjnie pamięta jeszcze czasy Związku Radzieckiego. Ponadto w przejętym przez miasto Moskwa zakładzie Renault ma zostać uruchomiona produkcja samochodów pod marką Moskwicz. Jak zapowiedział mer rosyjskiej stolicy, technologicznym partnerem powracającej na rynek marki ma być Kamaz.

***