Protesty aktywistów pod fabryką Tesli

Około 100 "aktywistów klimatycznych" rozpoczęło akcję protestacyjną w okolicach fabryki Tesli już w miniony czwartek. Wygląda na to, że protest nie ma już formy wyłącznie pokojowej.

Kłopoty Tesli w Niemczech. Jej zakład łamie normy środowiskowe?

To już kolejne problemy jakie Tesla ma w związku ze swoją fabryką pod Berlinem. Elon Musk planował rozbudowę zakładu, anektując kolejne 170 hektarów terenu do już zajętych 300 hektarów. Jest to niezbędne, aby móc osiągnąć zakładaną produkcję na poziomie 500 tys. pojazdów rocznie. Rozbudowa wymagałaby jednak wycięcia kolejnych drzew, a na to nie zgodzili się okoliczni mieszkańcy.

Kolejny problem to doniesienia o przekraczaniu norm zanieczyszczeń przez fabrykę Tesli. Jak podają miejscowe media normy fosforu i azotu mają być przekroczone nawet sześciokrotnie, a problem może trwać już od dwóch lat. Amerykański producent miał być już wielokrotnie upominany na temat jakości odprowadzanych zanieczyszczeń, jednak nie zajął się problemem ani też nie zadeklarował, że zrobi to w przyszłości. Lokalne samorządy skierowały już do spółki Berliner Wassertriebe wezwanie do odcięcia fabryki Tesli od kanalizacji, do momentu rozwiązania problemów z przekraczaniem norm.

Oznaczałoby to całkowite zatrzymanie produkcji. Przedstawiciele amerykańskiego producenta twierdzą jednak, że na terenie zakładu mają własną oczyszczalnię ścieków, a do sieci podłączone są tylko obiekty sanitarne i zakładowa kuchnia.

Niemiecki zakład Tesli produkuje wyłącznie elektryczne samochody - Teslę Model Y.