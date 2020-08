Toyoty z rodziny Verso – ile ich powstało i czym się różnią

Toyota produkuje samochody z Verso w nazwie od ponad 20 lat. Zaczęło się od genialnego Yarisa Verso, który na niewielkiej platformie Yarisa mieścił zaskakująco dużo przestrzeni bagażowej i praktycznych rozwiązań. Potem rodzina Verso się rozrosła o kompaktowe i średniej wielkości minivany, które nadawały ton w epoce, kiedy każda rodzina miała lub chciała mieć takie pojemne i zwinne auto o zaokrąglonej sylwetce. Współcześnie, gdy w roli aut rodzinnych minivany zostały zastąpione przez SUV-y, Toyoty Verso zagospodarowały kolejny ważny segment osobowych vanów.

Nazwę Verso Toyota tradycyjnie nadawała swoim osobowym minivanom. Zwykle występowała ona jako dodatek do nazwy modelu, np. Corolla Verso lub Yaris Verso. W każdym przypadku oznaczała podwyższoną linię dachu, a co za tym idzie wysokie i przestronne wnętrze z modułową konstrukcją foteli i sporym bagażnikiem. Po prostu - samochód rodzinny z charakterystycznym nadwoziem MPV. Dziś tego rodzaju konstrukcje zostały wyparte przez SUV-y, lecz w gamie Toyoty wciąż odnajdziemy kontynuację tej koncepcji w postaci osobowych vanów Proace City Verso i większego Proace Verso.

Toyota Yaris Verso (1999-2005)

Była to pierwsza Toyota o nazwie Verso, jaką można było kupić w polskich salonach japońskiej marki. Na świecie była oferowana również pod nazwą Toyota Fun Cargo i Toyota Echo Verso. Pięciodrzwiowy minivan segmentu B był napędzany benzynowym silnikiem 1.3 VVT-i o mocy 86 KM lub 1.5 VVT-i o mocy 105 KM. Pod maską mogła się również znaleźć wersja z wysokoprężnym silnikiem 1.4 D-4D o mocy 75 KM. Pomimo wymiarów małego miejskiego auta (konstrukcja bazowała na Toyocie Yaris pierwszej generacji), dzięki nadwoziu typu minivan samochód dysponował mnóstwem miejsca dla ramion i nad głowami pasażerów. Do tego obszernym, wysokim i ustawnym bagażnikiem o pojemności od 390 do 1930 litrów oraz ładownością 430 kg, którego ogromną zaletą był wyjątkowo niski próg załadunku.

Mieliśmy zatem do czynienia z małym samochodem do miasta, którym bez trudu można było przewieźć pralkę. Osobowym autem, które jednym ruchem ręki można było zamienić w małą ciężarówkę. Taka koncepcja bardzo przypadła do gustu użytkownikom. W 2003 roku auto przeszło lifting, a w roku 2011 zastąpił je model Verso-S.

Toyota Verso-S (2005-2017)

To kolejny minivan Toyoty w segmencie B. Powstał w 2005 roku jako następca Toyoty Yaris Verso i był produkowany do roku 2017. W Europie występował pod nazwą Verso-S, a na innych rynkach jako Toyota Ractis. Auto doczekało się dwóch generacji. Pod maską pierwszej montowano czterocylindrowy silnik 1.3 (87 KM, 116 Nm) z bezpośrednim wtryskiem i układem 4 zaworów na cylinder. Podobnie jak w przypadku Yarisa Verso, jego największą zaletą było wysokie i przestronne wnętrze oraz duży i ustawny bagażnik o pojemności 429 litrów (po złożeniu tylnej kanapy 1388 l).



Druga generacja, zaprezentowana w 2010 roku, dysponowała większym i mocniejszym silnikiem benzynowym 1.5 o mocy 110 KM i maksymalnym momencie obrotowym 141 Nm, który współpracował z 6-biegową skrzynią manualną lub bezstopniową CVT.

Toyota Corolla Verso (2001-2007)

Bazująca w znaczniej mierze na Toyocie Corolli 9. generacji, Toyota Corolla Verso została zaprezentowana w 2001 roku. Oprócz walorów w postaci do maksimum praktycznego wnętrza oraz bagażnika o pojemności 417/1760 l, nabywców przyciągała do niej legendarna niezawodność Toyoty. Ten model zdobył ogromną popularność w Rosji i Turcji.



Toyota zbudowała dwie generacje Corolli Verso. Pierwszą produkowano głównie na japoński rynek w latach 2001-2007. W 2003 roku została poddana liftingowi. Do wyboru były dwa silniki benzynowe 1.6 o mocy 110 KM i 1.8 o mocy 136 KM i turbodiesel 2.0 D-4D o mocy 90 KM. Wszystkie cieszyły się opinią wytrzymałych i niezawodnych. Wersję europejską produkowano do 2004 roku w Japonii.

Druga generacja Corolli Verso w wersjach 5- i 7-osobowej była produkowana do 2007 roku w tureckich i brytyjskich zakładach Toyoty i zyskała w Europie bardzo dużą popularność. Była samochodem na wskroś praktycznym. Oferowała mnóstwo przestrzeni, nawet dla wielodzietnej rodziny, do tego miała bagażnik o pojemności 423/1563 l. Pod jej maską montowano silniki benzynowe 1.6 o mocy 110 KM i 1.8 o mocy 129 KM, a także 116-konne turbodiesle 2.0 D-4D oraz mocniejsze wersje wysokoprężne 2.2 D-4D o mocy 136 KM i 177 KM. W 2009 roku na Salonie Samochodowym w Genewie zaprezentowano następcę, Toyotę Verso.

Toyota Avensis Verso (1995-2006)

Znana również jako Toyota Picnic, Ipsum albo SportsVan, Toyota Avensis Verso doczekała się dwóch generacji. W założeniu była 6- lub 7-osobowym minivanem z dużym bagażnikiem. Samochodem rodzinnym, który ze względu na spore wymiary wewnętrzne i zewnętrzne dobrze się przyjął nie tylko w Europie, lecz również USA, Australii i Azji.

Pierwszą generację produkowano w latach 1995-2001. Główną zaletą auta były komfortowe fotele dla 6 pasażerów oraz bagażnik, który - zależnie od konfiguracji - mieścił 182, 570 lub 1841 l. Pod maską montowano trzy jednostki napędowe. Dwie z nich to 4-cylindrowe, 16-zaworowe konstrukcje benzynowe o pojemnościach 1.8 i 2.0 l. Trzecią opcją była wysokoprężna jednostka o pojemności 2,2 l.

Druga generacja, stworzona na płycie podłogowej modelu Avensis, pojawiła się w 2011 roku. Miała większy rozstaw osi, a w związku z tym dysponowała większą przestrzenią w kabinie. Pod jej maską znalazły się benzynowe silniki o pojemnościach 2.0 (150 KM) oraz 2.4 l. Druga generacja Avensisa Verso mogła być także napędzana 2-litrowym, wysokoprężnym silnikiem o mocy 116 KM. Samochód dysponował miejscem dla 7 pasażerów i oddzielną strefą klimatyzacji w tylnej części kabiny. W zależności od konfiguracji siedzeń, bagażnik miał pojemność 282, 701 lub nawet 2422 litrów. Dodatkowe 70 l bagażu mieściło się w schowku pod podłogą.

Toyota Verso (2009-2018)

Ten model wypełnił lukę po dobrze przyjętej przez rynek Corolli Verso. Produkowana w latach 2009-2018 w tureckich zakładach Toyoty w Bursie, stylistycznie nawiązywała do poprzedniczki - Corolli Verso, ale również do Avensisa 3. generacji oraz modelu Avensis Verso. W 2013 roku samochód przeszedł lifting. Zmieniono wówczas reflektory i tylne lampy, kształt osłony chłodnicy i zderzaków. Auto otrzymało nową kierownicę, zegary i deskę rozdzielczą oraz bogatsze wyposażenie.



Źródłem napędu, podobnie jak w Corolli Verso, były benzynowe silniki 1.6 i 1.8 Valvematic o mocy 132 i 147 KM. Pod maskę trafiały również oszczędne silniki wysokoprężne D-4D o pojemności 1.6 i mocy 112 KM, 2.0 (126 KM) oraz 2.2 w wersjach o mocy 150 i 177 KM. Najważniejszą zaletą tego samochodu było oczywiście uniwersalne i komfortowe wnętrze, dające spore możliwości konfiguracji i duży potencjał do przewożenia dużych ładunków. Wersja dla 5 osób dysponowała bagażnikiem o pojemności 485 l (po złożeniu siedzeń 1740 l). Najbardziej ceniona była jednak rodzinna, 7-osobowa wersja, której bagażnik mieścił w zależności od konfiguracji siedzeń: 155/440 lub 1696 litrów.

Samochód stał się popularny za sprawą walorów praktycznych, ale też legendarnej niezawodności produktów Toyoty (był tego znakomitym potwierdzeniem) oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa. Toyota Verso nie tylko zdobyła 5 gwiazdek w testach zderzeniowych Euro NCAP, ale też okazała się być najbezpieczniejszym samochodem w klasie MPV.

Toyota Proace Verso (od 2016)

To największa w historii Toyota o nazwie Verso, mogąca zabrać na swój pokład od 5 do 9 pasażerów. Została pomyślana jako uniwersalny pojazd zarówno do firm, jak i dla rodziny, lub też jako komfortowy środek transportu dla wymagających, dlatego występuje w wielu różnych konfiguracjach. Proace Verso w odmianie Medium ma długość 4959 mm zaś w wersji Long mierzy 5309 mm. Cztery zupełnie różne wersje wyposażenia Combi, Business, Family i VIP pokazują, jak duży potencjał ma to auto. Wszystkie warianty nadwozia Proace Verso mają szerokość 2204 mm i wysokość ok. 1910 mm.



Pod maską może się znaleźć jeden z czterech silników Diesla D-4D o pojemności 1.5 lub 2.0 l i mocy od 100 do 177 KM. Ten ostatni dysponuje maksymalnym momentem obrotowym aż 370 Nm. Jednostki napędowe współpracują z manualną lub automatyczną skrzynią biegów. Wszystkie spełniają normę Euro 6, a najoszczędniejsze z nich spalają od 5,1 l/100 km. Niebawem na niektórych europejskich rynkach dołączy do nich wersja w pełni elektryczna. Samochód jest objęty gwarancją PRO na 3 lata lub aż milion kilometrów.

Wersja Family to konfiguracja 8 siedzeń z fotelami kapitańskimi z przodu oraz zamontowanymi na szynach, przesuwanymi i wyjmowanymi siedzeniami w drugim i trzecim rzędzie z podziałem 1/3 do 2/3, co zapewnia elastyczne i praktyczne konfigurowanie wnętrza. Pasażerowie w drugim rzędzie mają do dyspozycji składane stoliki, a wszystkie sześć tylnych siedzeń wyposażono w system Isofix. Wersja Business jest wyposażona w gumową podłogę z matami dywanowymi oraz tapicerkę z tkaniny o wyższej jakości. Do wyboru są konfiguracje 8- lub 9-osobowe.

Wersję VIP wyposażono w przyciemniane szyby i konferencyjny stolik. Dostępne są konfiguracje z 6 siedzeniami. Siedzenia w drugim i trzecim rzędzie są montowane na szynach, można je wyjmować i przesuwać. Dodatkowo fotele w drugim rzędzie są obracane, umożliwiając swobodną rozmowę. Pojazd może mieć fotele kapitańskie w przednim i środkowym rzędzie z kanapą z tyłu lub trzy rzędy tych luksusowych siedzeń, po dwa w każdym.

Obszerna lista udogodnień obejmuje m.in. automatyczne otwieranie przesuwnych drzwi bocznych i panoramiczny szklany dach. Rozwiązania zwiększające komfort podróżowania to również zamontowane na szynach, przesuwane fotele oraz uchylne tylne szyby. Na liście znalazły się także wyświetlacz Head-up Display na przedniej szybie oraz systemy bezpieczeństwa, skupione w pakiecie Toyota Safety Sense. Niedawno w ofercie pojawiła się specjalna, topowa wersja wyposażenia VIP Selection ze stylistycznym pakietem w postaci m.in. czarnych felg oraz charakterystycznego dwukolorowego nadwozia.

Toyota Proace City Verso (od 2019)

Oto współczesny odpowiednik Toyoty Verso - czyli osobowy kombivan segmentu C, którego pełna nazwa to Toyota Proace City Verso. Auto dysponuje 5 lub 7 miejscami oraz bagażnikiem o pojemności do 775 lub 1050 l, i to właśnie ono idealnie wpisuje się w definicję rodzinnego minivana. W zależności od konfiguracji siedzeń w odmianie przeznaczonej dla 7 pasażerów, do dyspozycji mamy odpowiednio 65/209 lub 322 litry przestrzeni bagażowej. Samochód powstaje w hiszpańskiej fabryce Toyoty w miejscowości Vigo.

Pod maską pracują silniki wysokoprężne 1.5 BlueHDi o mocy: 75, 100 lub 130 KM albo trzycylindrowy, benzynowy 1.2 PureTech o mocy 110 KM, współpracujący z 6-stopniową skrzynią manualną lub 8-stopniową automatyczną. W 2021 roku na rynku pojawi się również wersja Proace City z napędem w pełni elektrycznym. Razem z modelem Proace City w Polsce zadebiutowała też nowa, wyspecjalizowana w sprzedaży i obsłudze pojazdów użytkowych sieć Toyota Professional. Dodatkowo Toyota daje na model Proace City gwarancję PRO na trzy lata, obejmującą dystans do miliona kilometrów.

Minivan Toyoty jest oferowany w dwóch wersjach długości: Standard (4403 mm) i Long (4753 mm). Trzeci rząd siedzeń z możliwością demontażu i wyjmowania z auta można dokupić za 2500 zł do każdej wersji wyposażenia. W kabinie jest wiele pojemnych schowków. Znajdziemy je w dachu, drzwiach i podłodze, są również duże otwarte półki oraz szuflady pod siedzeniami. Jako opcja dostępny jest również panoramiczny, szklany dach i schowek nad głowami pasażerów, rozwiązany podobnie jak w samolotach. Można również zamówić centralny ruchomy schowek o pojemności 74 l, dostępny z drugiego rzędu siedzeń. Ponadto, dostęp do bagażnika ułatwia osobno otwierana tylna szyba.

Wnętrze osobowej Toyoty Proace City Verso da się skonfigurować na kilka sposobów. W drugim rzędzie mogą zostać zamontowane trzy indywidualne fotele lub składana kanapa, dzielona w proporcji 60:40 i przesuwana na szynach. Trzeci rząd siedzeń można dodać w dłuższej wersji nadwozia. W wersji z trzema osobnymi fotelami w drugim rzędzie każdy z nich ma mocowanie fotelika Isofix, co jest unikalnym rozwiązaniem w tym segmencie. Wszystkie siedzenia tworzą po złożeniu płaską podłogę.

Model Proace City Verso ma pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, w którego standardowym wyposażeniu jest układ zapobiegania zderzeniom z poprzedzającym samochodem (PCS), asystent rozpoznawania znaków drogowych (RSA), system ostrzegania o opuszczaniu pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy oraz tempomat. Standardowo montowany jest również system eCall, automatycznie nawiązujący kontakt ze służbami ratunkowymi, dostarczający im informacji o położeniu samochodu i liczbie pasażerów oraz łączący poszkodowanych z operatorem.

Na liście udogodnień jest także aktywny tempomat, kamera cofania i przezierny wyświetlacz Head-up Display, prezentujący w polu widzenia kierowcy wskazówki nawigacji, ograniczenia prędkości i funkcje systemów bezpieczeństwa. W wyposażeniu Proace City Verso może się znaleźć indukcyjna ładowarka do smartfonów, a nawet system Traction Select, ułatwiający jazdę po śniegu, grząskiej nawierzchni, gruntowymi drogami albo po piasku.