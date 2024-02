Toyota Yaris dominuje. To najczęściej kupowane auto miejskie

Spis treści: 01 Toyota Yaris liderem czwarty rok z rzędu

Z najnowszego raportu opublikowanego przez portal Focus2Move wynika, że od 2020 roku globalna sprzedaż Yarisa utrzymuje się na poziomie ok. poł miliona egzemplarzy, co oznacza, że nie ma chętniej kupowanego samochodu miejskiego.

Tak jeździ nowa Toyota Yaris. Mocniejsza hybryda robi różnicę poza miastem

W 2020 roku japoński hatchback po raz pierwszy zdobył podium, gdy globalna sprzedaż wyniosła 458 578 egzemplarzy. Rok później ten sukces powtórzono z jeszcze większym rozmachem, bowiem w 2021 roku dostarczono 540 tys. aut. W 2022 roku udało się sprzedać 483 175 pojazdów, a w 2023 osiągnięto sprzedaż na poziomie 484 456 sztuk. W ubiegłym roku Toyota Yaris miała więcej powodów do świętowania - globalna sprzedaż wszystkich generacji przekroczyła 10 mln egzemplarzy.

Zdjęcie Ceny Toyoty Yaris po liftingu zaczynają się w Polsce od 84 900 zł / Jan Guss-Gasiński

W 2023 roku Toyota Yaris kompletnie zdeklasowała konkurencję w segmencie B. Świadczy o tym chociażby zainteresowanie pozostałymi modelami w stawce. Drugie miejsce zajął Volkswagen Polo z wynikiem 356 607 rejestracji, zaliczając ogromny, ponad 54 proc. wzrost sprzedaży względem roku ubiegłego. Trzecie miejsce zdobyło Renault Clio z wynikiem 275 095 sztuk, którego sprzedaż względem 2022 roku wzrosła o 35 proc. po wzbogaceniu oferty o wariant hybrydowy.

Zaraz za podium uplasowała się Dacia Sandero z wynikiem 263 404 egzemplarzy (+16,6 proc. r/r), a niewiele gorzej poradził sobie Peugeot 208 z wynikiem 252 502 (-14,3 proc. r/r). Na szóstej pozycji pojawił się chiński BYD Seagull, którego w ubiegłym roku sprzedało się 239 270 egzemplarzy.

Toyota Yaris - 484 456 szt. Volkswagen Polo - 356 607 szt. Renault Clio - 275 095 szt. Dacia Sandero - 263 404 szt. Peugeot 208 - 252 502 szt.



Zdjęcie Nowa Toyota Yaris otrzymała większy ekran multimedialny oraz cyfrowe wskaźniki / Jan Guss-Gasiński

Co sprawia, że Toyota Yaris ma tak silną pozycję? Zdaniem analityków z Focus2Move, najmocniejszym argumentem Toyoty Yaris aktualnej generacji jest bezobsługowy i oszczędny układ hybrydowy, który właśnie w mieście robi największą różnicę.

Przewaga technologiczna, jaką wykazała się Toyota, wprowadzając na rynek Yarisa aktualnej generacji, z najlepszym w swojej klasie napędem hybrydowym, została ponownie potwierdzona w światowym rankingu samochodów o wielkości około 4 metrów. podsumowuje redakcja portalu analitycznego Focus2Move

Miejski hatchback Toyoty jest również najczęściej wybieranym autem segmentu B w Polsce (13 459 egz. w 2023 roku)oraz trzecim najpopularniejszym autem osobowym nad Wisłą. Ponad połowę aut sprzedanych egzemplarzy w ubiegłym roku stanowiły wersje hybrydowe (7226 szt.).

Zdjęcie Mocniejsza hybryda Toyoty Yaris rozpędza się od 0 do 100 km/h w 9,2 sekundy. To pół sekundy szybciej, niż w 116-konnej wersji / Jan Guss-Gasiński

Do polskich salonów wjeżdża właśnie nowa Toyota Yaris po faceliftingu, która debiutuje z mocniejszą, 130-konna hybrydą wzbogaconą o elementy napędu 5. generacji. Hatchback nie zmienił się z zewnątrz, natomiast w środku pojawiają się cyfrowe wskaźniki oraz większy ekran systemu multimedialnego z nowym systemem info-rozrywki.

Skąd więcej mocy w Yarisie? Dzięki zastosowaniu nowej przekładni oraz większego i mocniejszego silnika elektrycznego, moc układu udało się zwiększyć ze 116 do 130 KM, a sprint do pierwszej “setki" skrócił się z 9,7 do 9,2 sekundy Maksymalny moment obrotowy wzrósł z kolei aż o 30 procent ze 141 do 185 Nm. Nowy, mocniejszy układ hybrydowy o mocy 130 KM jest dostępny w topowych wersjach wyposażenia tj. GR Sport oraz Premiere Edition, którą można zamówić w charakterystycznym, niebieskim lakierze “Neptune Blue".

Toyota Yaris po liftingu: dane techniczne Wersja Hybrid Dynamic Force 116 KM Hybrid Dynamic Force 130 KM Silnik R3, DOHC R3, DOHC Pojemność 1490 cm3 1490 cm3 Moc silnika 68 kW przy 5500 obr/min. 68 kW przy 5500 obr/min. Moment obrotowy silnika 120 Nm przy 3600-4800 obr/min. 120 Nm przy 3600-4800 obr/min. Łączna moc 85 kW (116 KM) 96 kW (130 KM) Moment obrotowy 141 Nm 185 Nm Prędkość maks. 175 km/h 175 km/h Przyspieszenie 0-100 km/h 9,7 s 9,2 s Zużycie paliwa (wg WLTP) 4,1-4,9 l/100 km 4,2-5,1 l/100 km Emisja CO2 (wg WLTP) 92-112 g/km 96-116 g/km Zbiornik paliwa 36 litrów 36 litrów Masa minimalna 1110 kg 1175 kg Masa maksymalna 1145 kg 1180 kg

Zdjęcie Toyotę Yaris po liftingu rozpoznamy po nowym oznaczeniu na klapie bagażnika / Jan Guss-Gasiński

Cennik wersji po modernizacji otwiera kwota 84 900 zł. Tyle zapłacimy za Yarisa w podstawowej wersji wyposażenia Active z benzynowym silnikiem 1.5 Dynamic Force (125 KM) z 6-biegowym manualem (od 93 900 z przekładnią Multidrive S). Nieco więcej, bo 99 000 zł, zapłacimy za bazowo wyposażonego Yarisa z hybrydowym napędem Hybrid Dynamic Force (116 KM). Najwięcej, bo prawie 130 000 zł, zapłacimy za 130-konną odmianę.

Toyota Yaris po liftingu: wersje i ceny Wersja Active Comfort Style Executive Premiere Edition GR Sport 1.5 125 KM 84 900 zł 87 900 zł 95 900 zł - - - 1.5 125 KM AT - 93 900 zł 101 900 zł - - - 1.5 Hybrid 116 KM 99 990 zł 102 900 zł 110 900 zł 119 900 zł - - 1.5 Hybrid 130 KM - - - - 128 900 zł 129 900 zł