Toyota produkuje nowe części do klasycznej sportowej Corolli AE86

Corolla AE86 to legendarny model, który zapisał się w historii międzynarodowych rajdów, wyścigów oraz rozpoczął historię driftingu jako sportu motorowego. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych sportowych samochodów Toyoty, który do dziś ma wielu fanów i cieszy się dużym powodzeniem wśród kolekcjonerów. Można też ją spotkać na wielu torach podczas amatorskich wyścigów, track dayów i zawodów driftingowych.



Oryginalne części do klasycznych samochodów Toyoty

Toyota postanowiła pomóc właścicielom zachowanych do dziś egzemplarzy Corolli AE86 w utrzymaniu ich w jak najlepszym stanie. Dlatego włączyła ten model do programu GR Heritage Parts Project, w ramach którego odtwarza i produkuje oryginalne części zamienne do klasycznych samochodów. Części do AE86 z nadwoziem Levin oraz Sprinter Trueno dostępne są już w Japonii oraz na innych rynkach. Program GR Heritage Parts Project realizowany przez Toyota Gazoo Racing do tej pory objął także modele Supra A70 i A80 , Toyota 2000GT i Land Cruiser 40 .

Reklama

W ramach GR Heritage Parts Project właściciele klasycznych Corolli AE86 będą mogli w salonach kupić tylne zaciski hamulcowe, ramiona zwrotnicy oraz tylne wały napędowe. Sprzedaż pierwszych dwóch z nich rozpoczęła się w listopadzie, a wał napędowy trafi do oferty salonów marki w grudniu. Części GR Heritage Parts są oferowane na takich samych zasadach jak oryginalne części zamienne do aktualnych modeli. Ich produkcja będzie jednak ograniczona w czasie, a sprzedaż - do wyczerpania zapasów. Szczegóły, takie jak numery części i okresy produkcji, są publikowane na stronie internetowej Toyota Gazoo Racing



Corolla AE86 z tylnym napędem

AE86 to fenomen w historii Corolli i najlepiej znana sportowa odmiana najpopularniejszego samochodu na świecie. Pojawiła się na rynku w 1983 roku w momencie, gdy Toyota postanowiła zmienić layout cywilnej Corolli z tylnonapędowego na przednionapędowy, ale pozostawiła napęd na tylne koła w odmianie sportowej. AE86 otrzymała legendarny silnik 4A-GEU, czyli 16-zaworowy, wysokoobrotowy silnik 1.6 z podwójnym wałkiem rozrządu (DOHC) o mocy 130 KM. Silnik ten był wyjątkowo odporny i podatny na tuning. Sportowa Corolla była dostępna jako 2-drzwiowe coupé oraz 3-drzwiowy hatchback. Wersja Sprinter Trueno wyróżniała się chowanymi reflektorami, a Levin - zespolonymi lampami przednimi.

Zdjęcie /

AE86 wciąż cieszy się ogromną popularnością i jest w Japonii familiarnie nazywany Hachi-Roku, co oznacza "osiem-sześć". Kiedy w 2012 roku po kilku latach przerwy Toyota powróciła do produkcji sportowych samochodów, jej nowe coupe otrzymało nazwę GT86 - oczywiście nawiązującą do Hachi-Roku. Jego następcą jest nowy model GR86, który zadebiutuje w Europie 2 grudnia 2021.



***