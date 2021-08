Toyota Land Cruiser 40 doczeka się nowych części zamiennych

GR Heritage Parts Project to akcja, w ramach której do produkcji trafiają niedostępne obecnie części zamienne do klasycznych samochodów Toyoty. Dzięki współpracy z dostawcami Toyota dba o klientów, którzy nadal chcą cieszyć się jazdą samochodami starszych generacji. Jednym z nich są wczesne wersje Land Cruisera, które choć są nieprodukowane od nawet kilku dekad, cały czas można spotkać ich jeżdżące egzemplarze, mające wiernych zwolenników. Jednak niedobory niektórych części zamiennych w ostatnich latach sprawiły, że właściciele Land Cruiserów obawiali się, czy nadal będą mogli poruszać się swoimi autami.

To dlatego TOYOTA GAZOO Racing podjęła decyzję o wznowieniu produkcji tych podzespołów, na które jest największe zapotrzebowanie, by klienci wciąż mogli bezpiecznie i ze spokojem korzystać ze swoich ukochanych aut. Firma zebrała opinie wśród dealerów Land Cruisera oraz fanklubów tego modelu na całym świecie, dzięki czemu już wkrótce do produkcji i sprzedaży trafią części zamienne układu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego do Land Cruisera serii 40. Podzespoły te będą dostarczane w ramach projektu Heritage Parts i obejmą m.in. silnik, układ przeniesienia napędu czy wydech. Po zakończeniu fazy przygotowawczej ogłoszona zostanie dostępność poszczególnych części zamiennych. Rozpoczęcie sprzedaży planowane jest na początek 2022 roku.

TOYOTA GAZOO Racing za pośrednictwem specjalnej strony internetowej cały czas zbiera także opinie klientów na temat podzespołów, których produkcja powinna zostać wznowiona. Informacje zostaną wykorzystane przy planowaniu produkcji kolejnych części zamiennych.

TOYOTA GAZOO Racing we wcześniejszych odsłonach projektu wprowadziła na rynek części zamienne do klasycznych aut sportowych, czyli do Supry A70 i Supry A80, a także do legendarnego modelu 2000GT. Land Cruiser serii 40 jest pierwszym autem terenowym włączonym do tego projektu. Firma zapowiada, że planuje produkcję części zamiennych także do innych generacji tego modelu.

